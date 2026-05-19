Σία Κοσιώνη για ΣΚΑΪ: Έφυγα με πολλή αγάπη και με μεγάλη ευγνωμοσύνη για κάθε έναν ξεχωριστά

Η Σία Κοσιώνη εκφώνησε το βράδυ της Παρασκευής (08-05-2026) το τελευταίο δελτίο της στον ΣΚΑΪ και πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο επαγγελματικό βήμα της. Σε δηλώσεις που παραχώρησε σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, το βράδυ της Δευτέρας (18-05-2026), η παρουσιάστρια ανέφερε πως ακόμα δεν έχει πάρει οριστικές αποφάσεις.

«Είμαι καλά, είμαι πιο ξεκούραστη εκτός τηλεόρασης. Βρίσκω τρόπο να γεμίζω όλες μου τις μέρες, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω αλλά θα το βελτιώσω. Εξακολουθώ να ψάχνω ειδήσεις, δεν κάνω άλλη δουλειά. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Για την ώρα ξεκούραση και θα δούμε. Δεν έχω να σας πω κάτι για το τηλεοπτικό μου μέλλον. Αν είχα θα σας έλεγα. Μόνο ευγνωμοσύνη για όσα λένε για μένα» ανέφερε η Σία Κοσιώνη.

Σχετικά με τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να αναλαμβάνει την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η δημοσιογράφος είχε αποκαλύψει στις κάμερες το περασμένο Σάββατο 16 Μαΐου στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της: «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο πραγματικά».

«Έχω νιώσει μόνο αγάπη, έχω νιώσει μόνο αναγνώριση και σεβασμό. Και επειδή πας εμμέσως στο θέμα του ΣΚΑΪ, θέλω να πω ότι φεύγω με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από τον ΣΚΑΪ και με πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για κάθε έναν ξεχωριστά που, όλοι με έναν τρόπο, είναι χρήσιμοι και μας πάνε παρακάτω», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας η Σία Κοσιώνη, στις δηλώσεις που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day».

Ο δημοσιογράφος που αποκάλυψε πρώτος μέσα από αποκλειστικό ρεπορτάζ του στο newsit.gr το επαγγελματικό «διαζύγιο» της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ, ανάφερε ότι το «ρήγμα» ανάμεσα στις δύο πλευρές υπήρχε εδώ και 1,5 με δύο χρόνια. «Η επιθυμία ήταν να αλλάξει ύφος και προφίλ το δελτίο» ανέφερε ο Γρηγόρης Μελάς και πρόσθεσε πως: «μετά την αποχώρηση του Βασίλη Παπαδρόσου, αυτό το ρήγμα ήταν οριστικό και αμετάκλητο. Το ρεπορτάζ του Αλέξη Παπαχελά ήταν το κερασάκι στην τούρτα για το οριστικό διαζύγιο. Δεν ήταν όμως αυτό η βασική αιτία».

Όπως ανέφερε σε άλλο σημείο ο Γρηγόρης Μελάς, η Σία Κοσιώνη είχε διαψεύσει το ρεπορτάζ του στην αίθουσα σύνταξης του ΣΚΑΪ αλλά την επόμενη μέρα το επιβεβαίωσε.