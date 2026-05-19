Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο και κέρδισε το αυτοκίνητο – Πατέρας μωρού 5 μηνών ο μεγάλος νικητής

Η τύχη του χαμογέλασε διάπλατα. Το τηλεπαιχνίδι «Τροχός της Τύχης» άλλαξε τη ζωή του προς το καλύτερο. Ο Σήφης που είναι πατέρας ενός μωρού, μόλις 5 μηνών και που παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του πριν από περίπου ένα χρόνο, έλυσε τον τελικό γρίφο και κέρδισε το μεγάλο δώρο, που ήταν ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο. Τόσο εκείνος όσο και ο Πέτρος Πολυχρονίδης, πανηγύριζαν μέσα στο στούντιο.

Ο «Τροχός της Τύχης» ήταν το τηλεπαιχνίδι που παρακολουθούσε στο σπίτι του και κάποια μέρα, αυθόρμητα όπως είπε, αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή. Η μάχη στο επεισόδιο που μεταδόθηκε την Δευτέρα (18-05-2026) ήταν αμφίρροπη, αλλά ο Σήφης κατάφερε να τερματίσει πρώτος με συνολικά κέρδη 3.255 ευρώ.

Στον τελικό, ο Πέτρος Πολυχρονίδης ευχήθηκε η τύχη να παραμείνει με το μέρος του Σήφη και να βρει το μαγικό φάκελο, που έκρυβε το αυτοκίνητο. Ο Σήφης έφερε τον αριθμό 9, ενώ η κατηγορία του γρίφου ήταν «πάνε πακέτο» και αποκαλύφθηκαν τα γράμματα Λ και Α. Με ψυχραιμία και εξαιρετικές επιλογές γραμμάτων, λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος, ο Σήφης έδωσε τη σωστή απάντηση: «Λιμάνι – Άγκυρα», κερδίζοντας το μεγάλο δώρο του παιχνιδιού, το αυτοκίνητο.

Όταν άνοιξε τον φάκελο, όλοι στο πλατό ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς. «Τι λες τώρα; Θα τρελαθούμε» φώναζε ο παρουσιαστής. Ο παίκτης εμφανώς συγκινημένος δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα αποχωρούσε από το πλατό με ένα καινούριο αυτοκίνητο.

Ο Σήφης είναι 31 ετών, εργάζεται σε συμβουλευτική εταιρεία και κατάγεται από την Κρήτη, ενώ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ΠΑΠΕΙ και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ολλανδία.

Αυτή την περίοδο προετοιμάζεται για τον ημιμαραθώνιο, γεγονός που σύμφωνα με τη σύζυγό του Βάσω σημαίνει ότι «τρέχει» όλη την οικογένεια σε βουνά και λαγκάδια για προπονήσεις. Πάντα μαζί με το 5 μηνών μωρό τους, τον Γιάννη.

Ο Σήφης είναι παντρεμένος σχεδόν έναν χρόνο με τη Βάσω και όπως λέει η ίδια, «μαζί του δεν βαριέσαι ποτέ». Κάθε μήνα νέο ενδιαφέρον, νέα δραστηριότητα και νέα σχέδια. Η συμμετοχή του στον «Τροχό της Τύχης» έγινε τελείως αυθόρμητα. Ένα απόγευμα ανακοίνωσε στη γυναίκα του με απόλυτη σιγουριά: «Θα πάω στον “Τροχό της Τύχης” και θα κερδίσω το αυτοκίνητο».