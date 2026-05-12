Eurovision 2026: Αλλαγή τελευταίας στιγμής στην σειρά εμφάνισης της Ιταλίας και της Γερμανίας στον Α’ ημιτελικό

Λίγα λεπτά πριν από τη διεξαγωγή του Α’ ημιτελικού της Eurovision, o Γιώργος Καπουτζίδης μετέφερε μέσω της εκπομπής «Eurovision Night» μία αλλαγή της τελευταίας στιγμής.

Όπως ανέφερε προέκυψε μια ξαφνική αλλαγή στη σειρά εμφάνισης των χωρών, της Ιταλίας και της Γερμανίας, γεγονός για το οποίο ενημερώθηκαν μόλις το ίδιο απόγευμα και τους έχει θέσει σε ετοιμότητα. Οι χώρες αυτές που διαγωνίζονται στη Eurovision ανήκουν στις «Big 5» και οι μόνες που είχαν την ευελιξία να αλλάξουν σειρά, χωρίς να επηρεαστεί το πρόγραμμα των υπόλοιπων διαγωνιζομένων.

«Ήταν κάτι, το οποίο μας ήρθε ξαφνικό. Μας ήρθε μία αλλαγή στη ροή. Και είμαστε λίγο… σε ετοιμότητα. Σε σειρά εμφάνισης, έχει να κάνει με τεχνητό θέμα, γιατί σε εκείνα τα δύο σημεία είχε βγει εκτάκτως ο παρουσιαστής. Είναι τα δύο σημεία όπου μπαίνουν εμβόλιμες οι “Big 5”. Οπότε και η Ιταλία και η Γερμανία αλλάξαν σειρά εμφάνισης. Είναι οι μόνες που μπορούν να αλλάξουνε κιόλας σειρά εμφάνισης, δεν μπορούν να αλλάξουν των υπόλοιπων», ανέφερε αρχικά.

«Δηλαδή η Ιταλία θα τραγουδούσε μετά τη Γεωργία, ενώ τώρα θα τραγουδήσει μετά την Πορτογαλία… Και η Γερμανία θα τραγουδούσε μετά το Ισραήλ, ενώ τώρα θα τραγουδήσει μετά το Βέλγιο», είπε ακόμα ο Γιώργος Καπουτζίδης.