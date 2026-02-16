Εύη Δρούτσα: «Τη φωνή του Akyla δεν την έχουμε ακούσει – Θα πάει εκεί και μετά θα λέει πάρτο, πάρτο, πάρτο;»

«Καυστικές» δηλώσεις έκανε σήμερα το πρωί (16/2/2026) στο Πρωινό η Εύη Δρούτσα με την γνωστή στιχουργό να σχολιάζει τον χθεσινό Εθνικό Τελικό για τη Eurovision 2026 και τον Akyla.

«Είδα έναν πολύ καλό τελικό με λάθος ακουστική», είπε αρχικά η Εύη Δρούτσα για τον Εθνικό Τελικό κατά τον οποίο υπήρξαν διάφορα προβλήματα και με τον ήχο, πριν πει την άποψή της για τον νικητή Akyla.

Η Εύη Δρούτσα είπε στη συνέχεια για τον Akyla: «Τη φωνή του Ακύλα δεν την έχουμε ακούσει. Θα πάει εκεί, μετά τι θα λέει; Πάρτο, πάρτο, πάρτο; Τι θα πει μετά; Άντε να τον πάρει ένα μαγαζί να λέει αυτό, πόσο να τον κρατήσει και τον ακούει ο κόσμος;

Αυτός πρέπει να ανοίξει ένα δικό του στέκι, να κάνει αυτά που θέλει… Δεν ξέρω αν πρέπει να πάει στο εξωτερικό με αυτό το κόνσεπτ. Θα πρέπει να βρει άλλο ντύσιμο, γιατί θα πουν ότι ήρθε ο καραγκιοζάκος. Δεν είναι καραγκιοζάκος το παιδί. Δεν ήταν τραγούδι, ήταν ένα θεατρικό δρώμενο», κατέληξε η στιχουργός.