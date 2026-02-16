Συμβαίνει τώρα:
Media

Εύη Δρούτσα: «Τη φωνή του Akyla δεν την έχουμε ακούσει – Θα πάει εκεί και μετά θα λέει πάρτο, πάρτο, πάρτο;»

«Δεν ξέρω αν πρέπει να πάει στο εξωτερικό με αυτό το ντύσιμο, θα πουν ότι ήρθε ο καραγκιοζάκος», είπε η Εύη Δρούτσα
Εύη Δρούτσα
Εύη Δρούτσα / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Καυστικές» δηλώσεις έκανε σήμερα το πρωί (16/2/2026) στο Πρωινό η Εύη Δρούτσα με την γνωστή στιχουργό να σχολιάζει τον χθεσινό Εθνικό Τελικό για τη Eurovision 2026 και τον Akyla.

«Είδα έναν πολύ καλό τελικό με λάθος ακουστική», είπε αρχικά η Εύη Δρούτσα για τον Εθνικό Τελικό κατά τον οποίο υπήρξαν διάφορα προβλήματα και με τον ήχο, πριν πει την άποψή της για τον νικητή Akyla.

Η Εύη Δρούτσα είπε στη συνέχεια για τον Akyla: «Τη φωνή του Ακύλα δεν την έχουμε ακούσει. Θα πάει εκεί, μετά τι θα λέει; Πάρτο, πάρτο, πάρτο; Τι θα πει μετά; Άντε να τον πάρει ένα μαγαζί να λέει αυτό, πόσο να τον κρατήσει και τον ακούει ο κόσμος;

Αυτός πρέπει να ανοίξει ένα δικό του στέκι, να κάνει αυτά που θέλει… Δεν ξέρω αν πρέπει να πάει στο εξωτερικό με αυτό το κόνσεπτ. Θα πρέπει να βρει άλλο ντύσιμο, γιατί θα πουν ότι ήρθε ο καραγκιοζάκος. Δεν είναι καραγκιοζάκος το παιδί. Δεν ήταν τραγούδι, ήταν ένα θεατρικό δρώμενο», κατέληξε η στιχουργός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
81
75
73
65
60
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo