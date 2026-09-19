Φάνης Μουρατίδης: Το Maestro είναι το δώρο της ζωής μου, θέλω να πω είναι ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη

Ο Φάνης Μουρατίδης μίλησε για τον νέο κύκλο του «Maestro», που έρχεται αρχικά στο Netflix και ύστερα στο MEGA. Ο γνωστός ηθοποιός ένιωσε μάλιστα την ανάγκη να ευχαριστήσει δημοσίως τον δημιουργό της σειράς, Χριστόφορο Παπακαλιάτη, που του έδωσε τη δυνατότητα να είναι μέρος της.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης μίλησε στο ένθετο Real Life της Real News και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μαντάγαρη. Ο Φάνης Μουρατίδης υπογράμμισε ότι το «Maestro» είναι δώρο της ζωής για τον ίδιο και αναφέρθηκε στις αρετές του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

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«Από τον Οκτώβριο θα προβληθούν τα έξι νέα επεισόδια, αρχικά στο Netflix και στη συνέχεια στο MEGA. Εγώ παίζω στα πέντε από τα έξι. Αυτή η σειρά είναι το δώρο της ζωής μου. Δεν αισθάνεσαι ποτέ ότι έχεις αποχωριστεί ανθρώπους με τους οποίους έχεις συνδεθεί πραγματικά. Αυτό που έχω να πω είναι ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και σε όλους τους συνεργάτες, γιατί πέρασα εξαιρετικά», δήλωσε αρχικά ο Φάνης Μουρατίδης για το «Maestro».

«Τα δώρα που πήρα από αυτή τη δουλειά δεν τα είχα φανταστεί ποτέ στη ζωή μου. Να τον έχει ο Θεός καλά, γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε στην Ελλάδα αντίστοιχη περίπτωση ανθρώπου τόσο εργατικού, ευγενικού και λειτουργικού, που να δημιουργεί ένα τέτοιο κλίμα εμπιστοσύνης και χαράς. Και αυτό πρέπει να του το αναγνωρίσεις, είναι κυριολεκτικά maestro το παιδί! Και λίγα λέω», πρόσθεσε.

«Είναι μια δουλειά που βλέπει ο κόσμος σε ολόκληρο τον πλανήτη και τα σχόλια έρχονται από παντού. Εγώ άργησα να αποκτήσω Instagram, στις δυο πρώτες σεζόν δεν είχα λογαριασμό. Όταν τελικά μπήκα, έγινε καταιγισμός μηνυμάτων και σχολίων. Το σημαντικότερο, όμως, ήταν ότι έβλεπα συναδέλφους από το εξωτερικό να λαχταρούν τη σειρά στην οποία παίζω, ενώ μέχρι τότε εγώ ήμουν εκείνος που λαχταρούσε τις δικές τους δουλειές. Βλέπεις μια γενναιοδωρία από τους ξένους συναδέλφους που σου δημιουργεί ακόμη και αμηχανία», είπε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός για τη σειρά που σημάδεψε την καρδιά του.