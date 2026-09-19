Ηλίας Μαμαλάκης: «Χρειάζεται να μου τάξουν μια παραγωγή γενναιόδωρη για να επιστρέψω στην τηλεόραση»

Δεν κρύβει την αγάπη του για την τηλεόραση ο Ηλίας Μαμαλάκης, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια απέχει από τη μικρή οθόνη. Ο γνωστός μάγειρας μίλησε για το ενδεχόμενο επιστροφής του και εξήγησε τι θα χρειαζόταν για να πει το μεγάλο «ναι» σε μια νέα τηλεοπτική πρόταση.

Ο Ηλίας Μαμαλάκης, που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην τηλεόραση μέσα από εκπομπές όπως το «Μπουκιά και συχώριο», παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να αγαπά το συγκεκριμένο μέσο και τη σχέση που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια με το κοινό.

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Μιλώντας στην εφημερίδα Espresso Σαββατοκύριακο και τη δημοσιογράφο Μαρία Ανδρέου, με αφορμή τη βράβευσή του στο φεστιβάλ της Χίου, ρωτήθηκε αν θα σκεφτόταν να επιστρέψει με το «Μπουκιά και συχώριο».

«Δεν θεωρείτε ότι είμαι λίγο μεγάλος για να επανέλθω στην τηλεόραση;» απάντησε αρχικά ο ίδιος.

Όταν η δημοσιογράφος τού επισήμανε ότι δεν υπάρχει ηλικία για την τηλεόραση, ο Ηλίας Μαμαλάκης αναφέρθηκε και στην επέμβαση που έκανε στο πόδι του.

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«Έκανα μια εγχείρηση φέτος στο πόδι μου και ζορίζομαι λίγο. Την αγαπάω πολύ την τηλεόραση και ο κόσμος με αγαπάει πολύ. Και αγαπώ πολύ τους παραγωγούς, τις νοικοκυρές, την ελληνική κουζίνα».

Αυτή την περίοδο, πάντως, ο ίδιος έχει στρέψει την προσοχή του στη συγγραφή ενός νέου βιβλίου. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι μια πιθανή τηλεοπτική επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύεται από τις κατάλληλες συνθήκες και μια παραγωγή που θα του δίνει τις δυνατότητες που επιθυμεί.

«Αυτή την περίοδο γράφω ένα βιβλίο. Για να γυρίσω στην τηλεόραση χρειάζεται να μου τάξουν μια παραγωγή γενναιόδωρη. Και σήμερα η τηλεόραση προτιμά φτηνές λύσεις, κάνει οικονομία. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει».