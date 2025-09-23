Γη της ελιάς – επόμενα επεισόδια: Αθηνά και Ανδρέας έρχονται πιο κοντά

Η δραματική σειρά «Γη της ελιάς» συνεχίζει στο MEGA την επιτυχημένη πορεία της με άκρως ενδιαφέρουσες. Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια, από την Τετάρτη 24 έως την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21:00.

Οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με σκοτεινά μυστικά, εγκλήματα που σοκάρουν, σχέσεις που δοκιμάζονται και απειλές που ελλοχεύουν σε κάθε τους βήμα. Η συνέχεια της «Γη της ελιάς», που προβάλλεται στο MEGA αναμένεται ακόμα ακόμη πιο συνταρακτική. Μεταξύ άλλων, η Αθηνά με τον Ανδρέα βγαίνουν για φαγητό στο Μικρολίμανο και η ατμόσφαιρα μεταξύ τους είναι πολύ ερωτική.

Γη της ελιάς: Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 6ο: Ο Στέφανος, μετά το φιλί που έδωσε στη Βασιλική, της κάνει μία εξήγηση. Η Άννα φεύγει από το σπίτι της Βασιλικής και επιστρέφει στο δικό της. Εκεί, θα της επιτεθεί ο «Καπετάνιος» (Δημήτρης Αγοράς), ένας από τους άντρες που τη βασάνισαν, ο οποίος την περιμένει μέσα στο σπίτι. Θα την απειλήσει και, όταν μπροστά του θα εμφανιστεί αιφνιδιαστικά ο Στράτος, η κατάσταση θα ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Η επέμβαση του Κουράκου θα είναι ακαριαία, αλλά ένας ακόμα άνθρωπος θα πληρώσει με τη ζωή του αυτή την ιστορία. Ο Δημοσθένης με τον Αντώνη, έχουν μια σκληρή διαφωνία πάνω στις «δουλειές» τους. Η Αθηνά πηγαίνει να βρει την Ιουλία και της ξεκαθαρίζει ποια θα είναι η επαγγελματική τους σχέση από δω και πέρα, αλλά η Ιουλία δεν δείχνει να πτοείται. Η Αριάδνη, μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων, αποφασίζει να προχωρήσει σε εξωσωματική. Η Αθηνά με τον Ανδρέα βγαίνουν για φαγητό στο Μικρολίμανο και η ατμόσφαιρα μεταξύ τους είναι πολύ ερωτική, χωρίς να ξέρουν πως η Μαριάννα τους παρακολουθεί. Ο Μανώλης βρίσκει στην παλιά αποθήκη ίχνη από τη γέννα που έκανε κρυφά η Δάφνη. Η Αγγέλα (Κωνσταντίνα Αχιλλέως) με τη μικρή Μαλένα, δέχονται μια επίθεση μέσα στο σπίτι, γεγονός που αποδεικνύει ότι το παιδί κινδυνεύει από κάποιους. Η Μαριάννα θα αποκαλυφθεί μπροστά στον Ανδρέα και την Αθηνά και έξαλλη θα χαστουκίσει την Αθηνά.

Γη της ελιάς: Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 7ο: Σοκαρισμένη από την επίθεση που δέχτηκε, η Αθηνά φεύγει άρον άρον από το σπίτι του Ανδρέα. Ο Στέφανος προσπαθεί να καθησυχάσει τη Μαλένα η οποία δείχνει πολύ αναστατωμένη μ’ αυτό που έγινε, ενώ με τις ζωγραφιές της προσπαθεί να του πει κάτι σημαντικό μιας και το κοριτσάκι δεν μιλάει. Η Ισμήνη είναι τρομοκρατημένη μετά το απειλητικό τηλεφώνημα που δέχθηκε και ζητάει την άμεση βοήθεια του Κουράκου. Μια έκπληξη επιφυλάσσει η Ασπασία στον Δημοσθένη που τον αφήνει εμβρόντητο. Η Φιλιώ οδηγείται στο Τμήμα, αφού μαζί με ένα άλλο κορίτσι, χτύπησαν ένα παιδί στο σχολείο τους. Η Αθηνά δέχεται ακόμα μία επίθεση από τη Μαριάννα, αυτή τη φορά στο σπίτι της Μαρίας στο Σούνιο. Μία ειλικρινή κουβέντα κάνει η Χάιδω στη Βασιλική κι οι δύο γυναίκες φαίνεται να τα βρίσκουν και πάλι. Ο Μιχάλης νιώθει άβολα όταν ο Μανώλης τον ρωτάει ευθέως αν του αρέσει η Δάφνη. Ο Στέφανος και η Βασιλική συναντιούνται τυχαία στην ταβέρνα κι αυτός της εξομολογείται κάτι που τη φέρνει σε μεγάλη αμηχανία. Μετά τα τελευταία γεγονότα με τη Φιλιώ, η Αθηνά συλλαμβάνεται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι: Στέλα Φυρογένη, Κούλλης Νικολάου, Βάσια Παναγοπούλου, Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Ανδρέας Βαρώτσος, ο Γρηγόρης Βαλτινός

Και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA