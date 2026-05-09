Γη της ελιάς – spoiler: Αγωνία για την υγεία του Στάθη – Οι εξετάσεις που ταράζουν τον Στέφανο

Άκρως ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Γη της ελιάς» και θα συγκλονίσουν τους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στη «Γη της ελιάς» που προβάλλεται στο MEGA, ο Στάθης κάνει κάποιες εξετάσεις και τα αποτελέσματα προβληματίζουν τον Στέφανο, ενώ ο πόλεμος ανάμεσα στην Ισμήνη και τον Κωνσταντίνο δεν έχει τέλος…

Από τη στιγμή που η Ισμήνη έπιασε στα πράσα τον Κωνσταντίνο με τη Φρύνη, δεν μπορεί να ηρεμήσει. Οι καβγάδες ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι συνεχίζονται, με τη Χάιδω και την Αριάδνη να προσπαθούν να τη συνεφέρουν. Ο Κωνσταντίνος, από την άλλη, δείχνει αποφασισμένος να προχωρήσει με τη Φρύνη, αλλά ανησυχεί για την Αιμιλία, καθώς θεωρεί ότι η Ισμήνη την παραμελεί. Έτσι, όπως θα δούμε, ο άντρας δηλώνει στον Λυκούργο ότι θα παλέψει για να πάρει την επιμέλεια της Αιμιλίας από την Ισμήνη.

Όπως είναι φυσικό, αυτή η ανακοίνωση ταράζει τον δικηγόρο, που ανησυχεί για την αντίδραση της κόρης του, μια και αυτό θα είναι το οριστικό χτύπημα για εκείνη και την ήδη εύθραυστη ψυχολογία της, και προσπαθεί να αλλάξει γνώμη στον Κωνσταντίνο. Όμως εκείνος δεν κάνει πίσω. Είναι αποφασισμένος να πάρει την κόρη του από την Ισμήνη καθώς πιστεύει πως κινδυνεύει μαζί της. Ακόμη, καταφέρνει να πείσει τη Φρύνη να μετακομίσει στο καινούριο του σπίτι. Λίγες ημέρες αργότερα ο Λυκούργος ενημερώνεται πως η Ισμήνη παρέλαβε αγωγή από τον Κωνσταντίνο, με την οποία ζητάει να κηρυχθεί ανίκανη για την επιμέλεια της Αιμιλίας. Το γεγονός αυτό την ταράζει, ενώ στη συνέχεια επιστρέφει στο ανθοπωλείο και, προς έκπληξη της Φρύνης, της ζητάει μια μεγάλη χάρη…

Τις επόμενες μέρες, ο Λυκούργος κάνει μία συμφωνία με τον Κωνσταντίνο, αλλά δεν ξέρει τι να πει στην Ισμήνη και νιώθει τύψεις για το ψέμα που έχει στήσει με τον συμβολαιογράφο προκειμένου να την αναγκάσει να περιορίσει τον παρορμητισμό της και να ησυχάσουν τα πράγματα. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Στάθης πηγαίνει να κάνει εξετάσεις. Όμως όταν την επόμενη μέρα βγαίνουν τα αποτελέσματα και συναντάει τον Στέφανο, ο γιατρός είναι προβληματισμένος και ταραγμένος. Μάλιστα τον παραπέμπει σε έναν ακόμα γιατρό για ειδικές εξετάσεις και ο Στάθης θορυβείται, καθώς αντιλαμβάνεται ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει με την υγεία του.