Μια νύχτα μόνο – spoiler: Ο Στάθης στέλνει τον Νταγιάννο στο νοσοκομείο

Μεγάλες ανατροπές έρχονται στα επόμενα επεισόδια της αγαπημένης σειράς του MEGA με τίτλο «Μια νύχτα μόνο» και υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με το MyTV, όπως θα δούμε στο «Μια νύχτα μόνο» που μεταδίδεται στο MEGA, ο Νταγιάννος αντιλαμβάνεται ότι στο εργοστάσιο παίζονται επικίνδυνα παιχνίδια εξουσίας και η σύγκρουσή του με τον Στάθη καταλήγει να τον αφήσει βαριά τραυματισμένο.

O Νταγιάννος μαθαίνει εμβρόντητος για την εγκυμοσύνη της Αρετής και η είδηση τον ταράζει βαθιά, ανατρέποντας τις ισορροπίες μέσα του. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, έχει να διαχειριστεί ένα ακόμα μέτωπο, καθώς στο εργοστάσιο τα παιχνίδια συμφερόντων γίνονται όλο και πιο επικίνδυνα, με τον ίδιο να κινεί τα νήματα μεθοδικά, αποφασισμένος να διατηρήσει τον έλεγχο. Η Άσπα, στο μεταξύ, ανυποψίαστη για το βάθος της ίντριγκας, μπλέκεται όλο και περισσότερο σε μια κατάσταση που δεν κατανοεί πλήρως, ενώ γύρω της οι συμμαχίες αλλάζουν και οι προθέσεις σκοτεινιάζουν.

Ο Νταγιάννος, την ίδια ώρα, έχει ήδη ξεσκεπάσει τον βρόμικο ρόλο του Στάθη στη δουλειά και οργανώνει μια συνάντηση μαζί του σε ερημική τοποθεσία, με στόχο να ξεκαθαρίσει οριστικά τα πράγματα. Παράλληλα, η Μαρίκα ετοιμάζεται με αγωνία και προσμονή για την επέτειό τους, επιθυμώντας να γιορτάσουν με χαρά τον γάμο τους, χωρίς να φαντάζεται την καταιγίδα που πλησιάζει. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, ο Νταγιάννος φτάνει στο ραντεβού του αποφασισμένος: αντικρίζει τον Στάθη και χωρίς περιστροφές του αποκαλύπτει όσα γνωρίζει, βάζοντας τέλος στη μεταξύ τους συνεργασία. Η ένταση ανεβαίνει απότομα, οι τόνοι οξύνονται και η αντιπαράθεση παίρνει προσωπική διάσταση.

Ο Στάθης, πιεσμένος και απελπισμένος, απαιτεί χρήματα για να αποχωρήσει από την εταιρία, όμως ο Νταγιάννος αρνείται κατηγορηματικά, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να τον πληρώσει για να φύγει! Η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο όταν ο Στάθης, εξοργισμένος, κατευθύνεται προς το αυτοκίνητό του για να φύγει. Ο Νταγιάννος, εκτός εαυτού, στέκεται μπροστά του προσπαθώντας να τον σταματήσει και, μέσα σε μια στιγμή πανικού και έντασης, ο Στάθης πατάει γκάζι και τον χτυπά. Ο Νταγιάννος εκσφενδονίζεται και πέφτει στο έδαφος, χτυπημένος. Ο χρόνος μοιάζει να παγώνει, καθώς ο Στάθης περιμένει τρομοκρατημένος να δει αν θα σηκωθεί, όμως εκείνος δεν αντιδρά. Ο φόβος τον κυριεύει και, ανίκανος να αντιμετωπίσει τις συνέπειες, τον εγκαταλείπει στο σημείο και φεύγει.

Λίγο αργότερα ο Νταγιάννος εντοπίζεται τυχαία και μεταφέρεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Την ίδια ώρα, η Μαρίκα προσπαθεί απεγνωσμένα να επικοινωνήσει μαζί του για να γιορτάσουν παρέα την επέτειό τους, χωρίς να γνωρίζει τι έχει συμβεί. Η αγωνία της κορυφώνεται, ώσπου δέχεται ένα τηλεφώνημα που τη συντρίβει. Συγκεκριμένα, την ενημερώνουν πως ο σύζυγός της έχει μεταφερθεί σε ένα νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο κόσμος της καταρρέει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, καθώς η χαρά της επετείου μετατρέπεται σε απόγνωση, ενώ όλα γύρω της αλλάζουν δραματικά.