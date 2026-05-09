Netflix: Οι 20 σειρές που ήρθαν τον Μάιο και θα σε καθηλώσουν – Δείτε τις νέες σεζόν των «Berlin» και «Thank you next»

Είκοσι νέες σειρές στο Netflix έρχονται να μας καθηλώσουν και τον Μάιο ξανά τον καναπέ.

Το Netflix ανανέωσε το υλικό του, φέρνοντας είτε νέες σειρές είτε πολυαναμενόμενες σεζόν. Απολαύστε αυτόν τον μήνα τη νέα σεζόν του αγαπημένου Berlin, το prequel του La Casa De Papel αλλά και τη νέα σεζόν της τούρκικης επιτυχίας «Thank you next».

Δείτε αναλυτικά, όλα όσα ήρθαν αυτόν τον μήνα.

Δόξα

Glory

Διαθέσιμη

Σε μια μικρή πόλη γνωστή για την πυγμαχία, δύο αδέλφια ερευνούν έναν αποτρόπαιο φόνο, ενώ αντιμετωπίζουν τη δύσκολη επανένωση με τον πατέρα τους, έναν διάσημο προπονητή.

Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Πολωνία

Love is Blind Poland

Διαθέσιμη

Σ’ αυτό το ριάλιτι γνωριμιών, σινγκλ άτομα από την Πολωνία γνωρίζονται, ερωτεύονται και αρραβωνιάζονται προτού συναντηθούν από κοντά. Τι θα συμβεί μετά την αποκάλυψη;

Ο Χειρότερος Πρώην στην Ιστορία: Σεζόν 2

Worst Ex Ever: Season 2

Διαθέσιμη

Από φονικές βεντέτες έως βίαιες απαγωγές, αυτές οι πραγματικές ιστορίες κακοποίησης και επιβίωσης αποτυπώνουν τι συμβαίνει όταν η αγάπη παίρνει μια εφιαλτική τροπή.

Legends

Διαθέσιμη

Καθώς τα ναρκωτικά πλημμυρίζουν τη Βρετανία του ’90, δημόσιοι υπάλληλοι κινούνται μυστικά για να πολεμήσουν τις συμμορίες. Εμπνευσμένο από μια άγνωστη, αληθινή ιστορία.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι βρετανικές τελωνειακές αρχές έχαναν τη μάχη με το παράνομο λαθρεμπόριο ναρκωτικών στα σύνορα της χώρας. Η λύση ήταν εντυπωσιακή. Σε μια άκρως απόρρητη επιχείρηση, μια μικρή ομάδα υπαλλήλων του Τελωνείου διείσδυσαν ως μυστικοί. Το καθήκον τους ήταν να μπουν στις πιο επικίνδυνες συμμορίες ναρκωτικών της Βρετανίας.

Αλλά δεν ήταν εκπαιδευμένοι κατάσκοποι. Ήταν κανονικοί άντρες και γυναίκες, που απομακρύνθηκαν από τις συνηθισμένες τους ζωές, υποβλήθηκαν σε ένα καθεστώς βασικής εκπαίδευσης και ανέλαβαν τη δημιουργία νέων ταυτοτήτων στον εγκληματικό υπόκοσμο. Το όνομα αυτών των ταυτοτήτων ήταν Θρύλοι.

Ο Καστανάνθρωπος: Κρυφτό

The Chestnut Man: Hide and Seek

Διαθέσιμη

Μετά την εξαφάνιση μιας γυναίκας, η αστυνομία της Κοπεγχάγης κυνηγά ένα άτομο που προκαλεί τα θύματά του με ένα παιδικό τραγούδι. Από το μυθιστόρημα “Hide and Seek”.

Thank You, Next: Σεζόν 3

Διαθέσιμη

Μετά από έναν δύσκολο χωρισμό, η Λεϊλά καλείται να ξεκαθαρίσει τα συναισθήματά της και να αποφασίσει ποια πραγματικά θέλει να είναι στον έρωτα και στη ζωή.

Devil May Cry: Σεζόν 2

Διαθέσιμη από 12/05/2026

Ένας πόλεμος μεταξύ κόσμων ξεσπά όταν ο Ντάντε αντιμετωπίζει τους δαίμονές του και μάχεται τη μοναδική δύναμη αντάξιά του: τον Βέρτζιλ, τον αποξενωμένο δίδυμο αδελφό του.

Perfect Match: Σεζόν 4

Διαθέσιμη από 13/05/2026

Περισσότερες αλλαγές. Περισσότεροι έρωτες. Σταρ των ριάλιτι “Ο Έρωτας Είναι Τυφλός”, “Love Island” και όχι μόνο αναστατώνουν το παιχνίδι. Ποιος θα βρει το τέλειο ταίρι;

Μεταξύ Πατέρα και Γιου

Between Father and Son

Διαθέσιμη από 13/05/2026

Όταν μια επιτυχημένη δικηγόρος επισκέπτεται το πατρικό του αρραβωνιαστικού της, έρχεται επικίνδυνα κοντά με τον γιο του, ενώ εντάσεις και μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια.

Πετεινοί: Σεζόν 2

Roosters: Season 2

Διαθέσιμη από 13/05/2026

Οι τέσσερις φίλοι επιστρέφουν αλλαγμένοι και αποφασισμένοι να βελτιωθούν. Όμως, καθώς η ζωή μπλέκει τα πράγματα, αναρωτιούνται αν ο κόσμος είναι έτοιμος γι’ αυτούς.

Αδελφή Ψυχή

Soul Mate

Διαθέσιμη από 14/05/2026

Βασανισμένος από ενοχές, ο Ρίου αφήνει την Ιαπωνία για το Βερολίνο και σώζεται από τον Κορεάτη πυγμάχο Γιόχαν. Η γνωριμία τους θα σφραγίσει τη μοίρα και των δύο.

Nemesis

Διαθέσιμη από 14/05/2026

Ένας αμείλικτος αστυνομικός του Λος Άντζελες κυνηγά τον εγκέφαλο πίσω από μια σειρά τολμηρών ληστειών — και μόνο ένας θα επικρατήσει.

Το Nemesis αποτελεί την ιστορία δύο αντρών εκατέρωθεν του νόμου, ένα αφήγημα του τι συμβαίνει όταν μια ασταμάτητη δύναμη (ένας κορυφαίος εγκληματίας) συναντά κάτι ακλόνητο (έναν πανέξυπνο αστυνομικό ντετέκτιβ).

Η σειρά, που είναι γεμάτη με ριψοκίνδυνες καταστάσεις ζωής ή θανάτου, οικογενειακές εντάσεις και εκρηκτική δράση, επιχειρεί αρχικά να ξεπεράσει κάθε αντίστοιχη του είδους αλλά καταλήγει να αναδεικνύει τις δυνάμεις που μας κινούν, μας στηρίζουν και τελικά μας καταστρέφουν.

Ο Βερολίνο και η Κυρία με την Ερμίνα

Berlin and the Lady with an Ermine

Διαθέσιμη από 15/05/2026

Σεβίλλη: ένα τέλειο μέρος για μια τέλεια ληστεία. Με τα μάτια του στραμμένα σε ένα ανεκτίμητο έργο τέχνης, ο Βερολίνο καλεί τη συμμορία του για μια καταιγιστική ληστεία.

Ο Βερολίνο και ο Νταμιάν φέρνουν την παρέα κοντά, αυτήν τη φορά στη Σεβίλλη, για μια ιδιοφυή ληστεία: για να κλέψουν υποτίθεται την κυρία με την Ερμίνα. Υποτίθεται; Γιατί; Γιατί ο πραγματικός τους στόχος είναι ο δούκας της Μάλαγα και η γυναίκα του, ένα ζευγάρι που θεωρεί ότι μπορεί να εκβιάζει τον Βερολίνο, αγνοώντας ότι προκαλεί με αυτόν τον τρόπο την πιο σκοτεινή πλευρά του Βερολίνο – και τη δίψα του για εκδίκηση.

The Boroughs

Διαθέσιμη από 21/05/2026

Σε έναν φαινομενικά τέλειο οίκο ευγηρίας, μια ομάδα απίθανων ηρώων μάχεται μια απόκοσμη δύναμη που απειλεί να τους στερήσει το μοναδικό πράγμα που εξαντλείται, τον χρόνο.

Στην ηλιόλουστη έρημο του Νέου Μεξικού βρίσκεται το “The Boroughs”, μια γραφική κοινότητα συνταξιούχων που υπόσχεται στους κατοίκους την καλύτερη περίοδο της ζωής τους. Όμως για τον νεόφερτο Σαμ Κούπερ, ο παράδεισος μάλλον μοιάζει με φυλακή. Όλα αλλάζουν όταν μια τρομακτική νυχτερινή συνάντηση αποκαλύπτει ότι κάποιο πλάσμα παραμονεύει στους περιποιημένους δρόμους του Οικισμού.

Αφού οι αρχές τον αγνοούν θεωρώντας τον έναν μπερδεμένο ηλικιωμένο, ο Σαμ βρίσκει αναπάντεχους συμμάχους σε μια ομάδα περιθωριακών της γειτονιάς: έναν έξυπνο πρώην δημοσιογράφο, έναν πνευματικό ερευνητή, έναν κυνικό μουσικό μάνατζερ και έναν λαμπρό γιατρό που έχει εξαντλήσει όλες τις επιλογές του. Παραμελημένοι και υποτιμημένοι, αυτοί οι απίθανοι ήρωες πρέπει να ενωθούν για να ξετυλίξουν τη σκοτεινή αλήθεια που κρύβεται στην καρδιά του “The Boroughs” πριν να είναι αργά.

Mating Season

Διαθέσιμη από 22/05/2026

Από τους δημιουργούς του «Big Mouth» έρχεται αυτή η τολμηρή, ξεκαρδιστική animated κωμωδία για ενήλικες που εξερευνά τον έρωτα, το σεξ και τις σχέσεις μέσα από τον κόσμο των ζώων.

Οδηγός Φόνων για Καλά Κορίτσια: Σεζόν 2

A Good Girl’s Guide to Murder: Season 2

Διαθέσιμη από 27/05/2026

Αφού λύνει μια ανεξιχνίαστη υπόθεση, η Πιπ περιμένει τη δίκη. Όμως, η εξαφάνιση μιας φίλης αναγκάζει το καλό κορίτσι που έγινε ντετέκτιβ να λύσει άλλο ένα μυστήριο.

Ενσυνείδητος Φόνος: Σεζόν 2

Murder Mindfully: Season 2

Διαθέσιμη από 28/05/2026

Ο Μπιορν Ντίμελ επέστρεψε με ενσυνειδητότητα, αλλά δύσκολο να διατηρήσει την ψυχραιμία του όταν διοικεί μια μαφιόζικη συμμορία. Ώρα να βρει το παιδί που κρύβει μέσα του.

Τέσσερις Εποχές: Σεζόν 2

The Four Seasons: Season 2

Διαθέσιμη από 28/05/2026

Οι φίλοι ξανασμίγουν για τέσσερις νέες εποχικές συναντήσεις, ενώ διαχειρίζονται μια προσωπική απώλεια και αποδέχονται τα λάθη και τις αλλαγές της μέσης ηλικίας.

Βραζιλία ’70: Το Τρίτο Αστέρι

Brazil ’70: The Third Star

Διαθέσιμη από 29/05/2026

Το 1970, η εθνική ομάδα της Βραζιλίας μπήκε στο γήπεδο με μεγάλα όνειρα και μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση: να γίνει η πρώτη ομάδα με τρία παγκόσμια πρωταθλήματα.

Η μίνι σειρά αναπαριστά με καθηλωτικό τρόπο κλασικές φάσεις και στιγμές από τα παρασκήνια που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της κληρονομιάς μίας από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές ομάδες όλων των εποχών. Εξερευνά τις προκλήσεις, τα συναισθήματα και τους φόβους που συνόδευσαν την εθνική Βραζιλίας κατά την προετοιμασία και τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε μία από τις πιο αξιοσημείωτες περιόδους τόσο της ποδοσφαιρικής όσο και της πολιτικής ιστορίας της Βραζιλίας, μέσα στην πιο σκληρή φάση της στρατιωτικής δικτατορίας, ενώ η ομάδα επιδεικνύει τη μεγαλοφυΐα της στο γήπεδο νιώθοντας τεράστια πίεση να εκπροσωπήσει ολόκληρη τη χώρα.

Calabasas Confidential

Διαθέσιμη από 29/05/2026

Μια παρέα φίλων, πρώην κι αντιπάλων που αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο επιστρέφει στην πολυτέλεια της Νότιας Καλιφόρνιας και το ατελείωτο δράμα σε αυτήν τη σειρά ριάλιτι.