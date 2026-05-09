Γιάννης Πιτταράς: Χειρουργείο στη μέση για τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ – Τι είπε ο Γιώργος Γρηγοριάδης

Ο Γιώργος Γρηγοριάδης καλημέρισε μόνος τους τηλεθεατές της εκπομπής «Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ, το πρωί του Σαββάτου (09-05-2026), καθώς ο συμπαρουσιαστής του Γιάννης Πιτταράς, αναρρώνει μετά από χειρουργείο στη μέση του. Ο δημοσιογράφος είναι καλά στην υγεία του και αναμένεται να επιστρέψει μπροστά στις κάμερες την επόμενη εβδομάδα.

Το χειρουργείο για τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ ήταν προγραμματισμένο και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Γρηγοριάδης, ο Γιάννης Πιτταράς λαμβάνει την απαραίτητη περιποίηση από την σύζυγό του και όλα κυλούν δίχως επιπλοκές και προβλήματα.

«Σήμερα θα είμαι μόνος μου, γιατί ο συναγωνιστής μου εδώ στους Δεκατιανούς, ο Γιάννης Πιτταράς, έχει κάνει ένα χειρουργείο την Τρίτη στη μέση, που τον ταλαιπωρούσε. Θα μείνει σήμερα και αύριο στο κρεβάτι με ηλεκτρική κουβέρτα, με την απαραίτητη περιποίηση από τη σύζυγο και την άλλη βδομάδα θα είναι μαζί μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γρηγοριάδης και συμπλήρωσε στο ίδιο ύφος:

«Προς το παρόν θα με ανεχτείτε για τις επόμενες περίπου δύο ώρες σήμερα και τις περίπου δύο ώρες αύριο. Είναι καλά, πάντως, γερός, σιδερένιος και τον περιμένουμε γρήγορα κοντά μας».

Ο Γιάννης Πιτταράς είναι δημοσιογράφος – παρουσιαστής της τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής εκπομπής στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ «Δεκατιανοί». Διετέλεσε επί σειρά ετών προϊστάμενος του Πολιτικού ρεπορτάζ στους τηλεοπτικούς σταθμούς ΣΚΑΪ και ALPHA. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1993 ως ελεύθερος ρεπόρτερ στο STAR και μετέπειτα στο ALTER.