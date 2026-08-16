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Γιώργος Γρηγοριάδης και Ντόρα Κουτροκόη μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή τους με το Action Τώρα

Το αγαπημένο δίδυμο επιστρέφει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου με την εκπομπή «Action Τώρα»
Γιώργος Γρηγοριάδης, Ντόρα Κουτροκόη
Ο Γιώργος Γρηγοριάδης και η Ντόρα Κουτροκόη
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Ο Γιώργος Γρηγοριάδης και η Ντόρα Κουτροκόη έχουν ήδη ξεκινήσει να μετρούν αντίστροφα για την τηλεοπτική τους επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Action 24.

Το αγαπημένο δίδυμο επιστρέφει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου με την εκπομπή «Action Τώρα», με τον Γιώργο Γρηγοριάδη να ανεβάζει σήμερα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το τρέιλερ της νέας σεζόν.

«Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Επιστρέφουμε στις 31 Αυγούστου στις 09:50 μέχρι τις 13:00. Actionτωρα!».

«Νέα σαιζόν, νέες ιδέες, ίδια όρεξη. Με το καλό να ανταμώσουμε τηλεοπτικά», έγραψε ο Γιώργος Γρηγοριάδης στην ανάρτησή του.

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