Γλυκιά Ζωή, Παράσιτα, Το Τρίγωνο της Θλίψης, Ο Τρίτος Άνθρωπος και ακόμη 16 Χρυσοί Φοίνικες στο Cinobo – Οι ταινίες που δεν πρέπει να χάσετε

Η μεγαλύτερη συλλογή από ταινίες, για το μεγαλύτερο βραβείο, του μεγαλύτερου φεστιβάλ στον κόσμο είναι πλέον διαθέσιμη στο Cinobo.

Αυτό που μας έφερε πιο κοντά σε αξέχαστες κινηματογραφικές στιγμές και μας σύστησε φιλμ που άφησαν εποχή. Η συλλογή «20 Χρυσοί Φοίνικες» συγκεντρώνει είκοσι από τις σημαντικότερες ταινίες που έχουν τιμηθεί με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από κοινωνικά δράματα και πολιτικά σχόλια, μέχρι ταινίες που εξερευνούν τις ανθρώπινες σχέσεις ή τη δύναμη της σιωπής, οι δημιουργίες αυτές σφράγισαν την ιστορία του σινεμά και συνεχίζουν να εμπνέουν σκηνοθέτες και θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ελληνική πλατφόρμα Cinobo συγκεντρώνει και προβάλλει 20 τέτοιες ταινίες που έχουν κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει ή να ξαναδεί έργα που σημάδεψαν τις Κάννες και το παγκόσμιο κινηματογραφικό τοπίο.

Πρόκειται για ένα πανόραμα από αριστουργήματα που ενώνουν διαφορετικές εποχές, στυλ και δημιουργούς, δημιουργώντας μια ανεκτίμητη κινηματογραφική εμπειρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από κλασικά διαμάντια μέχρι πιο πρόσφατες επιτυχίες, η συλλογή του Cinobo αποτελεί έναν θησαυρό για κάθε σινεφίλ που θέλει να ταξιδέψει μέσα από την τέχνη του κινηματογράφου στο κορυφαίο επίπεδο αναγνώρισης.

Η Συνομιλία (1974)

Ανάμεσα στους 2 «Νονούς», ο Φράνσις Φορντ Κόπολα υπέγραψε ένα αριστούργημα για τα χρόνια της παράνοιας και των παρακολουθήσεων, αειθαλές σαν την εικόνα του εσωστρεφούς Τζιν Χάκμαν ως κυνικού που παθαίνει κρίση συνείδησης. Χρυσός Φοίνικας στις Κάννες και μια μεγάλη στιγμή του αμερικανικού σινεμά των 70s.

Σύνοψη: Ο Χάρι Κολ είναι ένας μοναχικός άντρας, ο οποίος ασχολείται με τις παρακολουθήσεις σε μια εποχή που βασιλεύουν οι θεωρίες συνωμοσίας. Ουσιαστικά δεν έχει προσωπική ζωή. Όταν ο διευθυντής μιας πολυεθνικής του αναθέτει να καταγράψει τις συζητήσεις ενός άνδρα και μιας γυναίκας, ο εσωτερικός του κόσμος αναστατώνεται.

Σκηνοθεσία: Φράνσις Φορντ Κόπολα

Ηθοποιοί: Τζιν Χάκμαν, Τζον Καζάλ, Χάρισον Φορντ, Άλεν Γκάρφιλντ, Σίντι Γουίλιαμς.

Γλυκιά Ζωή (1960)

Τίποτα δε θα έμενε ίδιο στο ευρωπαϊκό σινεμά μετά την πρώτη προβολή μιας από τις πιο επιδραστικές, όπως αποδείχτηκε, ταινίες στην ιστορία του μέσου. Η εβδομάδα του Μαρτσέλο, του Παπαράτσο, των σταρ, της εφήμερης λάμψης και των ψεύτικων ειδώλων, ένα ταξίδι προς το αληθινό νόημα της ζωής.

Σύνοψη: Περιπλανώμενος σε έναν προνομιακό θύλακο της Ρώμης, ο Μαρτσέλο, δημοσιογράφος του κουτσομπολιού, συναντάει κομψές αριστοκράτισσες, πεινασμένους καλλιτέχνες, χυδαίους νεόπλουτους, γόησσες και “ταχυδακτυλουργούς” της κοσμικής νύχτας. Ανακαλύπτει ότι κάτω από την επιδερμίδα της απατηλής χάρης τους, ελλοχεύουν κενότητα, απόγνωση και μοναξιά, όλα όσα οδηγούν έναν αδιάλλακτο στοχαστή φίλο του σε τραγικό τέλος.

Σκηνοθεσία: Φεντερίκο Φελίνι.

Ηθοποιοί: Μαρτσέλο Μαστρογιάννι, Ανίτα Έκμπεργκ, Ανούκ Εμέ, Ιβόν Φουρνό.

Το Δέντρο της Ζωής (2011)

Πίστη, προέλευση, οικογένεια. Το εμβληματικό φιλμ που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, γέννησε αμέτρητες συζητήσεις, τσακωμούς, ακόμα και memes, και εδραίωσε τον Τέρενς Μάλικ ως έναν από τους πιο επιδραστικούς auteurs του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου.

Σύνοψη: Η ιμπρεσιονιστικά αποτυπωμένη ιστορία μιας αμερικάνικης οικογένειας στα 1950s. Η ταινία ακολουθεί το ταξίδι ζωής του μεγαλύτερου γιου, Τζακ, από την αθωότητα της νιότης ως την σκληρή ωρίμανση της ενήλικης ζωής του καθώς προσπαθεί να φτιάξει την περίπλοκη σχέση με τον πατέρα του. Ο ίδιος ο Τζακ είναι όμως και μια χαμένη ψυχή σε έναν σύγχρονο κόσμο, αναζητώντας απαντήσεις για την προέλευση και το νόημα της ζωής, την ώρα που αμφισβητεί την πίστη του.

Σκηνοθεσία: Τέρενς Μάλικ.

Ηθοποιοί: Μπραντ Πιτ, Σον Πεν, Τζέσικα Τσάστεϊν, Χάντερ ΜακΚράκεν, Φιόνα Σο.

Παράσιτα (2019)

Το φιλμ-θρίαμβος του αγαπημένου του Cinobo Μπονγκ Τζουν-χο. Μια στιλιστική αποθέωση γεμάτη σασπένς και με διεισδυτική κοινωνική ματιά, που ξεπερνά τα είδη και βραβεύεται απολύτως δίκαια με Χρυσό Φοίνικα και (ιστορικής σημασίας) Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Σύνοψη: Η οικογένεια των Κιμ είναι αγαπημένη, αλλά είναι όλοι τους άνεργοι και το μέλλον τους διαγράφεται ζοφερό. Ο γιος της οικογενείας βρίσκει δουλειά ως καθηγητής ιδιαίτερων κι ελπίζει επιτέλους σε σταθερό εισόδημα. Κουβαλώντας τις προσδοκίες όλης του της οικογένειας, πηγαίνει για συνέντευξη στο σπίτι των Παρκ – ιδιοκτητών μια διεθνούς εταιρείας πληροφορικής – για να συναντήσει την κυρία του σπιτιού. Μετά την πρώτη αυτή συνάντηση, ξεκινάει ένας χείμαρρος ατυχών συμβάντων.

Σκηνοθεσία: Μπονγκ Τζουν-Χο.

Ηθοποιοί: Σονγκ Κανγκ-Χο, Γιανγκ Χίε-τζιν, Τζο Γέο-τζεόνγκ, Παρκ Σο-νταμ, Λι Σανγ-Κιούν, Τσόι Γούο-Σικ, Λι Τζενγκ-Ιουν.

Κλέφτες Καταστημάτων (2018)

Ο Χρυσός Φοίνικας στις Κάννες ήταν η συμβολική και πανάξια επιβράβευση για το βαθιά ανθρωποκεντρικό σινεμά του Χιροκάζου Κόρε-Έντα, που εδώ αποκρυσταλλώνεται στην πιο διαυγή και υποδόρια συγκλονιστική στιγμή του.

Σύνοψη: Μετά από εξόρμηση για άλλη μια μικροκλοπή, ένας άντρας και ο γιος του συναντούν ένα μικρό κορίτσι μέσα στο κρύο. Η σύζυγος του άντρα, διστακτική στο να αφήσουν το κορίτσι να μείνει μαζί τους, τελικά συμφωνεί να αναλάβουν τη φροντίδα της αφού καταλαβαίνει ότι έχει περάσει μεγάλες δυσκολίες. Αν και η οικογένεια είναι φτωχή, μοιάζουν να ζουν ευτυχισμένοι μαζί, μέχρι που ένα απρόβλεπτο γεγονός αποκαλύπτει κρυμμένα μυστικά και βάζει σε κίνδυνο τους δεσμούς που τους ενώνουν.

Σκηνοθεσία: Χιροκάζου Κόρε-Έντα.

Ηθοποιοί: Σακούρα Αντο, Λίλι Φράνκι, Μάγκου Ματσουόκα, Τζίο Καΐρι, Μίγιου Σασάκι.

Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ (2016)

Πιο πολιτικοποιημένος κι ανθρωποκεντρικός από ποτέ, ο άοκνα μάχιμος Κεν Λόουτς ψάχνει την ανθρώπινη αξία πίσω από τη γραφειοκρατία, τις στατιστικές και τους αριθμούς και κερδίζει άξια στις Κάννες τον δεύτερο Χρυσό Φοίνικα της καριέρας του.

Σύνοψη: O Ντάνιελ Μπλέικ είναι ένας εξηντάρης ξυλουργός από το Νιουκάσλ. Για πρώτη φορά, μετά από ένα βαρύ καρδιακό επεισόδιο, θα χρειαστεί τη βοήθεια της πολιτείας για να ζήσει, όμως η γραφειοκρατία τον οδηγεί σε ένα ατέρμονο αδιέξοδο. Μέσα από την περιπέτεια αυτή, διασταυρώνεται με μια ανύπαντρη μητέρα και τα δύο παιδιά της. Βρίσκοντας αναπάντεχη οικογενειακή θαλπωρή ο ένας στον άλλο, ενώνουν τις δυνάμεις τους και προσπαθούν να αντισταθούν στις δυσκολίες.

Σκηνοθεσία: Κεν Λόουτς.

Ηθοποιοί: Ντέιβ Τζονς, Μπριάνα Σαν, Χέιλι Σκουάιρς, Ντίλαν Μακίρναν, Κόλιν Κουμπς, Σάρον Πέρσι.

Titane (2021)

Ο Χρυσός Φοίνικας που σόκαρε τις Κάννες. Η Ζουλιά Ντικουρνό αφού μας αποστόμωσε με το «Raw» επιστρέφει και γίνεται μόλις η δεύτερη γυναίκα που κερδίζει την ύψιστη τιμή στην ιστορία των Καννών. Με μια ιστορία για γερά στομάχια όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και τίποτα δεν είναι εκτός ορίων.

Σύνοψη: Μετά από μια σειρά ανεξήγητων εγκλημάτων, ένας πατέρας ξαναβρίσκει τον γιο του, που αγνοούνταν για 10 χρόνια. Titane: Μέταλλο ιδιαίτερα ανθεκτικό στη θερμότητα και τη διάβρωση με κράματα υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό.

Σκηνοθεσία: Ζουλιά Ντικουρνό.

Ηθοποιοί: Βενσάν Λιντόν, Γκαράνς Μαριγιέ, Αγκάτ Ρουσέλ.

Η Γεύση του Κερασιού (1997)

Ένα ταξίδι με σκοπό την αυτοκτονία ως πρόφαση για μια ταινία γύρω από την επιλογή μας να ζήσουμε και τις επιλογές μας στο ταξίδι της ζωής, δίκαιη βράβευση με Χρυσό Φοίνικα ως επιστέγασμα μιας σπουδαίας φιλμογραφίας που έβαλε το Ιράν στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη.

Σύνοψη: Ένας μεσήλικας έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει και ψάχνει απεγνωσμένα έναν άνθρωπο για να τον βοηθήσει θάβοντάς τον κάτω από μια συγκεκριμένη κερασιά. Τελικά βρίσκει έναν ταριχευτή που για δικούς του λόγους του λέει πως θα τον βοηθήσει.

Σκηνοθεσία: Αμπάς Κιαροστάμι.

Ηθοποιοί: Χομαγιούν Ερσαντί, Αμπντολραχμάν Μπαγκερί, Αφσίν Κορσίντ Μπακτιαρί, Σαφάρ Αλί Μοραντί, Μιρ Χοσεΐν Νούρι.

Το Τρίγωνο της Θλίψης (2022)

Μετά το “Τετράγωνο” ο Ρούμπεν Έστλουντ καταπιάνεται ξανά με την ταξική σάτιρα σε μια απολαυστική μαύρη κωμωδία που βάζει στο μπλέντερ τον Μαρξ, τον καταναλωτισμό και τις…σωματικές εκκρίσεις με φόντο την παραλία της Χιλιαδούς.

Σύνοψη: Ο Καρλ και η Γιάγια είναι μοντέλα και influencers, η σχέση των οποίων γίνεται όλο και πιο δύσκολη λόγω των χρημάτων. Όταν τους προσφέρονται δωρεάν θέσεις σε μια πολυτελή κρουαζιέρα, βρίσκονται να μοιράζονται ένα υπερπολυτελές σκάφος με εμπόρους όπλων και έναν ολιγάρχη, ενώ ένας κυνικός μαρξιστής αλκοολικός είναι ο καπετάνιος του πλοίου, καθώς τα πράγματα έρχονται γρήγορα τα πάνω κάτω.

Σκηνοθεσία: Ρούμπεν Έστλουντ.

Ηθοποιοί: Χάρις Ντίκινσον, Τσάρλμπι Ντιν, Γούντι Χάρελσον, Ζλάτκο Μπούριτς.

Ανάμεσα στους τοίχους (2008)

Πανάξιος Χρυσός Φοίνικας στις Κάννες το 2008 για μία από τις καλύτερες και σημαντικότερες ταινίες που έχουν γυριστεί πάνω στην πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν δάσκαλοι και μαθητές απέναντι στις κοινωνικές και πολιτισμικές ανισότητες.

Σύνοψη: Ένας δάσκαλος σε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο του Παρισιού καλείται να διαχειριστεί μια τάξη γεμάτη από μαθητές με διαφορετικά κοινωνικά και εθνοτικά υπόβαθρα.

Σκηνοθεσία: Λοράν Καντέ.

Ηθοποιοί: Φρανσουά Μπεγκοντό, Εσμεράλντα Ουερτανί, Φρανκ Κεϊτά, Ρασέλ Ρεγκιλιέ.

Η Ζωή της Αντέλ (2013)

To βραβευμένο με Χρυσό Φοίνικα magnum opus του Αμπντελατίφ Κεσίς για τον έρωτα δύο νεαρών κοριτσιών είναι ένα μεγαλόπνοο συναισθηματικό ταξίδι στην επιθυμία, την εξάρτηση, την απώλεια και την ενηλικίωση, που βιώνεται σαν ένα πολύτιμο μάθημα ζωής, τρυφερό και σπαραξικάρδιο μαζί.

Σύνοψη: Η 15χρονη Αντέλ ονειρεύεται τον έρωτα και αρχίζει να εξερευνά την σεξουαλική της ταυτότητα. Η σχέση της με έναν συμμαθητή της έχει άδοξο τέλος χωρίς να της προκαλέσει το ενδιαφέρον και την ερωτική ένταση που λαχταρά. Η ζωή της ανατρέπεται όταν συναντά ένα κορίτσι με μπλε μαλλιά. Μαζί θα ζήσουν μια έντονη ερωτική σχέση γεμάτη πάθος και αγάπη. Εκείνη βοηθά την Αντέλ όχι μόνο να ανακαλύψει τη σεξουαλική επιθυμία και απόλαυση, αλλά και να προσδιορίσει τη ταυτότητά της ως ενήλικη γυναίκα.

Σκηνοθεσία: Αμπντελατίφ Κεσίς.

Ηθοποιοί: Λέα Σεϊντού, Αντέλ Εξαρχόπουλος, Σαλίμ Κεσιούς.

Το Τετράγωνο (2017)

Πώς μιλάει η τέχνη για την τέχνη; Ο Έστλουντ κερδίζει τον πρώτο του Χρυσό Φοίνικα ακροβατώντας ανάμεσα σε σουρεαλισμό, σάτιρα και σωματική κωμωδία ακολουθώντας τα ηθικά και επαγγελματικά διλήμματα ενός διευθυντή μουσείου που στήνει ένα αμφιλεγόμενο νέο έκθεμα και πυροδοτεί τεράστιες αντιδράσεις.

Σύνοψη: Ο ευφυής και ωραίος επιμελητής ενός μουσείου σύγχρονης τέχνης είναι διαζευγμένος, αφοσιωμένος πατέρας δύο παιδιών, οδηγεί ηλεκτρικό αυτοκίνητο και υποστηρίζει κοινωφελείς οργανισμούς. Η νέα έκθεση που επιμελείται είναι μια εγκατάσταση που προσκαλεί τους περαστικούς στον αλτρουισμό, υπενθυμίζοντας την ευθύνη απέναντι στον συνάνθρωπο. Μετά την κλοπή του κινητού του, ο επιμελητής μπλέκεται σε ντροπιαστικές καταστάσεις. Και εκείνος, αλλά και το ίδιο το μουσείο, οδηγούνται σε υπαρξιακή κρίση.

Σκηνοθεσία: Ρούμπεν Έστλουντ.

Ηθοποιοί: Κλες Μπανγκ, Ελίζαμπεθ Μος, Ντόμινικ Γουέστ, Τέρι Νοτάρι.

Μυστικά και Ψέματα (1996)

Εξέχουσα στιγμή στη φιλμογραφία του Μάικ Λι, μοναδικής ευαισθησίας καταγραφή της καθημερινότητας όπως την ορίζει η αόρατη κάμερα και οι αυθεντικοί χαρακτήρες που ψάχνουν μέσα από τα μυστικά και ψέματα του τίτλου την αλήθεια της ζωής. Θρίαμβος στις Κάννες του ’96, με Χρυσό Φοίνικα και άλλα 2 βραβεία.

Σύνοψη: Μετά το θάνατο των εύπορων θετών γονιών της, μια νεαρή μαύρη οφθαλμίατρος αναζητεί και βρίσκει τη φυσική της μητέρα, μια φτωχή λευκή εργάτρια από το ανατολικό Λονδίνο, ξεκινώντας μια σειρά εξομολογήσεων.

Σκηνοθεσία: Μάικ Λι.

Ηθοποιοί: Φίλις Λόγκαν, Μπρέντα Μπλέθιν, Τίμοθι Σπολ.

Αγάπη (2012)

Στην πιο σπαρακτική στιγμή της φιλμογραφίας του, ο Μίκαελ Χάνεκε σκηνοθετεί με επώδυνη εγγύτητα την Εμμανουέλ Ριβά και τον Ζαν-Λουί Τρεντινιάν σε μια ιστορία για τη σαρωτική δύναμη της παντοτινής αγάπης, που στέκεται μπροστά στο μόνο εμπόδιό της, τον θάνατο. Χρυσός Φοίνικας και Όσκαρ Διεθνούς ταινίας.

Σύνοψη: Ο Ζορζ και η Ανν είναι ένα ογδοντάχρονο ζευγάρι. Είναι καλλιεργημένοι, συνταξιούχοι καθηγητές μουσικής. Η κόρη τους, επίσης μουσικός, ζει στη Βρετανία με την οικογένειά της. Μια μέρα, η Ανν παθαίνει εγκεφαλικό επεισόδιο και ο δεσμός αγάπης του ζευγαριού δοκιμάζεται σοβαρά.

Σκηνοθεσία: Μίκαελ Χάνεκε.

Ηθοποιοί: Ζαν Λουί Τρεντινιάν, Εμανουέλ Ριβά, Ιζαμπέλ Ιπέρ, Αλεξάντρ Ταρό, Γουίλιαμ Σίμελ, Ραμόν Αγκίρε, Ρίτα Μπλάνκο.

Οι Ομπρέλες του Χερβούργου (1964)

Χρυσός Φοίνικας στις Κάννες το 1963 για μια ανεπανάληπτη στιγμή στην ιστορία του κινηματογράφου, ένα technicolor μιούζικαλ με τις υπέροχες μελωδίες του Μισέλ Λεγκράν, μαγικό σαν το σινεμά, γλυκόπικρο σαν τη ζωή.

Σύνοψη: Μία νεαρή κοπέλα ζει με τη χήρα μητέρα της, ιδιοκτήτρια ενός καταστήματος με ομπρέλες στο Χερβούργο. Είναι ερωτευμένη με έναν εικοσάχρονο μηχανικό αυτοκινήτων και σχεδιάζουν κρυφά να παντρευτούν. Oταν το ανακοινώνει στη μητέρα της, εκείνη το απαγορεύει. Όταν ο νεαρός αποφασίζει να παρουσιαστεί στο στρατό και αναχωρεί για την Αλγερία, η κοπέλα ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος. Μετά από προτροπή της μητέρας της, αναγκάζεται να αποδεχτεί την πρόταση γάμου του έμπορου πολύτιμων λίθων.

Σκηνοθεσία: Zακ Ντεμί.

Ηθοποιοί: Κατρίν Ντενέβ, Νίνο Καστελνουόβο, Αν Βερνόν, Μαρκ Μισέλ, Ελέν Φαρνέρ.

Dheepan: Ο Άνθρωπος xωρίς Πατρίδα (2015)

O Χρυσός Φοίνικας των Καννών δόθηκε στο “Dheepan. Ο Άνθρωπος Χωρίς Πατρίδα” για την ειλικρινή, ευθεία, ανθρώπινη ματιά του απέναντι στην προσφυγιά του 21ου αιώνα, βιωμένη στο πετσί του συγκλονιστικού πρωταγωνιστή του. Ένας κινηματογραφικός δυναμίτης με μεγάλη ψυχή.

Σύνοψη: Ένας πολεμιστής των Τίγρεων Ταμίλ λιποτακτεί για να φύγει από τη Σρι Λάνκαι. Η μοίρα του συνδέεται με μια νέα γυναίκα κι ένα κορίτσι, που προσπαθούν κι εκείνες να ξεφύγουν από την κόλαση της πατρίδας τους. Οι τρεις τους γίνονται “οικογένεια” παίρνοντας το διαβατήριο ενός νεκρού και φτάνουν στο Παρίσι. Εκεί, οι μεταναστευτικές υπηρεσίες τους μεταφέρουν σε ένα συγκρότημα πολυκατοικιών που φαντάζει σαν φυλακή. Εκεί, έρχονται αντιμέτωποι με τη βία των τοπικών συμμοριών και των εμπόρων ναρκωτικών.

Σκηνοθεσία: Ζακ Οντιάρ.

Ηθοποιοί: Τζεσουθασάν Αντονιθασάν, Καλιεσβάρι Σρινιβασάν, Κλοντίν Βινασιθάμπι, Βενσαν Ροτιερ, Μπας Ντεμ.

Ροζέτα (1999)

Ο πρώτος από τους δύο Χρυσούς Φοίνικες των σπουδαίων Βέλγων αδερφών Νταρντέν είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και ολοκληρωμένα δείγματα του στρατευμένα πολιτικού και ανθρωποκεντρικού σινεμά τους, ένα καταιγιστικό και προφητικό σχόλιο για την οικονομική κρίση στην Ευρώπη.

Σύνοψη: Η Ροζέτα είναι μια κοπέλα αποφασισμένη να βρει μια δουλειά πάση θυσία. Δραπετεύει από τον κόσμο της αλκοολικής μητέρας της, μιας αλήτισσας που ζει σ’ ένα ετοιμόρροπο τροχόσπιτο κι εγκαταλείπει την κόρη της, αφήνοντάς την να τα βγάλει πέρα μόνη της. Η Ροζέτα βλέπει την άβυσσο να χάσκει μπροστά της και θα κάνει τα πάντα για να την αποφύγει. Η Ροζέτα έχει εμμονή με τον φόβο της αφάνειας, της ντροπής του να μην ανήκεις κάπου. Θέλει μια φυσιολογική ζωή, μαζί τους, ανάμεσά τους.

Σκηνοθεσία: Ζαν-Πιέρ Νταρντέν, Λυκ Νταρντέν.

Ηθοποιοί: Εμιλί Ντεκέν, Φαμπρίτσιο Ρονγκιόνε, Ολιβιέ Γκουρμέ.

Η Λευκή Κορδέλα (2009)

Το magnum opus του Μίκαελ Χάνεκε είναι μια πολυδιάστατη σπουδή πάνω στα αίτια και τη γέννηση του φασισμού, μια ταινία που ταξιδεύει στο παρελθόν για να αναδείξει επιτακτικά και διαχρονικά επίκαιρους προβληματισμούς για τη βία και κάθε μορφή τρομοκρατίας, ένα καθαρό κι αδιαφιλονίκητο αριστούργημα.

Σύνοψη: Γερμανία, λίγο πριν τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μία σειρά από ανεξήγητα γεγονότα διαταράσσουν την καθημερινότητα της κοινωνικής ζωής ενός προτεσταντικού χωριού, με επίκεντρο μια ομάδα μικρών παιδιών.

Σκηνοθεσία: Μίκαελ Χάνεκε.

Ηθοποιοί: Κρίστιαν Φρίντελ, Ερνστ Γιάκομπι, Λεόνι Μπένες, Ούλριχ Τούκουρ, Ουρσίνα Λάρντι.

Τα Χρόνια της Φωτιάς (1975)

Χρυσός Φοίνικας στις Κάννες το 1975 για μια επική και σχολαστική εξιστόρηση του πολέμου της Αλγερίας με πρωταγωνιστή τον δικό μας Γιώργο Βογιατζή, που παρουσιάζεται εδώ αποκατεστημένη με τη συμβολή του Film Foundation του Μάρτιν Σκορσέζε.

Σύνοψη: Ένα λεπτομερές χρονικό της εξέλιξης του αλγερινού εθνικιστικού κινήματος από το 1939 έως την έναρξη της επανάστασης την 1η Νοεμβρίου 1954. Ο Αχμέντ αφυπνίζεται σταδιακά για να αποκτήσει πολιτική συνείδηση κατά της αποικιοκρατίας, υπό το βλέμμα του γιου του, που γίνεται σύμβολο της νέας Αλγερίας.

Σκηνοθεσία: Μοχάμεντ Λάκνταρ-Αμίνα.

Ηθοποιοί: Γιώργος Βογιατζής, Μοχάμεντ Λάκνταρ-Αμίνα, Λεϊλά Σένα, Σικ Νουρεντίν, Φρανσουά Μεστρ.

Ο Τρίτος Άνθρωπος (1949)

Εμβληματικό φιλμ νουάρ, σημείο αναφοράς στην ιστορία του κινηματογράφου μέχρι και σήμερα. Με φόντο τη μεταπολεμική Βιέννη, με ένα μυστήριο που διαρκώς πυκνώνει, και με τον Όρσον Γουέλς σε μια αξέχαστη εμφάνιση.

Σύνοψη: Ένας συγγραφέας λαϊκών μυθιστορημάτων γουέστερν καταφθάνει στην κατεστραμμένη Βιέννη μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ύστερα από πρόσκληση ενός παλιού του φίλου, του Χάρι Λάιμ. Όταν όμως φτάνει εκεί τον περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη: ο Λάιμ έχει ήδη πεθάνει σε αυτοκινητιστικό ατύχημα. Και ενώ είναι έτοιμος να φύγει πάλι πίσω στην Αμερική, αρχίζει να υποψιάζεται ότι ο θάνατος του Χάρι μπορεί και να μην ήταν τόσο ατύχημα. Υπήρχε «τρίτος άνθρωπος» στο χώρο του δυστυχήματος;

Σκηνοθεσία: Κάρολ Ριντ.

Ηθοποιοί: Όρσον Γουέλς, Τζόζεφ Κότεν, Αλίντα Βάλι, Τρέβορ Χάουαρντ.