Grand Hotel – επόμενα επεισόδια: Ο Άρης χαροπαλεύει

Εξελίξεις και ανατροπές έρχονται στα νέα επεισόδια του «Grand Hotel». Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, στις 21:00 στον ΑΝΤ1, που θα είναι το τελευταίο επεισόδιο για το 2025.

Ο Άρης βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και η Αλίκη τρέχει να ζητήσει βοήθεια. Ένα φίλος του Διονύση, χειρουργός, τον αναλαμβάνει, χωρίς να ξέρει αν τελικά θα καταφέρει να τον σώσει. Ο Χαραλάμπης, μη αντέχοντας τις τύψεις, παίρνει την μεγάλη απόφαση και αποκαλύπτει όλη την αλήθεια στην Θεώνη… πως δηλαδή κοιμήθηκε με την Μελίνα.

Grand Hotel: Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Ο Πέτρος φτάνει στην Αθήνα αποφασισμένος για τα πάντα. Είναι πια έτοιμος να μιλήσει στην Αλίκη, αλλά και να κάνει τον Ρήγα – και όχι μόνο – να πληρώσει για όσα έχει κάνει. Η Δούκισσα αποκαλύπτει τα σχέδια της Δέσποινας στον Νικόλα, πως δηλαδή ετοιμάζεται να φύγει για το εξωτερικό. Ένα ανώνυμο τηλεφώνημα λαμβάνει ο Χρόνης που του αποκαλύπτει το μέρος που είναι φυλακισμένος ο Ρήγας. Λίγο πριν την Αστυνομία θα φτάσει εκεί η Αλίκη και θα βρει τον Ρήγα αιμόφυρτο, θύμα πυροβολισμού… Όλες οι υποψίες για το έγκλημα πέφτουν πάνω της, αλλά η συνάντησή της με τον Πέτρο θα τα «σβήσει» όλα…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ