Grand Hotel – spoiler: O Νικόλας νεκρός, η Ελένη επιστρέφει

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, με τίτλο «Grand Hotel», καθώς στα προσεχή επεισόδια αναμένεται να συμβούν μεγάλες ανατροπές και εκπλήξεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, o αγώνας που δίνουν όλοι όσοι αγαπούν τον Νικόλα προκειμένου να τον σώσουν δεν έχει τέλος. Όμως, δυστυχώς, τα πράγματα δεν είναι καθόλου αισιόδοξα.

O Χρόνης και ο Βαγγέλης γυρίζουν τον Νικόλα απογοητευμένο στο κελί του. Εκεί βρίσκουν τον Πέτρο και ο Χρόνης γίνεται έξαλλος μαζί του που, για άλλη μια φορά, πήρε μία τέτοια επικίνδυνη πρωτοβουλία. Το ίδιο έξαλλος και ο Πέτρος, που λέει στον Χρόνη πως τον απογοήτευσε και ότι περίμενε από αυτόν να βοηθήσει περισσότερο τον Νικόλα και να μην τον αφήσει να πεθάνει έτσι, άδικα.

Θέλοντας κάπου να ξεσπάσει, ο Πέτρος πηγαίνει και παίζει ξύλο. Ράκος ψυχολογικά, τρέχει την επόμενη μέρα, τελευταία στιγμή, να δει τον Νικόλα για τελευταία φορά πριν το απόσπασμα, αλλά μάταια… Πριν προλάβει να μπει ακούει τους πυροβολισμούς!

Η Αλίκη και ο Πέτρος βιώνουν τις πιο δραματικές στιγμές της ζωής τους, μετά την εκτέλεση του Νικόλα. Μάλιστα εκείνη προσπαθεί να σταθεί όρθια για να στηρίξει τους ανθρώπους του ξενοδοχείου μέσα στο πένθος. Οι μέρες περνούν και ο Πέτρος είναι αποφασισμένος να τα αφήσουν όλα πίσω τους και να κάνουν μια νέα αρχή με την Αλίκη.

Και έτσι ξαφνικά, η Ελένη επιστρέφει στο ξενοδοχείο, συγκλονισμένη για το θάνατο του Νικόλα. Παράλληλα ο αστυνόμος Κομνηνός και η Αγγέλα παρακολουθούν υποψιασμένοι την Ελένη και τον Κονδύλη. Ο Χρόνης προσπαθεί να αποδείξει την αλήθεια για την Ελένη και την πλεκτάνη εναντίον του Νικόλα, με τον Κονδύλη να μπαίνει πάντα στη μέση και να τον εμποδίζει.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, άναυδη μένει η Κυβέλη όταν πάει να επισκεφτεί τον Ρήγα και συναντάει εκεί την Ελένη. Εκείνη καταλαβαίνει πως υπάρχει παρασκήνιο μεταξύ τους, όσον αφορά την ιστορία του Νικόλα. Όμως ο Ρήγας δεν το αφήνει έτσι και ζητάει από τον Σαλαμπάση να βρει άμεσα λύση στο πρόβλημα…