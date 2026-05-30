Grand Hotel – spoiler: Ο Χατζημήτρος και η Μελίνα καταλήγουν νεκροί

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, με τίτλο «Grand Hotel», διότι στα προσεχή επεισόδια αναμένεται να συμβούν απίστευτες ανατροπές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, δύο ακόμα θάνατοι πρόκειται να αναστατώσουν τη ζωή των ηρώων, καθώς, βρίσκουν τη Μελίνα και τον Χατζημήτρο νεκρούς και ο Χρόνης ερευνά αυτή την περίεργη υπόθεση. Οι εξελίξεις παίρνουν σκοτεινή τροπή και η ιστορία τους έχει αιματηρό τέλος. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αλίκη και ο Πέτρος σχεδιάζουν το μέλλον τους με αισιοδοξία, σίγουροι ότι μαζί μπορούν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο. Ωστόσο η αποκάλυψη της συνεργασίας της Κυβέλης με τον Χατζημήτρο εξοργίζει την Αλίκη, που είναι έτοιμη να συγκρουστεί ανοιχτά με τη μητέρα της, παρά τις προσπάθειες του Πέτρου να την ηρεμήσει. Από την άλλη, η Κυβέλη και ο Ρήγας ανακαλύπτουν ότι ο Χατζημήτρος τούς εξαπατά και ετοιμάζονται να αντεπιτεθούν, ενώ η σχέση τους δοκιμάζεται μέσα από φόβους, μυστικά και βαθιές ανασφάλειες.

Την ίδια στιγμή, η Μελίνα, απεγνωσμένη, παίζει ένα επικίνδυνο παιχνίδι, προσπαθώντας να ξεφύγει από τον Χατζημήτρο, την ώρα που εκείνος αρχίζει να χάνει τον έλεγχο. Οι μέρες περνούν και η αγωνία για τη Μελίνα φέρνει τον Χαραλάμπη και τη Θεώνη σε σύγκρουση, καθώς παλιά διλήμματα επιστρέφουν και δοκιμάζουν τη σχέση τους.

Εν τω μεταξύ, η Λίτσα, καταρρακωμένη από τον χαμό του Μάρκου, καταθέτει στην αστυνομία όλα όσα ξέρει για τον Χατζημήτρο και στη συνέχεια καταφέρνει να αποσπάσει από τον Νώντα την αλήθεια για τη δολοφονία του Μάρκου. Μετά από αυτό ο Χρόνης ζητάει από τον εισαγγελέα ένταλμα σύλληψης για τον Χατζημήτρο. Οι εξελίξεις αυτές τρομοκρατούν τη Μελίνα, η οποία στρέφεται για βοήθεια στο ζεύγος Αλεξίου, οι οποίοι της παρέχουν στέγη και προστασία, κρυφά από τον άντρα της. Λίγο μετά, ο Ρήγας, στην προσπάθεια να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό της εταιρίας, εκμεταλλεύεται την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Μελίνα, προδίδοντάς τη με τον χειρότερο τρόπο. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Χαραλάμπης επιστρέφει στο σπίτι του τραυματισμένος, φέροντας στο σώμα του σημάδια που μαρτυρούν ότι ενεπλάκη σε καβγά, την ίδια ώρα που ο αστυνόμος εντοπίζει νεκρούς τη Μελίνα και τον Χατζημήτρο…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρουσία της Μελίνας στο «Grand Hotel» έχει κινήσει τις υποψίες του Πέτρου και της Αλίκης, οι οποίοι, μαζί με τον Άρη και τη Θάλεια, προσπαθούν να μάθουν περισσότερα. Την ίδια στιγμή, ο Χρόνης με τον Βαγγέλη ερευνούν τον τόπο του εγκλήματος. Το σκηνικό δείχνει ότι ο ένας σκότωσε τον άλλον, μόνο που ο Χρόνης δεν μένει σε ό,τι φαίνεται και υποψιάζεται ότι υπήρχε και τρίτο άτομο στο σημείο.

Η είδηση του θανάτου της Μελίνας και του Χατζημήτρου προβληματίζει την Κυβέλη, η οποία δεν γνώριζε πως η Μελίνα έφυγε από το «Grand Hotel», και ο Ρήγας την πείθει ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Ο Χαραλάμπης είναι σίγουρος ότι αυτός ευθύνεται για τον θάνατο του Χατζημήτρου, αλλά η Θεώνη τον πείθει να μην πάει στην αστυνομία. Όλα αλλάζουν όταν μαθαίνουν και για τον θάνατο της Μελίνας και μια απρόσεκτη κίνηση του Χαραλάμπη τραβά την προσοχή της Θάλειας.