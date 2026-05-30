Porto Leone – τελευταία επεισόδια: Ο Καπετανάκος εγκαταλείπει το καμπαρέ

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στα τελευταία επεισόδια που θα προβληθούν τη Δευτέρα 01 και την Τρίτη 02 Ιουνίου, στις 23:30.

Porto Leone – Δευτέρα 01 Ιουνίου

Επεισόδιο 59ο: Η Άντζελα µε την Βούλα αποχαιρετούν τα κορίτσια λίγο πριν φύγουν για την Αµερική κι η Ντόρα μιλάει πρώτη φορά για το παρελθόν της. Ο Χρόνης πιάνει στα πράσα την Λένα, την ώρα που πάει να συναντήσει τον Αντρέα, ζητώντας της εξηγήσεις. Η Γαλήνη σοκάρεται όταν µαθαίνει από τον Σπύρο τι έχει συµβεί µε την αποθήκη, ενώ ο Ορέστης αποκαλύπτει τις προθέσεις του στον Μανώλη. Η Λιάνα φτάνει αιφνιδίως στο σπίτι της οικογένειας Καπετανάκου και ο Στελάρας δεν καταφέρνει να της βάλει φρένο. Λίγο αργότερα, ο Ηλίας δηλώνει στην Αλεξάνδρα ότι θα την κρατήσει «αιχµάλωτη», προκειµένου να µη φύγει και σκάσει η βόµβα µε το εµπόρευµα όπλων στα χέρια του.

Porto Leone – Tρίτη 02 Ιουνίου

Επεισόδιο 60ο: Έρχεται η ώρα για την Λένα, μετά από τόσο καιρό πόνου και δακρύων, να βρει την ηρεμία της και με τη βοήθεια του πιστού Ανδρέα να ατενίσει με αισιοδοξία το μέλλον. Η Αλεξάνδρα θα πρέπει αντίθετα να πληρώσει για ό,τι έχει προκαλέσει, για τις πράξεις της αλλά και τις δολοπλοκίες που είχαν τραγικές συνέπειες για τόσο κόσμο… Τα γράμματα που άφησε ο Ορέστης στη μητέρα και την αδερφή του, τις συγκινούν βαθιά. Από την καρδιά τους οι ευχές για μία νέα σελίδα στην Αμερική μαζί με την αγαπημένη του Βούλα. Ο Σπύρος Γιάμαρης δέχεται συγχαρητήρια από την υπηρεσία του και παίρνει προαγωγή. Μοιράζεται τη χαρά του με την Γαλήνη μέχρι που τα γεγονότα τους προλαβαίνουν. Ο Ντίνος Βούλγαρης αφού προσπάθησε, μάταια, να επιβληθεί στην οικογένειά του, καταλαβαίνει ότι το παιχνίδι γι’ αυτόν είναι χαμένο και τότε γίνεται πολύ επικίνδυνος. Κι ενώ ο Καπετανάκος εγκαταλείπει το Porto Leone κι ο καπετάν – Μανώλης με την Φωφώ φεύγουν για την Σύρα, ο Αντρέας κι η Λένα παίρνουν μία γενναία κοινή απόφαση… Και στην Τρούμπα, άνθρωποι φεύγουν, άνθρωποι έρχονται, η πόρτα του cabaret κλείνει κι η ζωή συνεχίζεται…

