Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Ο Χάρης ανακαλύπτει πως δράστης του ξυλοδαρμού του ήταν ένα πολύ κοντινό του πρόσωπο

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς, που θα προβληθούν από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη 01-03.06.2026 στις 20:00.

Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Να μ' αγαπάς.

Να μ’ αγαπάς: Δευτέρα 1 Ιουνίου στις 20:00

Επεισόδιο 119: Η Σοφία φανερώνει την συμμαχία της με τον Μιχάλη κι αυτό σοκάρει ακόμα κι εκείνους που την υποπτεύονταν. Ο Ορφέας και η Φωτεινή, μέσα σε όλη αυτή την τρέλα, προσπαθούν να κρατηθούν από την αγάπη και το παιδί που περιμένουν. Ο Θεόφιλος, είναι πλέον φανερό πως δεν ευθύνεται για την επίθεση εναντίον του Άγγελου, καθώς ο Αχιλλέας ανακαλύπτει τον πραγματικό ένοχο. Ταυτόχρονα ο Χάρης ανακαλύπτει πως αυτός που κρυβόταν πίσω από τον ξυλοδαρμό του, ήταν ένα πολύ κοντινό του πρόσωπο…

Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 2 Ιουνίου στις 20:00

Επεισόδιο: 120: Ο Λευτέρης αντιμετωπίζει τη Ζωή και η συζήτηση είναι σκληρή και για τους δύο. Εκείνη του λέει την αλήθεια για πρώτη φορά χωρίς να κρύψει τίποτα. Ο Λευτέρης καταρρέει όχι από αμφιβολία για τη μητέρα του, αλλά από το βάρος του τι σημαίνει αυτή η αλήθεια για όλη του τη ζωή. Ο Άγγελος βρίσκει τον τρόπο να πλήξει τον Μιχάλη εκεί που πονάει και ο Μιχάλης για πρώτη φορά χάνει την ψυχραιμία του. Η Βέρα αποφασίζει να μείνει κοντά στον Θεόφιλο όχι μόνο ως νοσοκόμα…

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 20:00

Επεισόδιο 121: Ο Μιχάλης κάνει μια κίνηση που σοκάρει τους πάντες: προτείνει δημόσια μια «καινούρια αρχή» για την οικογένεια, όμως πίσω από τη συμφιλίωση κρύβεται ένα επικίνδυνο σχέδιο που αφορά το Maniatis Hotel. Ο Άγγελος καταλαβαίνει ότι ο πόλεμος πλέον δεν είναι προσωπικός, αλλά οικονομικός και αποφασίζει να χτυπήσει πρώτος. Ο Λευτέρης, εύθραυστος ακόμα ψυχολογικά και σωματικά, νιώθει να χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του, ενώ η Άννα προσπαθεί να τον κρατήσει όρθιο. Ο Θεόφιλος και η Βέρα έρχονται πιο κοντά από ποτέ, σε μια σχέση που αρχίζει πια να θυμίζει πραγματική αγάπη και όχι ανάγκη.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει η Λίλιαν Λαζάνη και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions