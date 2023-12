«Όταν συνεργάζεσαι με κάποιους ανθρώπους και σου ζητούν να στηρίξεις κάποιο άλλο project επειδή έχει συνεργασία με την ομάδα παραγωγής, πρέπει κι εσύ ουσιαστικά να βάζεις πλάτη» δήλωσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στην Super Κατερίνα για τον Γιώργο Λιανό και το πόσο δεν συμφωνούσε ο ίδιος για την παρουσίαση του “I’ m a celebrity get me out of here”.

«Χωρίς να ακουστεί εγωιστικό. “Έσπρωχνα” τους υπεύθυνους να δούνε το ταλέντο του Γιώργου.

Τον έχω σαν μικρό μου αδερφό και είναι τόσο ταλαντούχο παιδί, που κάνει πολύ ωραία πράγματα.

Οπότε όταν κατάλαβαν κι έδωσαν στον Γιώργο αυτό που έπρεπε, δικαιώθηκα» είπε ο Γρηγόρης Αρνατούτογλου.

«Η αλήθεια είναι ότι για το Celebrity δεν ήμουν πολύ υπέρ. Μου το είχαν προτείνει κι εμένα πριν από πολλά χρόνια.

Εκεί θέλει μία ιδιαίτερη περίπτωση καλεσμένων που έπρεπε να πάρουν μέρος, αλλά όταν συνεργάζεσαι με κάποιους ανθρώπους και σου ζητούν να στηρίξεις κάποιο άλλο project επειδή έχει συνεργασία με την ομάδα παραγωγής, πρέπει κι εσύ ουσιαστικά να βάζεις πλάτη» πρόσθεσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και συνέχισε: «Έκανα το Nomads το 2014 και πήγε πολύ καλά. Δεν λέω ποτέ όχι στο να παρουσιάσω ριάλιτι».