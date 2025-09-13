Η Δανάη Μπάρκα «ξέχασε» ότι δεν έχει εκπομπή: «Με πήρε η αρχισυντάκτρια και της είπα “τι έχω να ετοιμάσω»

Η Δανάη Μπάρκα έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και τόνισε ότι ο κύκλος της παρουσίασης δεν έχει κλείσει για εκείνη.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός μιλώντας το μεσημέρι του Σαββάτου (13.09.2025) στην κάμερα της εκπομπής «Weekend live» παραδέχτηκε ακόμα ότι υπήρξε και κάποια στιγμή στα τέλη του Αυγούστου που ξέχασε ότι δεν έχει πια εκπομπή στην τηλεόραση. Παράλληλα, η Δανάη Μπάρκα αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που της κάνουν μέσω των social media.

«Είναι πολύ διαφορετικό μετά από πέντε χρόνια σερί, ξαφνικά να αλλάζει το πρόγραμμα σου αλλά είναι και ωραίο. Με πιάνει μια νοσταλγική διάθεση για την τηλεοπτική εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι τέλος Αυγούστου, κάποια στιγμή, με πήρε η αρχισυντάκτρια μας, το σήκωσα και της είπα “τι έχω να ετοιμάσω; Τι να κάνω; Πρέπει να γυρίσω;”», παραδέχτηκε αρχικά η Δανάη Μπάρκα για τη νέα πραγματικότητα που βιώνει.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η τηλεόραση δεν έχει κλείσει για εκείνη και ότι θα της άρεσε να παρουσιάσει μία ταξιδιωτική εκπομπή κάποια στιγμή.

«Σίγουρα η τηλεόραση δεν είναι ένας κύκλος που έχω βάλει Χ. Εννοώ πως μου αρέσει πολύ, την αγάπησα την τηλεόραση ενώ δεν μου άρεσε σαν ιδέα. Μου άρεσε μόνο να βλέπω, δεν με φανταζόμουν εκεί πιο παλιά. Τώρα μου αρέσει όμως η ιδέα του να κρατάς συντροφιά σε ανθρώπους από το σπίτι και να ενώνεσαι με ομάδες, που αγαπάς και θαυμάζεις, για να βγάζετε κάτι όμορφο», εξομολογήθηκε η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός.

«Το λέω χρόνια ότι μια ταξιδιωτική εκπομπή θα μου άρεσε πολύ, κυρίως με τους φίλους μου. Όλα όμως τα σκέφτομαι, αρκεί να είναι με ομάδες που αγαπάω και θαυμάζω, που αγαπάνε και αυτό που κάνουν εκείνοι. Όπως το “Πάμε Δανάη” που όλοι όσοι πέρασαν από εκεί αγαπούσαν και τη δουλειά και εμάς και όλα αυτά που έφτιαξαν», δήλωσε χαρακτηριστικά η Δανάη Μπάρκα.

Τέλος η Δανάη Μπάρκα μίλησε για τα αρνητικά σχόλια που της κάνουν κατά καιρούς στα social media.

«Τα βλέπω τα αρνητικά σχόλια, τα σχολιάζω με τους φίλους, δε με στεναχωρούν ειδικά τα τελευταία χρόνια», ξεκαθάρισε ακόμα, τονίζοντας ότι λυπάται τους ανθρώπους που τα γράφουν και προφανώς αντιμετωπίζουν κάποια προσωπικά θέματα.