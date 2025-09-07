Η γη της ελιάς – Spoiler: Απειλές, βεντέτα και δολοφονίες έρχονται στον νέο 5ο κύκλο

Η επιτυχημένη δραματική σειρά «Η γη της ελιάς» επιστρέφει την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 21.00 στο MEGA με νέα καθηλωτικά επεισόδια. Όπως θα δούμε στον 5ο και τελευταίο κύκλο έρχονται πολλές απειλές, μία επικίνδυνοι βεντέτα αλλά και στυγερές δολοφονίες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV εξελίξεις που κόβουν την ανάσα και θα καθηλώσουν για 5η συνεχόμενη χρονιά το τηλεοπτικό κοινό στη «Γη της ελιάς». Η ζωή των ηρώων αναμένεται να αλλάξει δραματικά, καθώς μοιραία γεγονότα θα συμβούν.

Αρχικά, από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, θα δούμε τους κατοίκους της Μάνης να είναι σοκαρισμένοι από την απόφαση του Μιλτιάδη να παρατήσει τη Βασιλική στα σκαλιά της εκκλησίας. Η κοπέλα αισθάνεται ντροπιασμένη ενώ ο Μιλτιάδης την εκδικείται στέλνοντας στον Στάθη ένα μήνυμα με το οποίο αποκαλύπτει την απιστία της Βασιλικής. «Φεύγω γιατί την είδα με έναν άλλον σε ερωτικό ραντεβού», τονίζει ο Μιλτιάδης.

Την ίδια στιγμή, η ζωή του Στέφανου παίρνει απρόσμενη τροπή όταν ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά του ένα κοριτσάκι με ένα γράμμα. Όταν ο γιατρός το διαβάζει σοκάρεται, καθώς του αποκαλύπτεται πως η μικρή είναι κόρη του.

Ο Στέφανος δεν μπορεί να το πιστέψει και αρχίζει να αναζητά την αλήθεια ενώ η Μαλένα από ένα μεγάλο σοκ που υπέστη στο παρελθόν, καθώς ήταν παρούσα σε έναν φόνο, έχει χάσει τη φωνή της.

Ο Στέφανος αρχίζει να κυκλοφορεί στη Μάνη με τη μικρή και όταν η Βασιλική τον ρωτάει για το κοριτσάκι εκείνος δεν της λέει την αλήθεια. «Είναι το κοριτσάκι ενός φίλου μου, του παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα και την κρατάω εγώ», δήλωνε ο Στέφανος.

Από την άλλη, η Αθηνά μαθαίνει για την απιστία του Τζον με την Ιουλία και χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της. Φανερά εξαγριωμένη πηγαίνει στο σπίτι της Ιουλίας και ξεσπά εναντίον της, χαρακτηρίζοντάς την ανήθικη και ξετσίπωτη.

Ωστόσο, η Ιουλία δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τα λόγια της Αθηνάς και θεωρεί πως τώρα έχει ελεύθερο το πεδίο για να διεκδικήσει τον Τζον.

Όμως όλη αυτή η κατάσταση θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και στην επαγγελματική τους σχέση. Παράλληλα, η Άννα που βιώνει τραγικές στιγμές στα χέρια των απαγωγέων της που τη βιάζουν καθημερινά, βρίσκει τη δύναμη και τους σκοτώνει.

Η κοπέλα είναι σαν ζωντανή νεκρή και όταν η Αστυνομία τη συλλαμβάνεται δίνει κατάθεση για όλα όσα έγιναν. Ο Κουράκος λυγίζει για όσα πέρασε η κοπέλα, η οποία αφήνεται ελεύθερη και πηγαίνει στον τάφο του αδελφού της για να τον αποχαιρετήσει.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, μια νέα βεντέτα θα ξεσπάσει με τον Λυκούργο και τον Παρασκευά να μπαίνουν στο στόχαστρο του Μανούσου, ο οποίος είναι επιστάτης στο λατομείο που διευθύνει ο Αντώνης. Συγκεκριμένα, ο Μανούσος θέλει να εκδικηθεί και τον Λυκούργο για μια παλιά βεντέτα που έγινε μεταξύ των οικογενειών τους στην Κρήτη πριν από 70 χρόνια. Στην Κρήτη επίσης θα αφήσει την τελευταία του πνοή ο Σήφης μετά από μία δολοφονική επίθεση. Η είδηση πως ο άντρας είναι νεκρός σοκάρει τους πάντες. Η Αστυνομία αρχίζει να παίρνει καταθέσεις από την οικογένεια και το στενό περιβάλλον του άντρα με την Αλεξάνδρα να παραδέχεται στις Αρχές: «Με κακοποίησε. Με κακοποιεί χρόνια».

Αμέσως μετά το τέλος της κηδείας του Σήφη, ο Αντώνης και ο Δημοσθένης συνεργάζονται με στόχο να συνεχίσουν τις παράνομες δουλειές τους. Όμως η Ισμήνη βρίσκεται στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή και όλα κινδυνεύουν να τιναχτούν στον αέρα. Συγκεκριμένα, βλέπει τον βοηθό του Αντώνη, τον Μανούσο, να τσουβαλιάζει με άλλους δυο άντρες, έξι κορίτσια σε ένα βαν. Αντιλαμβάνεται αμέσως πως κάτι ύποπτο συμβαίνει και ενημερώνει αμέσως τον Κωνσταντίνο. Ο τελευταίος την προτρέπει να κρατήσει το στόμα της κλειστό, καθώς αν μιλήσει μπορεί να έχει άσχημα μπλεξίματα. Ωστόσο, εκείνη είναι αποφασισμένη. Μάλιστα, μια διεφθαρμένη αστυνομικός ενημερώνει τον Αντώνη για όσα είδε η Ισμήνη, λέγοντας του ότι θα φροντίσει να μην διαρρεύσει πουθενά η μαρτύριά της. Όμως ο Αντώνης αποφασίζει να την τρομοκρατήσει.

Έτσι, βάζει κάποιον να της τηλεφωνήσει και να την απειλήσει. «Σταμάτα να χώνεσαι παντού γιατί θα σε βρουν τσιμεντωμένη στον πάτο της θάλασσας!».