Η γη της ελιάς – Spoiler: O τρόμος του serial killer εξαπλώνεται στη Μάνη, απειλώντας τους πάντες

Η συναρπαστική συνέχεια της επιτυχημένης σειράς «Η γη της ελιάς», έρχεται την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με την πρεμιέρα του Ε’ κύκλου επεισοδίων στο MEGA.

Η σειρά, με την υπογραφή της τριάδας των επιτυχιών -Αντρέας Γεωργίου, Βάνα Δημητρίου, Κούλλης Νικολάου- φέρνει καταιγισμό ανατροπών, εντάσεων αλλά και νέες ιστορίες που υπόσχονται να καθηλώσουν ξανά το κοινό, στη «Γη της ελιάς», του MEGA, από το πρώτο επεισόδιο.

Ο νέος κύκλος ανοίγει με δραματικές εξελίξεις και έντονα συναισθηματικά φορτία. Η εισβολή της οικογένειας Ρουσσάκη από την Κρήτη ανατρέπει τις ισορροπίες, φέρνοντας στο προσκήνιο σκοτεινά μυστικά, παλιούς λογαριασμούς και μια εκδικητική διάθεση που απειλεί να καταστρέψει ό,τι έχει απομείνει όρθιο. Ένας αόρατος κίνδυνος ελλοχεύει, καθώς ο τρόμος του serial killer εξαπλώνεται, απειλώντας ακόμα και τους πιο ισχυρούς. Την ίδια ώρα, στη Μάνη, τα τραύματα του παρελθόντος δεν έχουν επουλωθεί. Ο Στάθης προσπαθεί να διαχειριστεί τη ντροπή και το σοκ από το φιάσκο του γάμου της Βασιλικής και το νέο σκάνδαλο που την περιβάλλει, ενώ η Αθηνά συνεχίζει να παλεύει με τα χτυπήματα της προδοσίας από τον Τζον και την Ιουλία.

Μέσα σε αυτό το σκοτεινό και απειλητικό σκηνικό, ο έρωτας δεν σταματά να διεκδικεί χώρο. Ένας νέος μεγάλος έρωτας έρχεται να δώσει ελπίδα και να απαλύνει τον πόνο, αποδεικνύοντας πως ακόμη και στο πιο σκληρό χώμα, η αγάπη μπορεί να ανθίσει.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Θεόφιλος Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι: Στέλα Φυρογένη, Κούλλης Νικολάου, Βάσια Παναγοπούλου, Μάριος Αθανασίου, Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Ανδρέας Βαρώτσος, ο Γρηγόρης Βαλτινός

Και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA