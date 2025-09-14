Η γη της ελιάς – Spoiler: Όσα θα συμβούν στα 6 πρώτα επεισόδια – Η Αριάδνη αγωνίζεται να γίνει μητέρα

Η επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA, με τίτλο «H γη της ελιάς» επιστρέφει την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, με τον 5ο και τελευταίο κύκλο, που ονομάζεται «Ο επίλογος» και υπόσχεται να καθηλώσει τους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στα πρώτα 6 επεισόδια το κοινό της «Γης της ελιάς», που προβάλλεται από το MEGA, θα παρακολουθήσει συγκλονιστικές εξελίξεις. Ανάμεσα στα όσα θα δούμε θα είναι και η μεγάλη προσπάθεια της Αριάδνης να γίνει μητέρα στο παιδί του αστυνόμου Κουράκου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 5ος κύκλος ξεκινάει και όλοι έχουν παγώσει με τον γάμο που δεν έγινε. Ο Στάθης λαμβάνει ένα μήνυμα από τον Μιλτιάδη όπου του αποκαλύπτει ότι είδε τη Βασιλική με άλλον. Στη συνέχεια, ζητάει εξηγήσεις από την κόρη του, αλλά εκείνη δεν λέει την αλήθεια. Στο μεταξύ, ο Λυκούργος αποκαλύπτει στη Χάιδω τα πάντα για τη σχέση του Στέφανου και της Βασιλικής. Η Χάιδω σοκάρεται και θυμώνει πολύ με τη Βασιλική. Πλέον δεν σκοπεύει να της χαριστεί. Παράλληλα, οι φιλοξενούμενοι από την Κρήτη έρχονται σε δύσκολη θέση από τις εξελίξεις, αλλά η είδηση που μαθαίνουν από τον Μανώλη για το μωρό που βρέθηκε στην πόρτα τους, στα Χανιά, τους υποχρεώνει να επιστρέψουν άρον – άρον. Εκεί, η Αλεξάνδρα έρχεται αντιμέτωπη με μια πληροφορία που την ταράζει πολύ και τη γυρίζει πίσω σε μια πολύ οδυνηρή μνήμη για την οικογένεια των Ρουσσάκηδων.

Την ίδια ώρα, η Αθηνά καβγαδίζει άγρια με τον Τζον και του ζητά διαζύγιο. Αργότερα, η Φιλιώ της αποκαλύπτει ότι τα ύποπτα τηλεφωνήματα του Τζον είχαν αποδέκτη την Ιουλία κι έτσι πηγαίνει να την αντιμετωπίζει κατά πρόσωπο. Όμως ο Τζον προσπαθεί να δικαιολογηθεί στην Αθηνά. Βέβαια, εκείνη δυσκολεύεται πολύ να πιστέψει όσα της λέει ο άντρας και του ξεκαθαρίζει ότι σκοπεύει να αγοράσει σπίτι και να φύγει από εκεί, το συντομότερο δυνατό, μαζί με τη Φιλιώ και την Αναστασία. Στο μεταξύ, η αστυνομία ψάχνει για την Άννα και τον Αποστόλη, χωρίς κανείς να γνωρίζει τη φρίκη που υπομένει εκείνη στα χέρια των βιαστών της. Την ίδια στιγμή, η Άννα αρπάζει ένα όπλο και σκοτώνει τους βασανιστές της. Η κοπέλα το σκάει και με όση δύναμη της έχει απομείνει επιστρέφει πίσω. Τότε ο Κουράκος την ανακρίνει για να μάθει τις λεπτομέρειες της επίθεσης που δέχτηκε ο Αποστόλης αλλά και για την τραγική κατάληξή της στα χέρια των ανδρών που τη βίασαν. Μετά την απολογία της, η κοπέλα αφήνεται ελεύθερη. Η Βασιλική αναλαμβάνει να την φιλοξενήσει στο σπίτι της και της προτείνει να δει έναν ψυχίατρο.

Βρίσκουν τον Σήφη δολοφονημένο

Η Αλεξάνδρα καταγγέλλει τον Σήφη για κακοποίηση, με τη βοήθεια του γιου της, και η αστυνομία ξεκινά έρευνα για να τον εντοπίσει και να περάσει αυτόφωρο για τις σωματικές βλάβες που της προκάλεσε. Παράλληλα, Ο Στέφανος τώρα, πηγαίνει στο σπίτι του το κοριτσάκι που εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά του και προσπαθεί να καταλάβει ποια είναι η μητέρα του και τι ακριβώς συμβαίνει. Παλεύει να συλλέξει πληροφορίες από τη μικρή, αλλά το παιδί παραμένει φοβισμένο κι απόμακρο. Εν τω μεταξύ, μετά την προσβολή της Ιουλίας, ο Μιχάλης παραιτείται οριστικά από τη θέση του διευθυντή και η επιχείρηση μένει επί ξύλου κρεμάμενη. Το γεγονός αυτό φέρνει την Αθηνά σε τεράστια ρήξη με την Ιουλία. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Σήφης Ρουσσάκης βρίσκει τραγικό θάνατο στο λατομείο, στο Ρέθυμνο: ένας εργάτης τον βρίσκει με πολλαπλές μαχαιριές. Η δολοφονία του Σήφη σοκάρει την οικογένεια Ρουσσάκη, ενώ η αστυνόμος Μαρουσώ (Λουκία Βασιλείου) αναλαμβάνει να διερευνήσει την υπόθεση. Ο Στάθης, ο Τζον κι ο Κωνσταντίνος ενημερώνονται για το συμβάν κι ετοιμάζονται να πάνε στην Κρήτη για την κηδεία, ενώ ο Λυκούργος και η Χάιδω, που είναι ήδη εκεί, συμπαραστέκονται στην οικογένεια. Ο Δημοσθένης προβληματίζεται από τον χαμό του συνεργάτη του και καταφθάνει στο νησί μαζί με την Ασπασία. Την επόμενη μέρα, η Αθηνά μετακομίζει σε νέο σπίτι, παρά τις αντιρρήσεις της Μαργαρίτας για τον χωρισμό της από τον Τζον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, η Αριάδνη ζητάει από τον Κουράκο να κάνουν εξετάσεις για να βεβαιωθούν ότι μπορούν να αποκτήσουν μωρό. Εκείνος δέχεται κι έτσι και οι δύο κάνουν μια σειρά εξετάσεων, καθώς εντείνουν την προσπάθειά τους να αποκτήσουν παιδί. Όταν η κοπέλα παίρνει τα αποτελέσματα εξετάσεων, αποφασίζει να προχωρήσει σε εξωσωματική. Παράλληλα, ο Στέφανος κρύβει την αλήθεια σχετικά με τη Μαλένα και λέει στη Βασιλική πως είναι το παιδί ενός φίλου του. Από την άλλη η Δάφνη ανησυχεί για το μωρό, αλλά μετά τον φόνο του Σήφη δεν τολμάει να πιέσει καταστάσεις. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Μανούσος (Κωνσταντίνος Χειλάς), το δεξί χέρι του Αντώνη, έχει ενεργό ρόλο στο trafficking, αλλά για κακή του τύχη τον βλέπει η Ισμήνη σε μια παραλαβή γυναικών σε παραλία της Κρήτης. Η Ισμήνη συγκρούεται με τον Κωνσταντίνο, καθώς εκείνη επιμένει να καταγγείλει την παράνομη δραστηριότητα του Μανούσου, αλλά εκείνος φοβάται ότι κάτι τέτοιο θα τινάξει τη συνεργασία με τους Ρουσσάκηδες στον αέρα. Η Ισμήνη αψηφά τις αντιρρήσεις του και μιλάει στη Μαρουσώ για όσα είδε, αγνοώντας πως η αστυνόμος είναι σε μυστική συμμαχία με τον Αντώνη. Η κηδεία του Σήφη γίνεται σε βαρύ κλίμα, με την Ερωφίλη και τον Μανώλη να συμπαραστέκονται στην Αλεξάνδρα.

Ο Στέφανος πηγαίνει τη μικρή Μαλένα σε παιδοψυχολόγο, ενώ ζητά τη βοήθεια του Κουράκου προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες για το παρελθόν της μητέρας του παιδιού. Παράλληλα, η Αλεξάνδρα σκέφτεται διαρκώς το μωρό κι επιμένει πως σχετίζεται με τη χαμένη της κόρη, τη Χριστιάνα. Την ίδια ώρα, ο Στάθης ενημερώνει την Ιουλία ότι βγήκε το διαζύγιό τους, ενώ η Ερωφίλη τού εκμυστηρεύεται πως έχει αρχίσει να τον ερωτεύεται. Στη Μάνη, η Μαργαρίτα ανακαλύπτει πως η Αθηνά ενδίδει στο φλερτ του Ανδρέα Βαρώτσου. Την επομένη, η Ισμήνη πηγαίνει πάλι στο Τμήμα και ζητά να μάθει τι έγινε με το περιστατικό που κατήγγειλε. Η Μαρουσώ της λέει ένα ψέμα για να την ξεφορτωθεί. Παράλληλα, ο Στέφανος επισκέπτεται τη Βασιλική στο σπίτι της με τη δικαιολογία της Άννας. Προσπαθεί να της φερθεί ψυχρά και τυπικά, αλλά ο έρωτας τον κάνει να τα αφήσει όλα στην άκρη και τη φιλά με πάθος. Ο Στέφανος, μετά το φιλί που έδωσε στη Βασιλική, της κάνει μία εξήγηση. Ο Λυκούργος τώρα, σε μια τυχαία συζήτηση με τον Μανούσο, μαθαίνει ότι είναι συγγενής από το σόι της μητέρας του κι ότι η παλιά βεντέτα δεν έχει ξεχαστεί. Ο δολοφόνος του Σήφη, και όχι μόνο, αφού όλοι πια είναι σίγουροι ότι πρόκειται για serial killer, αποκαλύπτεται.

Η Άννα φεύγει από το σπίτι της Βασιλικής και επιστρέφει στο δικό της. Εκεί, της επιτίθεται ο «Καπετάνιος» (Δημήτρης Αγοράς), ένας από τους άντρες που τη βασάνισαν, ο οποίος την περιμένει μέσα στο σπίτι. Την απειλεί και, όταν μπροστά του εμφανιστεί αιφνιδιαστικά ο Στράτος, η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Η επέμβαση του Κουράκου είναι ακαριαία, αλλά ένας ακόμα άνθρωπος πληρώνει με τη ζωή του αυτή την ιστορία. Την επομένη, η Αθηνά πηγαίνει να βρει την Ιουλία και της ξεκαθαρίζει ποια θα είναι η επαγγελματική τους σχέση από δω και πέρα, αλλά η Ιουλία δεν δείχνει να πτοείται. Η Αθηνά με τον Ανδρέα βγαίνουν για φαγητό στο Μικρολίμανο και η ατμόσφαιρα μεταξύ τους είναι πολύ ερωτική, χωρίς να ξέρουν πως η Μαριάννα τους παρακολουθεί. Η τελευταία αποκαλύπτεται μπροστά τους και έξαλλη χαστουκίζει την Αθηνά. Η Αγγέλα τώρα, (Κωνσταντίνα Αχιλλέως) με τη μικρή Μαλένα, δέχονται μια επίθεση μέσα στο σπίτι, γεγονός που αποδεικνύει ότι το παιδί κινδυνεύει από κάποιους.