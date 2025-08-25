Η Μπάρμπαρα Ίντεν της θρυλικής σειράς «Η Τζίνι και το τζίνι» γιορτάζει τα 94 – Η ανάρτηση με τη χαρακτηριστική πόζα

Η θρυλική ηθοποιός του Χόλιγουντ, Μπάρμπαρα Ίντεν από τη διάσημη τηλεοπτική σειρά «Η Τζίνι και το τζίνι» γιόρτασε τα 94α γενέθλιά της, με μία ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, όπου κάνει τη χαρακτηριστική πόζα της «Τζίνι».

Το στιγμιότυπό της με τη χαρακτηριστική κίνηση της ηρωίδας «Τζίνι» στην αξέχαστη τηλεοπτική σειρά, σταυρώνοντας τα χέρια της, «μαγνήτισε» την προσοχή αστέρων του Χόλιγουντ, όπως αποκαλύπτουν τα σχόλια κάτω από το «ποστάρισμα» της Μπάρμπαρα Ίντεν.

«Ας αφιερώσουμε όλοι μια στιγμή για να ευχηθούμε στην αγαπημένη μας ξανθιά, είδωλο της διασκέδασης και θρύλο του Χόλιγουντ, Μπάρμπαρα Ίντεν, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της», έγραψε η ομάδα της, πριν καλέσει τους θαυμαστές της να μοιραστούν τις ευχές τους.

Τα σχόλια έπεσαν βροχή και μεταξύ αυτών ήταν και η πρωταγωνίστρια της σειράς «Μπέβερλι Χιλς 90210» Τζένι Γκαρθ, η οποία έγραψε: «Χρόνια Πολλά Μπάρμπαρα. Σ’ αγαπώ». Αλλά, και η Πάρις Χίλτον, η οποία στο παρελθόν είχε ντυθεί Τζίνι για το Χάλογουιν, έστειλε επίσης τις ευχές της. «Χρόνια Πολλά, είδωλο!», έγραψε σε story της στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Barbara Eden (@officialbarbaraeden)

Η Μπάρμπαρα Ίντεν έγινε διάσημη για τον ρόλο της στον ομώνυμο χαρακτήρα της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς «Η Τζίνι και το τζίνι» που προβλήθηκε από το 1965 έως το 1970 στις ΗΠΑ και μεταδόθηκε και στη χώρα μας. Υποδύθηκε ένα τζίνι που ζούσε μέσα σε ένα μπουκάλι και ερωτεύτηκε τον «κύριό» της, έναν αστροναύτη τον οποίο υποδύθηκε ο Λάρι Χάγκμαν.