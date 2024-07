«Η Νεαρή Γυναίκα και η Θάλασσα»: Η πραγματική ιστορία της Trudy Ederle στο Disney+

Η Trudy Ederle είναι η πρώτη γυναίκα που διέσχισε τη Μάγχη κολυμπώντας. Η ιστορία της έγινε ταινία με τίτλο «Η Νεαρή Γυναίκα και η Θάλασσα» και από τις 19 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη στο Disney+.

Στην ταινία «Η Νεαρή Γυναίκα και η Θάλασσα», πρωταγωνιστεί η Daisy Ridley, στον ρόλο της επιτυχημένης κολυμβήτριας Trudy Ederle.

Η Trudy Ederle γεννήθηκε το 1905 στη Νέα Υόρκη από γονείς μετανάστες. Η ταινία αφηγείται την απίστευτη, αληθινή ιστορία της.

Χάρη στην ακλόνητη υποστήριξη της μεγαλύτερης αδερφής της, καθώς και του προπονητή και της προπονήτριάς της, κατάφερε να ξεπεράσει τις αντιξοότητες και την εχθρότητα της πατριαρχικής κοινωνίας, να αναδειχθεί μέσα από την ολυμπιακή ομάδα κολύμβησης και να επιτύχει το συγκλονιστικό κατόρθωμα, μια διαδρομή 21 μιλίων από τη Γαλλία στην Αγγλία.

Η συγκλονιστική, δραματική ταινία, κυκλοφόρησε στις αίθουσες 31 Μαΐου 2024 και έλαβε θερμές κριτικές, όπως και η ερμηνεία της Daisy Ridley.

Όπως δήλωσε η Katie Walsh από τους Los Angeles Times: «Αυτή η καθηλωτική, αθλητική βιογραφία, είναι μια αναδρομή στο είδος των ιστοριών των αουτσάιντερ που μας εμπνέουν και αγαπάμε, όπως το «Rudy», αλλά με γυναικεία ενέργεια, φεμινιστική ματιά και κεντρικό θέμα “γυναίκα ενάντια στη φύση|”».

Ο Tomris Laffly από το Variety έγραψε χαρακτηριστικά: «Η Daisy Ridley εντυπωσιάζει και συγκινεί σε αυτή την υπέροχη κλασική ταινία».

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Tilda Cobham-Hervey, Stephen Graham, Kim Bodnia, Christopher Eccleston και Glenn Fleshler. Σκηνοθέτης είναι ο Joachim Rønning, το σενάριο του Jeff Nathanson, ενώ η ταινία είναι βασισμένη στο βιβλίο του Glenn Stout, «Young Woman and the Sea: How Trudy Ederle Conquered the English Channel and Inspired the World».

Η ταινία είναι μια παραγωγή των Jerry Bruckheimer, Chad Oman και Jeff Nathanson.

Εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι John G. Scotti, Daisy Ridley και Joachim Rønning.