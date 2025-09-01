Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη στην πρεμιέρα του «Κοινωνία Ώρα Mega» – «Έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα»

Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη επέστρεψαν στην παρουσίαση της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» και για ακόμα μια χρονιά, θα προσπαθήσουν να πετύχουν υψηλές «πτήσεις» στους πίνακες τηλεθέασης. Οι δύο παρουσιαστές έκαναν πρεμιέρα με χαμόγελο και έστειλαν μηνύματα αισιοδοξίας για τη σεζόν που έρχεται.

«Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι! 5:46 πρώτα λεπτά! Καλό μήνα να έχουμε! Εμείς επιστρέψαμε! Καλή σεζόν σε όλους!», είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», με την Ανθή Βούλγαρη στο πλευρό του.

«Καλή σας ημέρα! Έπρεπε να έρθουμε στην εκπομπή για να χορέψουμε λίγο. Πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι, αν κι εγώ δεν το είχα ακούσει φέτος, γιατί εγώ τραγουδάω τώρα άλλα τραγούδια με κουκουβάγιες και τέτοια», πρόσθεσε χαριτολογώντας η Ανθή Βούλγαρη.

«Όλος ο κόσμος λέει «φτάνει με αυτό το τραγούδι», ακουγόταν παντού. Καλό Σεπτέμβρη να έχουμε! Δεν θα πούμε ούτε «καλό χειμώνα», ούτε τίποτα. Το άλλο Σαββατοκύριακο πάλι 40 βαθμούς θα έχει!», σχολίασε στο ίδιο ύφος ο παρουσιαστής.

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια η Ανθή Βούλγαρη, για να προλογίσει τα θέματα της πρώτης εκπομπής αλλά και να ευχηθεί στις 40 Παρθένες, που γιορτάζουν σήμερα, διαβάζοντας… ένα-ένα τα ονόματα στον αέρα.

«Όλη η ομάδα είναι έτοιμη. Έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα για πρώτη μέρα», συμπλήρωσε η Ανθή Βούλγαρη.