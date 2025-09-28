Καλά θα πάει κι αυτό – επόμενα επεισόδια: Η Ρόδω καταρρέει λόγω οικογενειακών και οικονομικών προβλημάτων

Λίγες ώρες από τα νέα επεισόδια της σειράς της ΕΡΤ «Καλά θα πάει κι αυτό». Οι τηλεθεατές δίνουν ραντεβού για τις 29 Σεπτεμβρίου έως και την 1η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 22:45.

Καλά θα πάει κι αυτό: Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Επεισόδιο 7ο. Η Μιχαέλα βρίσκεται σε έντονη συναισθηματική κατάσταση αναζητώντας κάποιο «σημάδι» για να συνεχίσει. Στο ψαράδικο, η Ρόδω αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία κρατά κρυφά από τον Αλέκο. Ο Αλέκος μπλέκει επίσης σε κωμικές περιπέτειες, όταν η γυναίκα ενός φίλου του τον καταδιώκει. Η Ελισάβετ ανησυχεί για την περίεργη συμπεριφορά της Μιχαέλας, και υποψιάζεται ότι έχει ξανασυναντήσει τον Πάρι, κάτι που πάντα της προκαλεί συναισθηματική αστάθεια. Η κατάσταση επιδεινώνεται όταν συνειδητοποιεί ότι το ψαράδικο της οικογένειας κινδυνεύει με χρεοκοπία.

Ο Πάρις συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και τύψεις για τον χωρισμό του με τη Μιχαέλα. Η Ντιέγκο, η ψυχολόγος του, προσπαθεί να τον βοηθήσει, αλλά τελικά βρίσκεται να αναμετράται με δικά της προσωπικά ζητήματα από το παρελθόν. Ο Τάσος σχεδιάζει ανοιχτά πλέον την καταστροφή της εταιρείας.

Στο μεταξύ, η Μιχαέλα πηγαίνει τελικά στην οντισιόν, όπου ακούει κρυφά το σκηνοθέτη και τον παραγωγό να συζητούν χυδαία και υποτιμητικά για εκείνη, γεγονός που την κάνει να αντιδράσει αποφασιστικά και δυναμικά. Ο Ερρίκος μπαίνει κρυφά στο θέατρο και μένει άφωνος από την ερμηνεία της Μιχαέλας, που για πρώτη φορά λάμπει.

Καλά θα πάει κι αυτό: Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Επεισόδιο 8ο. Η Μιχαέλα συνεχίζει τις πρόβες στο θέατρο, ενώ ο Ερρίκος την παρακολουθεί μυστικά βλέποντάς την ως νέα του καλλιτεχνική έμπνευση. Ο Πάρις βρίσκεται σε βαθιά εσωτερική αναζήτηση, προσπαθώντας να κατανοήσει τον εαυτό του και τα λάθη του παρελθόντος. Σε συνάντησή του με τη Νάταλι, αποκαλύπτεται ένα μυστικό από το παρελθόν. Η Ελισάβετ μπλέκεται άθελά της σε σκοτεινές υποθέσεις.

Η Ντιέγκο και ο Τζόνι περνούν μια όμορφη και τρυφερή βραδιά στην παραλία, μιλώντας για τις ανασφάλειές τους και το παρελθόν τους, ενώ η Κατερίνα, αποφασισμένη να αλλάξει τη ζωή της, δοκιμάζει εφαρμογές γνωριμιών, ενώ κάνει μια αναπάντεχη πρόταση γάμου για τον γιο της, τον Ερρίκο, στη φίλη της Τίνα, προκαλώντας σοκ και άγχος στην τελευταία.

Καλά θα πάει κι αυτό: Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025

Επεισόδιο 9ο. Η Ρόδω καταρρέει λόγω των έντονων οικονομικών και οικογενειακών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Παράλληλα, κρύβει ένα σοβαρό μυστικό που αφορά τη Μιχαέλα. Η Μιχαέλα, μαθαίνει ότι το ψαράδικο κινδυνεύει να χρεοκοπήσει. Μαζί με την Ελισάβετ, προσπαθεί να βρει μια έξυπνη και πρωτότυπη ιδέα για να το σώσει. Στο μεταξύ, ο Πάρις είναι βυθισμένος στις σκέψεις και τα προβλήματά του, ενώ η Νάταλι εξακολουθεί να προσπαθεί να τον κατακτήσει.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθέτες: Ράνια Χαραλαμποπούλου, Ειρήνη Λουκάτου

Διεύθυνση Εκτέλεσης Παραγωγής: Διαμαντής Χωραφάς, Αλέξανδρος Ρόκας

Σκηνογράφος: Γιάννης Δούμας

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Νίκος Βούλγαρης, Γιάννης Κουρπαδάκης

Οργάνωση Εκτέλεση Παραγωγής: Βασίλης Διαμαντίδης

Επιμέλεια Εκτέλεση Παραγωγής: Ναταλί Γιετιμιάν

Executive Producer: Σταύρος Καπεζούζος

Εκτέλεση Παραγωγής: Pedio Productions

Παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε

Παίζουν: Κώστας Κόκλας, Μαρία Λεκάκη, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Γιώργος Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Μαρία Κωνσταντάκη, Τζίνη Παπαδοπούλου, Πάρις Θωμόπουλος, Ελισάβετ Γιαννακού, Πέτρος Σκαρμέας, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Ίαν Στρατής, Κώστας Κορωναίος, Στέλιος Ιακωβίδης.

Στον ρόλο της Φιλιώς η Ελένη Φιλίνη.

Στον ρόλο του Τάσου ο Γιάννης Ζουγανέλης

Στον ρόλο της Χαρίκλειας, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Το τραγούδι των τίτλων «Καλά θα πάει κι αυτό» ερμηνεύουν ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Βασίλης Καζούλης, τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Τερζής και τους στίχους ο Γιάννης Κότσιρας.