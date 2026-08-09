Κάμπινγκ: Όσα είχε αποκαλύψει ο Γιώργος Χρυσοστόμου για τον ρόλο του στη νέα κωμωδία του MEGA

Ιδιαίτερος θα είναι ο ρόλος του Γιώργου Χρυσοστόμου στη μαύρη κωμωδία «Κάμπινγκ», που θα προβληθεί στο MEGA τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Στο επίκεντρο της πλοκής της νέας σειράς του MEGA, βρίσκεται το κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος», το οποίο λειτουργεί υπό την αυστηρή εποπτεία του εκκεντρικού Σοφοκλή (Γιώργος Χρυσοστόμου), γνωστού ως «Καμπινγκράτορα», ο οποίος επιβάλλει τους κανόνες του σε όλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί θα γνωρίσει τον Ιορδάνη (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος) και η γνωριμία τους θα αποτελέσει την αφετηρία για μια σειρά από απρόβλεπτες εξελίξεις, παρεξηγήσεις και ανατροπές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σχέση που θα αναπτυχθεί ανάμεσα στη Βίκυ Σταυροπούλου και τον Σοφοκλή. Η δυναμική των δύο χαρακτήρων αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς άξονες της ιστορίας, μέσα από κωμικές στιγμές, αλλά και πιο συγκινητικές εξελίξεις.

Σε συνέντευξή του στις «Rainbow Mermaids», ο Γιώργος Χρυσοστόμου είχε αναφερθεί στη νέα κωμική σειρά του MEGA.

«Αναγκαστικά τα γυρίσματά του (σ.σ. Κάμπινγκ) είναι στη φύση και λέω “κοίτα να δεις, δεν πατάω στη φύση, βαριέμαι”. Είναι πολύ ωραίο το καστ…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι μια πολύ ωραία μαύρη – british τύπου- κωμωδία. Αστυνομικό, αστείο… Εγώ κάνω έναν ήρωα που δεν τον έχω ξανακάνει. Παλαβός, αλλά από άλλη οδό», είχε δηλώσει ο γνωστός ηθοποιός.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου.