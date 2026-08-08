Νόμοι της καρδιάς – επόμενα επεισόδια: Η Αζρά ανακαλύπτει τη σύνδεση του Γιλντιρίμ με τον Μπορά

Συνεχίζεται να προβάλλεται στον ΣΚΑΪ η ξένη σειρά «Νόμοι της καρδιάς», φέρνοντας στο προσκήνιο δυνατές ιστορίες αγάπης, δύσκολα διαζύγια, οικογενειακές συγκρούσεις και αποφάσεις που αλλάζουν για πάντα τη ζωή των ηρώων. Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια, από τη Δευτέρα 03 έως την Παρασκευή 07 Αυγούστου, στις 14:50.

Ο κ. Μπορά αποκαλύπτει ότι το επόμενο πρόσωπο που θα διώξει από το γραφείο είναι η κα. Τσολπάν, και μάλιστα ξέρει ακριβώς τον τρόπο που θα το πετύχει. Όλοι ψάχνουν απεγνωσμένα να ανακαλύψουν ποιο είναι το παρελθόν του, γιατί τους έχει βάλει στο στόχαστρο, και πώς καταφέρνει να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά τους. Η Αζρά κατορθώνει να ξεσκεπάσει τον κατάσκοπο που βοηθά τον «εχθρό» τους.

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Νόμοι της καρδιάς – Δευτέρα 10 Αυγούστου

Επεισόδιο 24ο: Ο κ. Μπορά αποκαλύπτει ότι το επόμενο πρόσωπο που θα διώξει από το γραφείο είναι η κα. Τσολπάν, και μάλιστα ξέρει ακριβώς τον τρόπο που θα το πετύχει. Όλοι ψάχνουν απεγνωσμένα να ανακαλύψουν ποιο είναι το παρελθόν του, γιατί τους έχει βάλει στο στόχαστρο, και πώς καταφέρνει να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά τους. Η Αζρά κατορθώνει να ξεσκεπάσει τον κατάσκοπο που βοηθά τον «εχθρό» τους. Όμως αυτό που δεν μπορεί καν να φανταστεί ακόμα, είναι ότι ο Γιλντιρίμ και ο κ. Μπορά δεν γνωρίστηκαν τώρα για πρώτη φορά, αλλά πριν από χρόνια, σε μια κρίσιμη στιγμή της ζωής του Γιλντιρίμ.

Νόμοι της καρδιάς – Τρίτη 11 Αυγούστου

Επεισόδιο 25ο: Ο Μπορά μιλά επιτέλους ανοιχτά με τον κ. Ερμάν, όμως τα πράγματα περιπλέκονται τώρα ακόμα περισσότερο. Η μητέρα του Μπορά, όντως, ήταν ένα από τα θύματα που κακοποίησε ο Βεντάτ Παρμακσίζ. Όμως το ίδιο διάστημα, η γυναίκα ήταν και υπάλληλος του κ. Ερμάν – και οι δυο τους είχαν έρθει πολύ κοντά. Μήπως ο Μπορά είναι στην πραγματικότητα ο γιος του Ερμάν; Εν τω μεταξύ, η Αζρά ανακαλύπτει τη σύνδεση του Γιλντιρίμ με τον Μπορά και τα συναισθήματά της γι’ αυτόν «παγώνουν» οριστικά.

Νόμοι της καρδιάς – Τετάρτη 12 Αυγούστου

Επεισόδιο 26ο: Η Αζρά είναι ακόμα συντετριμμένη από την προδοσία του Γιλντιρίμ, όμως η έλξη που νιώθει γι αυτόν είναι πολύ πιο δυνατή απ’ όλα όσα έχουν συμβεί μεταξύ τους. Έτσι, κάνει τη μεγάλη υπέρβαση και αποφασίζει να τον συγχωρήσει. Όμως, η μοίρα φαίνεται πως δεν τους θέλει μαζί, αφού δίνει στην Αζρά ένα από τα μεγαλύτερα «χτυπήματα» της ζωής της και κλείνει αμετάκλητα το κεφάλαιο Γιλντιρίμ. Μετά την απώλειά του, η Αζρά αναγκάζεται να αλλάξει εντελώς τη ζωή της για να μπορέσει να αντέξει. Εγκαταλείπει τη δικηγορία αλλά και κάθε ελπίδα στον έρωτα και πιάνει δουλειά στο καφέ της Γκιουνές. Εν τω μεταξύ, ένα νέο πρόσωπο μπαίνει στη ζωή της. Πρόκειται για τον συγγραφέα Χαλούκ Εργκιούλ, που την είχε προσεγγίσει για να πάρει διαζύγιο από τη σύζυγό του, όμως η υπόθεση δεν προχώρησε ποτέ, καθώς η σύζυγος έδωσε ξαφνικά τέλος στη ζωή της. Ο Χαλούκ πιστεύει ότι η απώλεια που έχουν υποφέρει και οι δύο είναι κάτι που τους συνδέει και γι’ αυτό αξίζει να γνωριστούν καλύτερα.

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Νόμοι της καρδιάς – Πέμπτη 13 Αυγούστου

Επεισόδιο 27ο: Ο Σεργκέν ανακοινώνει στην Αζρά ότι έχει δεχτεί πρόταση να δουλέψει ως νομικός σύμβουλος σε μια μεγάλη εταιρία στο Λονδίνο. Σκέφτεται να τη δεχτεί και μάλιστα να πάρει μαζί του και τα παιδιά, αν η Αζρά δεν ξεπεράσει το πένθος της και δεν ξαναγίνει ο παλιός εαυτός της. Έτσι, η Αζρά αποφασίζει να επιστρέψει στη δικηγορία. Ο πρώτος πελάτης που θα αναλάβει είναι ο Χαλούκ, ο οποίος κατηγορείται από την οικογένεια της εκλιπούσας συζύγου του ότι έχει κλέψει το συγγραφικό της έργο και το παρουσιάζει ως δικό του. Όμως, στην πρώτη συνάντησή τους με τον δικηγόρο της άλλης πλευράς, τον κύριο Εφέ Αβτζί, η Αζρά αρχίζει να υποψιάζεται ότι κανείς δεν είναι αυτό που φαίνεται. Προσπαθώντας να ανακαλύψει περισσότερα για τον πελάτη της, η Αζρά γίνεται υπερβολικά αδιάκριτη και προκαλεί την οργή του. Τι έχει να κρύψει ο Χαλούκ και τι σχέση μπορεί να έχει με τον θάνατο του Γιλντιρίμ;

Νόμοι της καρδιάς – Παρασκευή 14 Αυγούστου

Επεισόδιο 28ο: Ο Μπορά, μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις για το παρελθόν του, έχει αλλάξει εντελώς και έχει έρθει πολύ κοντά με τη Σανέμ και αποφασίζει να βοηθήσει την Αζρά να ερευνήσει τις συνθήκες θανάτου του Γιλντιρίμ. Ο Εφέ, που πιστεύει πως ο Χαλούκ εμπλέκεται και σε αυτή την υπόθεση αλλά και στον μυστηριώδη θάνατο της συζύγου του, συμφωνεί να συνεργαστούν όλοι μαζί για να τον «ξεσκεπάσουν». Στο σχέδιο που καταστρώνουν, πρωταγωνιστικό ρόλο θα παίξει η κα. Σονγκιούλ, που έχει γίνει πια εκτός από μόνιμη πελάτισσα και παντοτινή φίλη της οικογένειας Τζεβχέρ. Εν τω μεταξύ, ο Σεργκέν ομολογεί στην Αζρά τον πραγματικό λόγο που θέλει να πάει οπωσδήποτε στο Λονδίνο για έναν χρόνο. Από τότε που χώρισαν, ο Σεργκέν έχει κάνει σοβαρή σχέση με μια γυναίκα, η οποία ζει στο Λονδίνο και μάλιστα περιμένει και το παιδί του!