Νίκος Ρογκάκος: Αν κάνεις σωστά τη δουλειά σου, πιστεύω ότι η τηλεθέαση θα ακολουθήσει

«Ο προσωπικός μου στόχος είναι, στο τέλος κάθε εκπομπής, να νιώθουμε ότι προσφέραμε ουσιαστική ενημέρωση», δήλωσε ο Νίκος Ρογκάκος σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Τόσο στους στόχους που θέτει όταν αναλαμβάνει την παρουσίαση μιας εκπομπής όσο και στα νούμερα τηλεθέασης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ρογκάκος στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

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Ακολουθεί ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του:

Ποιος είναι ο προσωπικός σας στόχος, όταν αναλαμβάνετε το τιμόνι μιας εκπομπής;

Ο προσωπικός μου στόχος είναι, στο τέλος κάθε εκπομπής, να νιώθουμε ότι προσφέραμε ουσιαστική ενημέρωση. Να έχουμε μεταφέρει τα γεγονότα με εγκυρότητα, ψυχραιμία και σεβασμό προς τον τηλεθεατή, αλλά να έχουμε δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που τον απασχολούν. Αν ο κόσμος κλείσει την τηλεόραση, αισθανόμενος ότι ενημερώθηκε σωστά και ουσιαστικά, τότε θεωρώ ότι έχουμε πετύχει τον στόχο μας.

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Η τηλεθέαση σας αφορά ή επικεντρώνεστε αποκλειστικά στο περιεχόμενο και στις ειδήσεις;

Η τηλεθέαση είναι ένας σημαντικός δείκτης, γιατί δείχνει ότι ο κόσμος επιλέγει να σε εμπιστευτεί. Δεν μπορεί όμως να είναι ο βασικός οδηγός της δουλειάς μας. Πρώτα έρχονται το περιεχόμενο, η εγκυρότητα και η ποιότητα της ενημέρωσης. Αν κάνεις σωστά τη δουλειά σου, με συνέπεια και σεβασμό στον τηλεθεατή, πιστεύω ότι η τηλεθέαση θα ακολουθήσει.