Το σόι σου: Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια – Οι αποκαλύψεις των πρωταγωνιστών

Η δημοφιλής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Το σόι σου» επιστρέφει με νέες αξεπέραστες οικογενειακές περιπέτειες, στο νέο πρόγραμμα του σταθμού σε λίγες εβδομάδες.

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι, οι απόλυτες πρωταγωνιστές στο «Σόι σου», του ALPHA, θα συνεχίσουν να προσφέρουν άφθονο γέλιο μέσα από τα μοναδικά καμώματά τους, τα μαλώματα και τα μονιάσματα, τις παρεξηγήσεις, τις αγκαλιές.

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Πώς, όμως, θα επιστρέψουν οι αγαπημένοι ήρωες; Ίδιοι κι απαράλλαχτοι ή μήπως κάτι θα αλλάξει στον νέο κύκλο;

Την απάντηση δίνουν οι ίδιοι μέσα από απολαυστικά βίντεο στα social media, τα οποία οι διαδικτυακοί φίλοι της σειράς έχουν υποδεχθεί με μεγάλη χαρά, χωρίς να παραλείπουν να σχολιάζουν το κάθε τι.

Είναι ενδεικτικό ότι τα τρία πρώτα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, έχουν σημειώσει ήδη περισσότερες από 2.500.000 προβολές!

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«Ούτε σμέουρα, ούτε κράνμπερι, ούτε χώμα μαϊντανού! Ωραίες ελληνικές συνταγές… η Αλεξάνδρα θα αλλάξει», αποκαλύπτει η Μίρκα Παπακωνσταντίνου. «Το πιστεύετε εσείς αυτό;».

«Δεν μπορεί να λείπει το boyfriend, αλλά θα υπάρχει μια ησυχία από τη μεριά του μπαμπά, αφού δεν θα τον ακούει και δεν θα τον βλέπει συνέχεια», θα πει η Ηλιάνα Γαλάνη.

«Θα δούμε λίγο διαφορετικό μπαμπά Σάββα, θα τον αναστατώσουμε λίγο στην αρχή, φέρνουμε μια ακόμα παρουσία», προσθέτει χαρακτηριστικά η Βάσια Γκολφινοπούλου και τα σχόλια για νέο boyfriend, παίρνουν φωτιά.

Ο Μιχάλης θα είναι ο ίδιος; «Μήπως αποκαλυφθούν μυστικά τα οποία δώσουν μια νέα διάσταση;» λέει όλο νόημα ο Γιάννης Δρακόπουλος.

Και οι… αποκαλύψεις συνεχίζονται! Το πιο αγαπημένο «Σόι» της ελληνικής τηλεόρασης δίνει ξανά ραντεβού το φθινόπωρο, με νέες ακόμη πιο τρελές, αγαπησιάρικες, οικογενειακές ιστορίες.

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Κυριάκος Βλοντάκης

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Σκηνογράφος: Τζιοβάνι Τζανετής

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ