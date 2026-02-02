Media

Κατερίνα Διδασκάλου – Της ξέφυγε στον «αέρα»: «Πώς να κάνει μια κακοποιημένη γυναίκα που ο άντρας της ξενοπηδ@#$»

Η ηθοποιός μιλούσε για την παράσταση που παίζει τα τελευταία χρόνια
Καλεσμένη στην εκπομπή της ΕΡΤ, Στούντιο 4, η Κατερίνα Διδασκάλου μίλησε για την παράσταση «Η πόρνη από πάνω» στην οποία πρωταγωνιστεί τα τελευταία 14 χρόνια… 

«Έχω κλείσει τα 14 χρόνια με την “Πόρνη από πάνω” κι έχω μπει στον 15ο. Κάθε φορά είναι άλλη ανάγνωση. Όταν αρχίζουμε αυτό το επάγγελμα, σκεφτόμαστε πάντα τους μεγάλους ρόλους… Αλλά όταν εμφανίζονται στη ζωή, στην καριέρα τα έργα που κάνουν μια πολιτική δήλωση, είναι ακόμα πιο σημαντικό», περιέγραψε η Κατερίνα Διδασκάλου.

«Αυτό είναι λες και έχει γραφτεί για σένα», είπε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Η Κατερίνα Διδασκάλου απάντησε: «Αυτό μου λένε όλοι! Στον συγγραφέα Αντώνη Τσιπιανίτη όλοι έλεγαν “μα είσαι τρελός; Θα πας να το δώσεις στη Διδασκάλου; Πώς να κάνει αυτή μια κακοποιημένη γυναίκα που ο άντρας της δεν τη θέλει και ξενοπηδ@#$…”».

(στον χρόνο 02:20)

«Είμαστε ζωντανά! Που ξενοκοιμάται…» έσπευσε να το «σώσει» ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, με την Κατερίνα Διδασκάλου να απαντάει:

«Που ξενοκοιμάται, ναι, σε ευχαριστώ! Αλλά επειδή λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, τι να λέμε;».

