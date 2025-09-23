Κατερίνα Γκαγκάκη: «Καλά θα κάνει ο ΑΝΤ1 να κρατήσει την Κατερίνα Καραβάτου, ήταν εξαιρετική το καλοκαίρι»

Την άποψή της κατέθεσε η Κατερίνα Γκαγκάκη για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, την Ιωάννα Μαλέσκου, τον Θανάση Πάτρα, αλλά και για την Κατερίνα Καραβάτου και την Ελένη Τσολάκη. «Ο Λάμπρος με την Ιωάννα ξεκίνησαν πολύ ευχάριστα», είπε η διευθύντρια επικοινωνίας του Open την Τρίτη (23.09.2025).

«Η ενημέρωση στο Open πάει εξαιρετικά! Ο Λάμπρος με την Ιωάννα ξεκίνησαν πολύ ευχάριστα, τους χάρηκα και το καλοκαίρι και πάμε για τα επόμενα. Δεν θα σας πω τι θα δούμε στην εκπομπή του Θανάση Πάτρα. Πολλές φορές ακούμε και διαβάζουμε διάφορα.

Όταν δεν υπάρχει επιβεβαίωση, πρέπει να είμαστε διστακτικοί. Πολλές φορές είπαμε ότι γίνεται μια διαδικασία να διατηρηθεί η ζώνη της εκπομπής του Θανάση Πάτρα. Θα είναι μια ωραία ψυχαγωγική εκπομπή», είπε αρχικά η διευθύντρια επικοινωνίας του Open.

Η Κατερίνα Γκαγκάκη είπε στη συνέχεια: «Αγαπώ πολύ την Ελένη Τσολάκη, είναι αμήχανο να βρεις μια δυσκολία για τον ανταγωνισμό. Χαίρομαι που ο Πέτρος Κωστόπουλος επέστρεψε στην τηλεόραση. Καλά θα κάνει ο ΑΝΤ1 να κρατήσει την Κατερίνα Καραβάτου, ήταν εξαιρετική το καλοκαίρι».