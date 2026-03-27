Κλόε Καρντάσιαν: «Χτύπησα στο πρόσωπο τον Λαμάρ Όντομ όταν τον είδα να κάνει κοκαΐνη»

Μια συγκλονιστική εξομολόγηση για τον πρώην σύζυγό της, Λαμάρ Όντομ έκανε η Κλόε Καρντάσιαν τη στιγμή που εντόπισε τον πρώην αθλητή να κάνει χρήση κοκαΐνης μέσα στο σπίτι που η ίδια του είχε νοικιάσει.

Στο πλαίσιο της νέας σειράς ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Untold: The Death & Life of Lamar Odom», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα, η Κλόε Καρντάσιαν φέρνει στο φως ένα βίαιο περιστατικό που συνέβη όταν ανακάλυψε τον Λαμάρ Όντομ να κάνει χρήση ναρκωτικών.

Η διάσημη τηλεπερσόνα περιγράφει τη στιγμή που εντόπισε τον πρώην αθλητή να κάνει χρήση κοκαΐνης μέσα στο σπίτι που η ίδια του είχε νοικιάσει, στο οποίο μάλιστα του παρείχε προσωπικό σεφ και φροντιστή. Η κατάσταση του Όντομ ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη, καθώς «μετά βίας μπορούσε να μιλήσει» και «δεν μπορούσε να κάνει ούτε ντους μόνος του».

Η έντονη μυρωδιά των ναρκωτικών την οδήγησε σε μια έκρηξη οργής: «Τον βρήκα καθισμένο στην άκρη του κρεβατιού και τον χτύπησα στο πρόσωπο», αποκαλύπτει η ίδια στη σειρά. Η Κλόε υποστηρίζει ότι αισθάνθηκε πως ο Όντομ την κορόιδευε συστηματικά για να διασφαλίζει ότι εκείνη θα συνέχιζε να συντηρεί τον τρόπο ζωής του.

March 26, 2026

Ενώ πίστευε ότι εκείνος δεν είχε καν κινητό τηλέφωνο, ανακάλυψε ότι είχε ένα κρυμμένο, γεγονός που την έκανε να νιώσει προδομένη, δεδομένου ότι είχε «βάλει τη ζωή της σε παύση» για να τον φροντίσει. Μετά το περιστατικό, του ζήτησε να εγκαταλείψει το σπίτι και δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε πλέον καμία επαφή μαζί του.

Από την πλευρά του, ο Λαμάρ Όντομ στη σειρά δεν αναφέρεται εκτενώς στο συγκεκριμένο συμβάν, ωστόσο χαρακτηρίζει «αρρωστημένο» το γεγονός ότι του παρείχαν ναρκωτικά ενώ γνώριζαν το ιστορικό του με την υπερβολική δόση.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα, τον Ιανουάριο, ο Όντομ συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών στο Λας Βέγκας, αλλά επέλεξε να εισαχθεί σε κέντρο απεξάρτησης, δηλώνοντας ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την κατάστασή του.

Η σχέση των δύο Αμερικανών σταρ υπήρξε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στην ιστορία των reality shows, γεμάτη έντονες στιγμές, κρίσεις και δημόσιες αποκαλύψεις. H ιστορία τους ξεκίνησε το Αύγουστο του 2009, όταν γνωρίστηκαν σε ένα πάρτι του παίκτη του NBA, Ρον Αρτέστ. Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος, καθώς αρραβωνιάστηκαν μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη γνωριμία τους και παντρεύτηκαν τον ίδιο χρόνο σε μια λαμπερή τελετή στο Beverly Hills.

Ωστόσο, η έγγαμη ζωή τους άρχισε να κλονίζεται από φήμες για απιστίες του Λαμάρ, οδηγώντας την πρώην σύζυγο του να καταθέσει αίτηση διαζυγίου τον Δεκέμβριο του 2013, μετά από μόλις τρία χρόνια γάμου. Το 2015, μια τραγική τροπή άλλαξε τα δεδομένα: ο Όντομ βρέθηκε αναίσθητος σε οίκο ανοχής στη Νεβάδα μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών, πέφτοντας σε κώμα. Η Κ αποφάσισε τότε να ανακαλέσει το διαζύγιο για να σταθεί στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της δύσκολης ανάρρωσης και αποκατάστασής του.

Ο ίδιος ο Όντομ περιγράφει εκείνη την περίοδο ως το «ναδίρ» της ζωής του, αναφέροντας ένα περιστατικό όπου η Κλόε Καρντάσιαν τον βρήκε σε ένα μοτέλ να κάνει χρήση ναρκωτικών με μια άγνωστη γυναίκα. Παρά την υποστήριξή της, η Khloe κατέθεσε ξανά αίτηση διαζυγίου τον Μάιο του 2016 και το ζευγάρι χώρισε οριστικά.