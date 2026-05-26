Σταύρος Φλώρος: Με επιτυχία το νέο 8ωρο χειρουργείο του – «Προσπαθεί να είναι χαμογελαστός όσο και αν πονάει» λέει ο πατέρας του

Ο Σταύρος Φλώρος ανεβαίνει τον δικό του Γολγοθά σε νοσοκομείο των ΗΠΑ, με τους θεράποντες γιατρούς του να παραμένουν αισιόδοξοι. Σε δηλώσεις που παραχώρησε ο πατέρας του, το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου, μίλησε για το επιτυχημένο χειρουργείο του γιου του, που ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας και τις εκτιμήσεις των γιατρών, αναφορικά με την αποθεραπεία. Όπως είπε το παιδί του διατηρεί την αισιοδοξία του παρά τους πόνους που αισθάνεται.

Ο πατέρας του 22χρονου ανέφερε σε άλλο σημείο, πως ο Σταύρος Φλώρος έχει δίπλα του τις τελευταίες μέρες, ακόμα ένα μέλος της οικογένειάς του. Όλοι προσπαθούν να του δώσουν δύναμη. Παρά το σοβαρό ατύχημα, ο νεαρός παραμένει σταθερά αισιόδοξος. Από την πρώτη στιγμή, στέκεται στο ότι κατάφερε να επιζήσει μετά το χτύπημα του ταχύπλοου στη θάλασσα. Πλέον νοσηλεύεται στο Μαϊάμι, όπου συνεχίζεται η αποκατάστασή του.

«Χθες το βράδυ περίπου στις 24:00 τελείωσε ένα χειρουργείο που είχε ο Σταύρος στο δεξί πόδι, το οποίο διήρκησε 8 ώρες. Ήταν ένα χειρουργείο που ήθελε μεγάλη προσοχή αλλά και λεπτή δουλειά, καθώς τοποθέτησαν ένα κομμάτι δέρματος σε ένα σημείο που έλειπε» ανέφερε ο αρχικά ο πατέρας του 22χρονου τραυματία σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega.

«Πήγε καλά η επέμβαση αυτή, ωστόσο θέλουμε ακόμη 1-2 μέρες ακόμη για να είμαστε σίγουροι. Μέχρι στιγμής έχει κάνει 4 χειρουργεία στο δεξί πόδι, με τα 3 να είναι πιο σοβαρά και το 4ο λιγότερο. Όλα πήγαν καλά και αναμένουμε πώς θα εξελιχθεί η αποκατάσταση για να δούμε αν θα γίνουν και άλλα. Στο αριστερό πόδι ακόμα δεν έχει γίνει κάποια επέμβαση γιατί είναι πρησμένο» πρόσθεσε στις νέες δηλώσεις του.

«Με το παιδί μας μιλάμε κάθε μέρα. Προσπαθεί να είναι καλά και χαμογελαστός, όσο και αν πονάει από τις αλλεπάλληλες επεμβάσεις. Είμαστε όλη η οικογένεια στο πλευρό του και την Παρασκευή (22-05-2026) πήγε ακόμα ένα μέλος στο Μαϊάμι με πτήση από Κωνσταντινούπολη.

Οι γιατροί μας λένε ότι θα πατήσει το δεξί πόδι μετά από 2-3 μήνες. Καθημερινά όμως αυτό κρίνεται και μπορεί να αλλάξει» είπε καταληκτικά ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου στις δηλώσεις του.

«Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας, τα περισσότερα γράφουν “ίσως να μη διαβάσεις ποτέ αυτό το μήνυμα”, αλλά πραγματικά προσπαθώ να τα διαβάσω όλα και μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη» ανέφερε ο Σταύρος Φλώρος σε βίντεο που δημοσιοποίησε στο Instagram από την κλινική του Μαϊάμι.