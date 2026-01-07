Λίτσα Πατέρα για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη: Ήταν μεγάλο το σοκ, τρέμουν τα χέρια μου, είμαι άρρωστη

Λίτσα Πατέρα και Γιώργος Παπαδάκης γνωρίζονταν εδώ και δεκαετίες. Συνεργάζονταν και διατηρούσαν φιλική σχέση. Η είδηση του αναπάντεχου θανάτου του παρουσιαστή, συνέτριψε την αστρολόγο. Σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Buongiorno« του Mega, προσπάθησε να εκφράσει τη θλίψη της. Όπως είπε, προσπαθεί ακόμα να συνειδητοποιήσει αυτό που έχει συμβεί.

«Ήμασταν οικογένεια, δεν ήταν ένας συνάδελφος ή ένας φίλος. Ήταν η οικογένειά μας, ο άνθρωπος που μπορούσες να του πεις το παράπονό σου, τη χαρά σου, τη λύπη σου, να σου πει και εκείνος τα δικά του» είπε η Λίτσα Πατέρα για τον Γιώργο Παπαδάκη.

«Τόσα χρόνια ήμασταν κάθε μέρα μαζί. Μου φαίνεται αδιανόητο ότι θα κατέβω και δεν θα βρω τον Γιώργο. Ο Θεός τα ξέρει αυτά. Είναι κάτι το αδιανόητο. Πηγαίνω τώρα και δεν το πιστεύω ότι δεν θα τον βρω μπροστά μου», είπε η Λίτσα Πατέρα.

«Έμεινε στις καρδιές μας, δεν έφυγε, δεν υπάρχει περίπτωση να τον ξεχάσουμε, να τον ξεπεράσουμε», συμπλήρωσε η Λίτσα Πατέρα.

Η Λίτσα Πατέρα δήλωσε σοκαρισμένη από τον θάνατό του Γιώργου Παπαδάκη, λέγοντας πως ο ίδιος θα βλέπει από ψηλά την οικογένειά του και τα αγαπημένα του πρόσωπα.

«Ήταν μεγάλο το σοκ, τρέμουν τα χέρια μου, είμαι άρρωστη. Ξέρω όμως από τον χώρο τον δικό μου, ότι είναι κάπου αλλού και μας βλέπει. Αυτή είναι η μόνη μου παρηγοριά, δεν πέθανε. Πήγε κάπου αλλού και μας βλέπει», είπε η Λίτσα Πατέρα.