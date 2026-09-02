Live News: Σταθερά στην κορυφή με υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης για την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Mega

Το Live News συνεχίζει να κυριαρχεί στην τηλεθέαση της απογευματινής ζώνης και να χαρίζει την πρωτιά στο Mega. Ο Νίκος Ευαγγελάτος και οι συνεργάτες του, δίνουν καθημερινά τη μάχη της ενημέρωσης, με όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Το Live News κατάφερε να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τα ποσοστά του. Η απογευματινή ενημερωτική εκπομπή συγκέντρωσε τηλεθέαση που άγγιξε το 25% στο δυναμικό κοινό (18-54), αποδεικνύοντας πως αποτελεί τη σταθερή επιλογή του κοινού για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο γενικό σύνολο ο Νίκος Ευαγγελάτος τερμάτισε στην πρώτη θέση με τηλεθέαση 20,2%. Οι ανατριχιαστικές εξελίξεις με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, οι αποκαλύψεις και οι μαρτυρίες για το έγκλημα της Σύρου, τα ελληνοτουρκικά αλλά και οι πληροφορίες για τις αναγγελίες του πρωθυπουργού εν όψει της ΔΕΘ «κράτησαν» τους τηλεθεατές, για ακόμα ένα απόγευμα στο Mega.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ειδησεογραφικό τοπίο, η ενημερωτική εκπομπή με τη διακριτή της ταυτότητα που ξεχωρίζει στην ελληνική τηλεόραση έχει κατακτήσει κάτι σπάνιο: τη διαχρονική εμπιστοσύνη των τηλεθεατών.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Live News – 21,8%

Ο Κόσμος των Σπορ – 3,3%

Καθαρές Κουβέντες – 2,6%

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Live News – 20,2%

Καθαρές Κουβέντες – 9,1%

Ο Κόσμος των Σπορ – 5,3%

Με τη χρήση της πιο προηγμένης τεχνολογίας, την ενσωμάτωση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στα γραφικά, καθώς και των πρωτοποριακών τρισδιάστατων (3D) και επαυξημένων μέσων παρουσίασης που αποτελούν πλέον το σήμα κατατεθέν της, η εκπομπή μεταφέρει τον τηλεθεατή στην «καρδιά» των γεγονότων, κάνοντας την είδηση βίωμα.

Με τη μακρά και επιτυχημένη πορεία του στην πρώτη γραμμή της ελληνικής δημοσιογραφίας, την αναλυτική του ματιά και την ξεχωριστή ικανότητα να εξηγεί τα πιο σύνθετα γεγονότα, ο Νίκος Ευαγγελάτος παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος της απογευματινής ζώνης.