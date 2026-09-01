Αναστασία Γιάμαλη: «Αν η δημοσιογραφία δεν είναι άβολη, δεν είναι δημοσιογραφία»

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Αναστασία Γιάμαλη, λίγο πριν από την επιστροφή της στο Mega με την εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» και αναφέρθηκε στο επάγγελμά της.

Η γνωστή δημοσιογράφος υπογράμμισε ότι αν ήθελε να χαϊδεύει τα αυτιά των ανθρώπων τότε θα επέλεγε να κάνει κάποια άλλη δουλειά, καθώς η δημοσιογραφία είναι άβολη. Παράλληλα η Αναστασία Γιάμαλη, μιλώντας στα «Νέα» τόνισε ότι η δημοσιογραφία οφείλει να ελέγχει την εκάστοτε εξουσία.

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«Αν η δημοσιογραφία δεν είναι άβολη, δεν είναι δημοσιογραφία. Στην Ελλάδα συγχέουμε την αντικειμενικότητα με την αμεροληψία, ενώ είναι δύο πολύ διαφορετικές έννοιες. Η δημοσιογραφία οφείλει να ελέγχει την εκάστοτε εξουσία, συνεπώς για αυτήν πρέπει οι λειτουργοί της να είναι συνομιλητές και όχι συνδαιτημόνες. Εκεί είναι που κάποιοι μπερδεύονται», δήλωσε η Αναστασία Γιάμαλη.

Όσο για εκείνους που -κατά καιρούς- την έχουν χαρακτηρίσει «στρατευμένη», η δημοσιογράφος απαντά:

«Αν είναι στράτευση ο έλεγχος της εξουσίας, η ανάδειξη των κακώς κειμένων και η επιμονή στο να ακούγεται η φωνή των λιγότερο προνομιούχων, τότε είμαι στρατευμένη. Στα δικά μου μάτια δεν υπάρχει άλλος τρόπος να είναι κάποια δημοσιογράφος. Αν ήθελα να χαϊδεύω αυτιά, θα έκανα κάτι άλλο», ανέφερε στην ίδια συνέντευξη η γνωστή δημοσιογράφος του MEGA.