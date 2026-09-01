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Η Μάρα Ζαχαρέα επιστρέφει στο κεντρικό δελτίο του Star τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Η έμπειρη δημοσιογράφος θα είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας
Mάρα Ζαχαρέα
H Mάρα Ζαχαρέα
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Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, η Μάρα Ζαχαρέα επιστρέφει στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, το οποίο μεταδίδεται καθημερινά στις 19:45.

Η Μάρα Ζαχαρέα που έχει αναλάβει και τη διεύθυνση των ειδήσεων, θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, με την εμπειρία, την αξιοπιστία και την άμεση ανταπόκριση να αποτελούν σταθερά στοιχεία της ενημέρωσης του Star.

Μαζί με το επιτελείο του σταθμού συνεχίζουν και τη νέα τηλεοπτική σεζόν να καταγράφουν, να ερευνούν και να αναλύουν όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Με ψύχραιμη ματιά, γρήγορα αντανακλαστικά και δημοσιογραφική συνέπεια, η ομάδα του Star βρίσκεται εκεί όπου χτυπά ο παλμός των γεγονότων. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, επιστήμη και όλες οι σημαντικές εξελίξεις βρίσκονται καθημερινά στο επίκεντρο, με άμεση, αξιόπιστη και ουσιαστική ενημέρωση.

Με αναλυτικά ρεπορτάζ, σημαντικές έρευνες, αποκλειστικές αποκαλύψεις και εμπεριστατωμένες αναλύσεις, το δελτίο παρουσιάζει ολοκληρωμένα τις σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Αξιοποιώντας εξελιγμένες τεχνολογίες επαυξημένης εικονικής πραγματικότητας και διαδραστικών στοιχείων, η παρουσίαση της επικαιρότητας γίνεται ακόμη πιο ζωντανή και παραστατική, αναδεικνύοντας κάθε σημαντική διάσταση των γεγονότων.

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