Ο Παύλος Τσίμας με διευρυμένο ρόλο στην Alter Ego Media – Τα πόστα που έχει αναλάβει

Στο δυναμικό του MEGA ανήκει ο Παύλος Τσίμας. Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος θα έχει διευρυμένο ρόλο στην Alter Ego Media, καθώς ήδη αρθρογραφεί στα «Νέα» και έχει αναλάβει σημαντικά πόστα και σε τηλεόραση και ραδιόφωνο.

Ο Παύλος Τσίμας έχει ρόλο σχολιαστή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, δίπλα στη Ράνια Τζίμα, ενώ παράλληλα εδώ και λίγα εικοσιτετράωρα παρουσιάζει και τη δική του εκπομπή στα ερτζιανά. Ο γνωστός δημοσιογράφος βρίσκεται καθημερινά 10:00 -11:00 πίσω από τα μικρόφωνα του Mega News 104,6, του νέου ενημερωτικού ραδιοφώνου της Alter Ego Media, παρουσιάζοντας την εκπομπή «Ημερολόγιο».

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«Το MEGA ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Παύλο Τσίμα.

Ήδη αρθρογράφος στην εφημερίδα “Τα Νέα”, ο Παύλος Τσίμας αποκτά πλέον ενεργή παρουσία στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο της Alter Ego Media.

Στο MEGA, ο Παύλος Τσίμας αναλαμβάνει ρόλο σχολιαστή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων “MEGA Γεγονότα”. Με την πολυετή εμπειρία του στο ρεπορτάζ, την οξυδερκή του ματιά, την ικανότητά του να διαβάζει πίσω από την είδηση αλλά και τη χαρακτηριστική ψυχραιμία με την οποία προσεγγίζει τα θέματα, συμβάλλει στην αποτίμηση των γεγονότων που βρίσκονται στην κορυφή της επικαιρότητας αλλά και στην ανάδειξη εκείνων που προδιαγράφουν τις εξελίξεις της επόμενης ημέρας.

Παράλληλα, ο Παύλος Τσίμας βρίσκεται καθημερινά 10:00 -11:00 πίσω από τα μικρόφωνα του MEGA NEWS 104,6, του νέου ενημερωτικού ραδιοφώνου της Alter Ego Media. Στο “Ημερολόγιο”, τη ραδιοφωνική εκπομπή του, ανοίγει καθημερινά την ατζέντα της ημέρας και δίνει χώρο στον διάλογο για μία πιο αναλυτική προσέγγιση της επικαιρότητας», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού για τον Παύλο Τσίμα.