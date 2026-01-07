Λόλα Νταϊφά για Γιώργο Παπαδάκη: Κάπνιζε τρελά και ήταν αυτό που δεν μπορούσε να νικήσει

Λόλα Νταϊφά και Γιώργος Παπαδάκης υπήρξαν για χρόνια στενότατοι συνεργάτες. Την εποχή που ο παρουσιαστής ξεκινούσε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 και έβλεπε την τηλεθέαση να χτυπάει κόκκινο. Από τότε μέχρι τις τελευταίες μέρες της ζωής του κάπνιζε και αυτό φαίνεται πως επιβάρυνε την υγεία του. Παρά τις συμβουλές των γιατρών, ο εμβληματικός παρουσιαστής δεν το έκοψε ποτέ.

Η Λόλα Νταϊφά θυμήθηκε την κοινή της πορεία με τον Γιώργο Παπαδάκη και παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 για τον θάνατο του φίλου της. «Ήθελα να του βάλω τριαντάφυλλα στο γραφείο του. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι θα ξέρει ότι τον θυμόμαστε και τον αγαπάμε και κάθε τριαντάφυλλο είναι μία ευχή. Να είναι καλά εκεί που πάει, να είναι καλά οι δικοί του, τα παιδιά του, η γυναίκα του και να τον θυμούνται και να τον αγαπάνε. Είναι σαν να μην το έχω πιστέψει ακόμα.

Πρώτα, πρώτα θα του ‘λεγα, Γιώργο μου ευτυχώς εκεί πέρα δεν θα καπνίζεις. Κάπνιζε τρελά και ήταν αυτό που δεν μπορούσε να νικήσει. Ο Γιώργος ήρθε το ’92, μέχρι τότε ήταν στην ΕΡΤ, και πολύ επιτυχημένος. Αυτό που είδα στον Γιώργο, ήτανε η αμεσότητά του και το γκελ που έκανε στον κόσμο.

Υπήρχε η φιλοδοξία του να κάνουμε πρώτη φορά ένα άνοιγμα μεγάλο και υπήρχε και ο δισταγμός “θα πετύχει αυτό το πράγμα;”. Ο Γιώργος μου λέει “θα το τρέξουμε μαζί”, όχι του λέω, εσύ θα τρέξεις. Και εγώ τον είχα ονομάσει “ο κύριος 70%”, γιατί κάποια στιγμή στα τεταρτάκια είχε φτάσει 70%.

«Στην αρχή είχαμε ένα μικρό γραφειάκι που έβλεπε απ’ έξω καλαμιές και μου λέει “Λόλα τι βλέπεις;” του λέω “καλάμια”. Μου λέει “ο φόβος είναι να μην τα καβαλήσουμε”. Να πω ότι ήταν πολύ οικογενειάρχης. Δηλαδή τη γυναίκα του την αγαπούσε, υπολόγιζε τη γνώμη της, ήταν αξιοπρεπής άνθρωπος.

Στον δρόμο του λέγανε «Γιώργαρε καλημέρα», αυτό του άρεσε. Δεν περίμενε να του πουν «κύριε Παπαδάκη τι κάνετε;», το «Γιώργαρε» του άρεσε, το «Γιωργάρα» του άρεσε. Αυτό λοιπόν ήταν αυτό που τον έτρεφε. Αυτό ήτανε το μελάκι που εισέπραττε κάθε μέρα. Έπρεπε να έχει ετοιμάσει το επόμενο βήμα. Δηλαδή να ήταν σε μια διαδικασία δράσης και να μην ήτανε “και τώρα τι θα κάνουμε; Θα παίρνουμε το κομπολόι και θα χτυπάμε τις χάντρες;”», εξομολογήθηκε η Λόλα Νταϊφά.

Ο Γιώργος Παπαδάκης ένιωσε αδιαθεσία το απόγευμα της Κυριακής (04-01-2026) και έχασε τις αισθήσεις του ενώ μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Λαϊκό όπου οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή μετά το έμφραγμα που υπέστη. Δεν τα κατάφεραν και λίγο αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατος του παρουσιαστή.