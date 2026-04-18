Markos by Night: Απόψε θα προβληθεί στο Mega η παράσταση «Greece The Musicult»

Το MEGA παρουσιάζει το πιο διασκεδαστικό πάρτι του Σαββατόβραδου! Το Σάββατο 18 Απριλίου στις 22:00 το «Markos by Night» δίνει τον ρυθμό και παρουσιάζει τον Μάρκο Σεφερλή σε ένα μουσικοχορευτικό υπερθέαμα που δεν θυμίζει κανένα άλλο: το «Greece The Musicult».

Η παράσταση που θα δούμε στο MEGA, σχολιάζει το νεοελληνικό lifestyle με ξεκαρδιστικό τρόπο και μας θυμίζει ότι η χώρα είναι ένα ατελείωτο μιούζικαλ καταστάσεων. Ο Μάρκος Σεφερλής, σε ένα κρεσέντο μεταμορφώσεων, σατιρίζει τα μεγάλα τηλεοπτικά show, τους «influencers της συμφοράς», αλλά και τις καθημερινές μας «παραφωνίες».

Ατάκες που αφοπλίζουν, αυτοσχεδιασμοί που δεν ακολουθούν κανένα σενάριο, λαμπερά κοστούμια και εντυπωσιακές χορογραφίες συνθέτουν μια μουσική κωμωδία που θα γεμίσει το Σαββατόβραδο των τηλεθεατών.

«Ελπίζω να κατάφερα να πετύχω τον στόχο μου, ώστε να δείτε ένα φαντασμαγορικό θέαμα, που θα σας κάνει να μην πιστεύετε στα μάτια σας και να μην θέλετε να βγάλετε τα δικά μου», αναφέρει με χιούμορ στο σημείωμά του για την παράσταση ο Μάρκος Σεφερλής.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Θοδωρής Ρωμανίδης, Αρετή Ζαχαριάδου, Μάκης Πατέλης, Βασιλική Αγγέλη, Ζώζα Μεταξά, Γιάννης Αγριόμαλλος

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Κείμενα και Στίχοι τραγουδιών: Μάρκος Σεφερλής – Στέλιος Παπαδόπουλος

«Markos by Night», μια τηλεοπτική εμπειρία με ξεκάθαρο θεατρικό παλμό!