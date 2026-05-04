Ναταλία Αργυράκη: Με τη Ναταλία Γερμανού έχουμε βάλει μια άνω τελεία, δεν έχουμε κάνει κουβέντα για να επιστρέψω

«Δεν επιβεβαιώνω τα ρεπορτάζ που ακούγονται, τα μισά δεν με αφορούν και τα άλλα δεν υφίστανται», ξεκαθάρισε με νέες δηλώσεις της η Ναταλία Αργυράκη.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τον Πάνο Παπαδόπουλο παραχώρησε η Ναταλία Αργυράκη. Η δημοσιογράφος κλήθηκε να απαντήσει και για το τηλεοπτικό της μέλλον.

«Δεν επιβεβαιώνω τα ρεπορτάζ που ακούγονται, τα μισά δεν με αφορούν και τα άλλα δεν υφίστανται. Είμαι στη φάση που αναμένω να δω ποιο θα είναι το τηλεοπτικό μου μέλλον», είπε αρχικά η Ναταλία Αργυράκη.

Η Ναταλία Αργυράκη πρόσθεσε: «Έχω διάθεση να συζητήσω με τον ΣΚAΪ και να δω τι και πως. Αν μπορώ να ενταχθώ σε κάτι που να με αφορά, φυσικά. Με τη Ναταλία Γερμανού έχουμε βάλει μια άνω τελεία, δεν έχουμε κάνει κουβέντα για να επιστρέψω. Αυτά είναι πιθανά σενάρια που δεν ξέρεις πότε και πώς θα συμβούν».