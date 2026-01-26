Μία νύχτα μόνο – επόμενα επεισόδια: Οδυσσέας και η Αρετή παραδίδονται σε μια νύχτα πάθους που μοιάζει να είναι η τελευταία

Ανατροπές περιμένουν τους ήρωες της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», στα νέα επεισόδια που θα προβληθούν την Τρίτη 27 και την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, στις 21:00 το βράδυ.

Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια του «Μία νύχτα μόνο» που παίζει αποκλειστικά στο MEGA.

Μία νύχτα μόνο: Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Επεισόδιο 30: O Οδυσσέας και η Αρετή παραδίδονται σε μια νύχτα πάθους. Μια νύχτα που μοιάζει να είναι η τελευταία τους. Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα, μέχρι που το ξημέρωμα θα φέρει το αντίο. Η Ελένη, βυθισμένη στο ποτό και στα ψέματα, έρχεται αντιμέτωπη με τη Μιρέλλα αλλά και με τον ίδιο της τον εαυτό, διαλύοντας τα πάντα. Ακόμα και το δείπνο με τον Σταύρο και την Αννέζα, από όπου φεύγει ταπεινωμένη. Η Μαρίκα λυγίζει, βλέποντας τον γιο της να καταλήγει εργάτης στο εργοστάσιο του πατέρα του. Την ίδια ώρα, ο Νταγιάννος ανακαλύπτει πως λείπουν χρήματα και τρομάζει στην υποψία ότι μπορεί να φταίει ο γιος τους.

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Επεισόδιο 31: Ο Οδυσσέας ακούει αποσβολωμένος την Αρετή να του ξεκαθαρίζει ότι η σχέση τους τελείωσε οριστικά, κι εκείνος φεύγει κατηγορώντας την ότι δεν τον αγαπάει. Ο Σταύρος προσπαθεί μάταια να καταλάβει τι ήταν αυτό που οδήγησε την Ελένη να συμπεριφερθεί με αγένεια στο δείπνο με τη μητέρα του, αλλά εκείνη αρνείται να του πει. Δυο μήνες μετά, τόσο η Ελένη με τον Σταύρο, όσο κι ο Οδυσσέας με την Αρετή, βρίσκονται σε διάσταση. Ο Νταγιάννος με την Μαρίκα ανησυχούν για την οικογένεια τους, και η Άσπα ανακαλύπτει ότι ο Σάββας αγόρασε κρυφά σπίτι. Η Αρετή, σε μία επίσκεψη της στο εργοστάσιο, μαθαίνει την παγίδα που ετοιμάζεται να στήσει ο πεθερός της στην ΕRGAN. Ο Οδυσσέας αρνείται να συγχωρήσει τη μητέρα του που τους χώρισε με την Αρετή και εξακολουθεί να υποφέρει από την απουσία της, όσο κι εκείνη από τη δική του.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGΑ