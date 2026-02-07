Μία νύχτα μόνο – spoiler: Γυναίκα από το παρελθόν του Οδυσσέα επιστρέφει και τον διεκδικεί

Νέες άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις περιμένουν τους τηλεθεατές στα νέα επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Μια νύχτα μόνο», με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικό MyTV, όπως θα δούμε στα επεισόδια του «Μια νύχτα μόνο» που μεταδίδεται στο MEGA, η Αρετή βγαίνει βαθιά σημαδεμένη από την περιπέτεια με τον εμμονικό φωτογράφο, αλλά και πιο συνειδητοποιημένη από ποτέ. Ο φόβος της ομηρίας δεν τη διαλύει: την αλλάζει. Στέκεται ξανά στα πόδια της, κοιτάζει τη ζωή της με καθαρό βλέμμα και, όταν ο Οδυσσέας τής κάνει για δεύτερη φορά πρόταση γάμου, δεν διστάζει.

Αυτή τη φορά δεν υπάρχουν ερωτήματα και δισταγμοί. Τα συναισθήματά της είναι ξεκάθαρα, ώριμα, σίγουρα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, απαντά θετικά, όμως η χαρά της συνοδεύεται από αγωνία: πρέπει να βρει τον σωστό τρόπο να το πει στο παιδί. Η ανακοίνωση του γάμου στον Πετράκη γίνεται με τρεμάμενη φωνή, αλλά η αντίδρασή του εκπλήσσει ευχάριστα την Αρετή και τον Οδυσσέα και τους γεμίζει ανακούφιση. Ο μικρός δείχνει να αποδέχεται την αλλαγή με ωριμότητα, δίνοντας στην Αρετή το κουράγιο που χρειάζεται.

Την ίδια στιγμή, η επιστροφή της στην ERGAN προκαλεί αναταράξεις. Η Ευθυμίου αιφνιδιάζεται, γιατί έχει ήδη χαράξει άλλα σχέδια για την καριέρα της στον οργανισμό. Η παρουσία της Αρετής ανατρέπει τις ισορροπίες, ξυπνά φιλοδοξίες και φέρνει ένταση σε ένα περιβάλλον που νόμιζε πως είχε ελέγξει.

Και ενώ η Αρετή παλεύει να επανενταχθεί επαγγελματικά, ετοιμάζεται παράλληλα για τον γάμο της, πιστεύοντας ότι επιτέλους η ζωή της μπαίνει σε τάξη. Όμως η ηρεμία ανάμεσα στην Αρετή και τον Οδυσσέα δεν κρατά για πολύ. Μια γυναίκα από το παρελθόν του Οδυσσέα εμφανίζεται απροσδόκητα στη ζωή του. Μια παλιά ιστορία από τα χρόνια του μεταπτυχιακού στην Αμερική, που δεν έχει ξεχαστεί τόσο εύκολα και προκαλεί αναστάτωση. Η Αλεξάνδρα Γιοβέλη (την υποδύεται η Σάντυ Χατζηιωάννου), με οικονομικές σπουδές και μεταπτυχιακό στην Αμερική, είναι φίλη της οικογένειας Χαριτάκη.

Με τον Οδυσσέα γνωρίζονται από παλιά. Πάντα τον θαύμαζε και παραμένει ερωτευμένη πλατωνικά μαζί του, σχεδόν από τα εφηβικά τους χρόνια. Η Αλεξάνδρα περιπλανήθηκε για αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας διάφορες θέσεις στα ναυτιλιακά γραφεία του πατέρα της ανά τον κόσμο, και τώρα αποφάσισε να ασχοληθεί με την ακίνητη περιουσία της οικογένειας στην Ελλάδα. Η Αρετή την αντικρίζει σε μια εταιρική εκδήλωση και παγώνει όταν τους βλέπει σε μια τρυφερή στιγμή, ενώ η ζήλεια την κυριεύει. Ο Οδυσσέας δείχνει να απολαμβάνει την παρουσία της και αυτό αρκεί για να φουντώσουν οι ανασφάλειές της, ενώ η Αλεξάνδρα δείχνει τη χαρά της για αυτή τη συνάντηση.

Η σπίθα μέσα της φουντώνει και είναι αποφασισμένη να τον διεκδικήσει με τον τρόπο της. Η Αρετή για μια στιγμή πιστεύει ότι όλα όσα έχτισαν κινδυνεύουν να γκρεμιστούν. Το μυαλό της γεμίζει σκέψεις, φόβους και σενάρια απώλειας. Λίγο αργότερα το δείπνο στο σπίτι του Νταγιάννου φέρνει νέους τριγμούς. Οι λεπτές ισορροπίες της οικογένειας δοκιμάζονται, παλιές εντάσεις βγαίνουν στην επιφάνεια και η ατμόσφαιρα βαραίνει.

Η Αρετή προσπαθεί να κρατηθεί από τη χαρά του επικείμενου γάμου, όμως οι παρεμβολές της Αλεξάνδρας την ταράζουν βαθιά. Κάθε της λέξη σπέρνει αμφιβολία, κάθε της κίνηση γεννά ανησυχία. Η Αρετή νιώθει ότι πρέπει να παλέψει σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα: για την αγάπη της, για την οικογένειά της, για την αυτοπεποίθησή της. Και να μην αφήσει κανέναν να της στερήσει το μέλλον που διεκδικεί.