Ανδρέας Μικρούτσικος για ΕΡΤ: «Δεν τους κάνει ο Μικρούτσικος»

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος αναφέρθηκε στη Eurovision και στη στάση της ΕΡΤ απέναντί του, μετά και την επιλογή του Μιχάλη Μαρίνου στην παρουσίαση της ειδικής εκπομπής για τη Eurovision.

Σημειώνεται ότι η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Μιχάλης Μαρίνος και η Κατερίνα Βρανά ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «Eurovision Night», τη νέα ζωντανή εκπομπή της ΕΡΤ1 που θα μεταδίδεται πριν αλλά και μετά από κάθε live σόου της Eurovision. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno», τη Δευτέρα (11.05.2026) σχολίασε το γεγονός.

«Δεν έχω κάτι με τον Μιχάλη Μαρίνο και μου είναι συμπαθής», είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είπε στη συνέχεια: «Δεν τους κάνει ο Μικρούτσικος! Τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο; Υπάρχουν παραγωγοί, μουσικοί και επιλέγουν έναν που του αρέσει η Eurovision και παίζει και σε έναν θίασο του δικού μου. Δεν είναι κριτήριο, είναι μικρή, γλυκιά διαπλοκή».

Άρης Καβατζίκης: Κύρια Μικρούτσικε, είναι κρίμα για τον Μιχάλη.

Ανδρέας Μικρούτσικος: Είναι κρίμα να μου λες εμένα ότι είναι κρίμα… Πράγματα τα οποία είναι οφθαλμοφανέστατα και να μου λες ότι είναι κρίμα.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος έχει ασκήσει δριμεία κριτική στην ΕΡΤ. Εσύ μέχρι πέρυσι έλεγες ότι και να σε καλέσουν, δεν θα πας. Οπότε, κι αυτοί τώρα, με το στανιό δεν θα σας πουν.

Άρης Καβατζίκης: Είναι άδικο για τον Μιχάλη Μαρίνο.

Ανδρέας Μικρούτσικος: Είναι άδικο να αμφισβητείς πράγματα που λέω που είναι χειροπιαστά… Άμα μου λες ότι είναι άδικο, με αμφισβητείς έμμεσα.