Μια νύχτα μόνο – spoiler: Η Ελένη πέφτει θύμα τροχαίου και τραυματίζεται σοβαρά

Νέες άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις περιμένουν τους τηλεθεατές στα νέα επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Μια νύχτα μόνο», με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικό MyTV, όπως θα δούμε στα επεισόδια του «Μια νύχτα μόνο» που μεταδίδεται στο MEGA, την ώρα που η σχέση του Οδυσσέα και της Αρετής κρέμεται από μια κλωστή, με παρεξηγήσεις και ανείπωτα παράπονα, ο Σταύρος παίρνει μία απόφαση. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή τη συγκυρία για να έρθει κοντά με την Αρετή. Την ίδια στιγμή, η Ελένη παρακολουθεί τη μετατόπιση του ενδιαφέροντός του προς την Αρετή και βιώνει μια βαθιά προσωπική ήττα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ζήλια και η αίσθηση απόρριψης τη διαπερνούν σαν ρεύμα: νιώθει αόρατη, παραγκωνισμένη και προδομένη. Οι σκέψεις της γίνονται σκοτεινές, η κρίση της θολώνει και η οργή στρέφεται εναντίον του ίδιου του εαυτού της. Φανερά ταραγμένη και με αρνητικές σκέψεις να κατακλύζουν το μυαλό της, μπαίνει στο αυτοκίνητο με τα χέρια να τρέμουν και το μυαλό να βουίζει. Πατά το γκάζι πιο δυνατά απ’ όσο αντέχει ο δρόμος, σαν να θέλει να ξεφύγει από τον πόνο που τη διαλύει και ακολουθεί μια καταστροφική πορεία…

Ξαφνικά τα φώτα θολώνουν, οι κόρνες μπερδεύονται σε έναν εκκωφαντικό ήχο και μέσα σε δευτερόλεπτα όλα μετατρέπονται σε μέταλλο που τσακίζεται και γυαλιά που εκτοξεύονται. Το τροχαίο είναι σφοδρό. Η Ελένη χάνει τις αισθήσεις της, ενώ η ακατάσχετη αιμορραγία της προκαλεί πανικό στους διασώστες που καταφθάνουν στο σημείο του τροχαίου και στη συνέχεια τη μεταφέρουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Η κατάστασή της κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη και οι γιατροί αποφασίζουν πως πρέπει να την χειρουργήσουν άμεσα μιας και ο χρόνος δεν είναι υπέρ τους. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επέμβασης δίνουν μεγάλη μάχη, καθώς η αιμορραγία της Ελένης δεν σταματά εύκολα και η ανησυχία ζωγραφίζεται στα πρόσωπά τους. Παράλληλα στον διάδρομο του νοσοκομείου βρίσκεται ο Χάρης, ο οποίος αγωνιά για την υγεία της.

Όπως και η Αρετή που στέκεται δίπλα του παγωμένη. Όλοι προσεύχονται για να ξεπεράσει η γυναίκα τον κίνδυνο, ενώ κάποια στιγμή φτάνει εκεί και ο Οδυσσέας. Η ατμόσφαιρα ανάμεσά σε εκείνον και την Αρετή είναι ηλεκτρισμένη. Όμως αυτές τις στιγμές το μόνο που έχει σημασία και προτεραιότητα είναι η υγεία της Ελένης. Όλοι όσοι βρίσκονται εκεί περιμένουν με αγωνία να τελειώσει το χειρουργείο και να μάθουν πως η γυναίκα ξεπέρασε τον κίνδυνο.