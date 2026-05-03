Να μ’ αγαπάς – spoiler: Η Εβίτα και ο Χάρης δεν εγκρίνουν τη σχέση του Θεόφιλου με τη Βέρα

Συγκλονιστικές εξελίξεις αναμένεται να συμβούν στη ζωή των ηρώων στα προσεχή επεισόδια της καθημερινής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Να μ’ αγαπάς».

Η επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Να μ’ αγαπάς» κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Σύμφωνα με το MyTV, θα δούμε να ξεσπά νέος πόλεμος στην οικογένεια Καλλιγά. Συγκεκριμένα, ο Χάρης και η Εβίτα δεν εγκρίνουν τη σχέση του πατέρα τους με τη Βέρα και αντιδρούν έντονα…

Ο Θεόφιλος το τελευταίο διάστημα έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με νέα προβλήματα και εμπόδια. Μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Άγγελου και παρόλο που αρνείται την εμπλοκή του σε αυτή, δέχεται μεγάλη πίεση από όλους. Μάλιστα, όπως θα παρακολουθήσουμε, ακόμα και όσοι θέλουν να πιστέψουν τα λεγόμενά του αρχίζουν να λυγίζουν απέναντι στα στοιχεία που τον ενοχοποιούν έμμεσα. Την ίδια στιγμή, ο Άγγελος, ψυχρός και υπολογιστικός, αρχίζει να στήνει τη δική του παγίδα για να αποκαλύψει την αλήθεια. Πλέον δεν εμπιστεύεται κανέναν και έτσι δεν αποκαλύπτει πουθενά τις επόμενες κινήσεις του.

Στο μεταξύ, οι Καλλιγάδες, φοβούμενοι αντίποινα από τη μεριά του Άγγελου, κι αφού συμβαίνουν περίεργα γεγονότα τα τελευταία εικοσιτετράωρα, αποφασίζουν να φύγουν για λίγο από το σπίτι. Έτσι, βρίσκουν ένα άλλο μέρος για να μείνουν μέχρι να περάσει η… καταιγίδα. Όμως τις επόμενες ημέρες η αμφιβολία μπαίνει για πρώτη φορά δυνατά στο παιχνίδι: μήπως ο Θεόφιλος δεν είναι ο μόνος ή ούτε καν ο βασικός υπεύθυνος;

Κι ενώ ο Άγγελος με τον Αχιλλέα εντείνουν την έρευνά τους, ο Ορφέας δεν αντέχει άλλο την πίεση και όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες και το μόνο που θέλει είναι να φύγουν με τη Φωτεινή μακριά απ’ όλα. Θέλει να προστατεύσει τη σχέση τους και να μείνουν μακριά από τα προβλήματα και τις εντάσεις. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Ζωή αρχίζει να υποψιάζεται ότι τα ανώνυμα τηλεφωνήματα που δέχεται καθημερινά συνδέονται με την απόπειρα εναντίον του Άγγελου. Από την άλλη, ο Θεόφιλος έχει γίνει στόχος όλων. Ο ίδιος βρίσκεται στο πιο αδύναμο σημείο του, αλλά εκεί που είναι έτοιμος να λυγίσει, ένας άνθρωπος τον πλησιάζει και του συμπαραστέκεται.

Η απρόσμενη στήριξη από τη Βέρα τον κάνει να αισθανθεί χαρά και ανακούφιση. Οι δυο τους έρχονται κοντά, φιλιούνται και γίνονται ζευγάρι. Εκείνος μέρα με την ημέρα την ερωτεύεται παράφορα, γεγονός που δεν περνάει απαρατήρητο από τα παιδιά του. Η Εβίτα και ο Χάρης αντιδρούν έντονα σε αυτή τη σχέση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλο ρήγμα στη σχέση τους.

Η Εβίτα είναι σίγουρη πως η Βέρα έχει πλησιάσει τον πατέρα της με μοναδικό στόχο τα χρήματά του και στην οικογένεια ξεσπά πόλεμος, καθώς ο Θεόφιλος υπερασπίζεται την επιλογή του και απαιτεί από τα παιδιά του να συμπεριφέρονται στη Βέρα με σεβασμό. Στη συνέχεια ζητά συγνώμη από την αγαπημένη του για τη συμπεριφορά των παιδιών του, αλλά εκείνη δεν θέλει να δυναμιτίσει περισσότερο την κατάσταση: στην προσπάθειά της να κατευνάσει τα πνεύματα, δικαιολογεί τον Χάρη και την Εβίτα μετά από όλα όσα έχουν περάσει το τελευταίο διάστημα.

Λίγες ημέρες αργότερα ο Θεόφιλος είναι τόσο ευτυχισμένος στο πλευρό της Βέρας, που όταν η Ζωή τού επαναφέρει το θέμα του διαζυγίου, δέχεται να της το δώσει χωρίς καμία αντίρρηση. Η συμπεριφορά του την ξαφνιάζει και σκέφτεται μήπως ο πρώην άντρας της παίζει ξανά κάποιο παιχνίδι εις βάρος της, όμως δεν συμβαίνει αυτό. Ο Θεόφιλος έχει απλώς την ανάγκη να ζήσει ευτυχισμένος στο πλευρό της γυναίκας που του συμπαραστάθηκε όσο κανένας άλλος στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του.