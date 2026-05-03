Μαρία Μάρκου: Βλέπω τον εαυτό μου στην τηλεόραση στο μέλλον, θα ήθελα να παρουσιάσω κάτι σαν το «Μουσικό Κουτί»

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε η Μαρία Μάρκου, που έχει αγαπήσει το τηλεοπτικό ως τη «Γυναίκα με τα μαύρα» στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι του MEGA, «The Chase».

Η chaser μίλησε στο tlife.gr και στον Χρήστο Κούτρα, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές του εαυτού της και εξηγώντας ότι η τηλεοπτική της περσόνα στο «The Chase», αποτελεί ένα κράμα του ρόλου και του πραγματικού της εαυτού. Παράλληλα, η Μαρία Μάρκου εξέφρασε και την επιθυμία της να γίνει μητέρα.

«Δήλωσα να συμμετάσχω ως παίκτρια όταν είχε βγει, το trailer γιατί το ‘χα δει το παιχνίδι στο εξωτερικό. Προφανώς μου είχε τραβήξει την προσοχή, γιατί ήταν ένα παιχνίδι γνώσεων με πάρα πολλή αδρεναλίνη και σασπένς. Και δεν είχε τζόγο μέσα, δεν υπάρχει ο παράγοντας της τυχαιότητας. Οπότε λέω, πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα… Δεν πέρασα, όμως, το βάσανο της παίκτριας ποτέ. Με επιλέξανε να περάσω ένα casting για να συμμετάσχω ως Chaser στο παιχνίδι, απευθείας. Πιστεύω λόγω γνώσεων, αλλά εν τέλει νομίζω ότι δεν αρκεί μόνο η στείρα γνώση… Γιατί ούτως ή άλλως θα κληθείς να συμμετάσχεις σε μία ομάδα. Οπότε θα πρέπει να έχεις και soft skills για να συμμετάσχεις με αποτέλεσμα ωραίο, όχι ανταγωνιστικό. Και έτσι πήγαμε. Και πήγαμε και ωραία και πάμε πέντε χρόνια τώρα παρέα και ετοιμαζόμαστε για τον έκτο», αποκάλυψε αρχικά η Μαρία Μάρκου για τη συμμετοχή της στο «The Chase» του MEGA, ως η «Γυναίκα με τα μαύρα».

Επίσης, η Μαρία Μάρκου δήλωσε ότι θα ήθελε να συνεχίσει να ασχολείται με την τηλεόραση, διότι την αγαπάει πολύ και έχει κάνει διδακτορικό πάνω στην επικοινωνιολογία.

«Εγώ την τηλεόραση την αγαπάω πάρα πολύ. Την έχω σπουδάσει πάρα πολύ βαθιά. Έχω κάνει διδακτορικό πάνω στην επικοινωνιολογία και τώρα είχα και τη δυνατότητα και τη χαρά, ό,τι έχω σπουδάσει, να το δω βιωματικά. Ναι, βλέπω τον εαυτό μου στην τηλεόραση στο μέλλον. Δεν ξέρω αν θα είναι τηλεπαιχνίδι. Δεν έχω τις ικανότητες, τις επικοινωνιακές, τις συγκεκριμένες μάλλον, για να είμαι μέλος σε ένα πάνελ. Αλλά θα έκανα με πάρα πολλή χαρά κάποια από τα πράγματα που αγαπώ και που έχω εντρυφήσει σε αυτά. Θα ήθελα να παρουσιάσω κάτι σαν το “Μουσικό Κουτί” στην ΕΡΤ. Γιατί αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική και ο τρόπος που δομήθηκε, παρουσιάστηκε και μπήκε στα σπίτια όλων μας, είναι αξιοζήλευτος και αξιοθαύμαστος. Οπότε θα ήθελα να κάνω κάτι μουσικό. Τα τηλεπαιχνίδια φυσικά τα αγαπάω… Σε αυτά τα δύο πράγματα θα με έβλεπα σίγουρα. Επίσης, θα μπορούσα να κάνω κάτι που έχει να κάνει με το επιστημονικό μου πεδίο. Δηλαδή μία εκπομπή για τη διατροφή, για τον πρωτογενή τομέα.

Παράλληλα, η Μαρία Μάρκου υπογράμμισε ότι είναι νομικός και εργάζεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχοντας ταυτόχρονα διδακτορικό στην επικοινωνιολογία και σπουδάζοντας αυτή την περίοδο Πολιτικές Επιστήμες.

«Αγαπώ την πολιτική. Είναι το ένα μεταπτυχιακό μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ευρωπαϊκή διοίκηση. Θεωρώ ότι η εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δυναμώσει πάρα πολύ. Πρέπει να έχει κριτήρια, δεν πρέπει να ‘ναι αναγνωρισιμότητας μόνο πια… Πρέπει να κοιτάζουμε τα βιογραφικά των ανθρώπων που στέλνουμε να μας εκπροσωπήσουνε. Αν τυχαίνει να ‘ναι και αναγνωρίσιμοι, ακόμα καλύτερα. Το 75% της νομοθεσίας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα έχει προέλευση την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, όταν στέλνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο άτομα να εκπροσωπήσουν την χώρα μας ως συννομοθέτες, θα πρέπει να ξέρουν και 5 πράγματα. Λέω εγώ τώρα κάποιες ιδέες. Δεν ξέρω», δήλωσε στη συνέχεια της συνέντευξής της.

Επίσης, η Μαρία Μάρκου αποκάλυψε την επιθυμία της να γίνει μητέρα.

«Όταν θα γίνω μαμά, δεν θα το κρύψω. Ελπίζω γρήγορα να μην το κρύψω. Πιστεύω πάρα πολύ στη γονεϊκότητα… Επίσης, δεν πιστεύω μόνο στη βιολογική γονεϊκότητα… πιστεύω και στη γονεϊκότητα από όπου κι αν προέρχεται. Επίσης, θεωρώ ότι η υιοθεσία είναι μια πράξη ύψιστης αγάπης και αυτοθυσίας. Γιατί δεν χρειάζεται, όπως λέει και ο Dawkins, να αναπαράγουμε το βιολογικό μας γονίδιο. Αυτό το έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ενδεχομένως να το ‘χα κι εγώ στο παρελθόν. Αλλά πιστεύω στη γονεϊκότητα πάρα πολύ μέσω της υιοθεσίας. Η τόση βραδυπορία στην υιοθεσία λειτουργεί αποτρεπτικά από τα ζευγάρια ή τους γονείς -τους μονογονείς- που θέλουν να γίνουν. Δηλαδή, ξεκινάω για να μπω στον κόπο και στο τέλος να έχω δημιουργήσει ένα δικαίωμα προσδοκίας, το οποίο στο τέλος μπορεί να μην εκπληρωθεί. Εμένα αυτό το πράγμα με φοβίζει και με τρομάζει. Γιατί βάζεις όλα σου τα λεφτά πάνω σε ένα στοίχημα, εντός εισαγωγικών και μπορεί να τα χάσεις όλα», δήλωσε ακόμα για την επιθυμία της να γίνει μητέρα.