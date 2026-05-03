Netflix: Όλες οι ταινίες που ήρθαν αυτόν τον μήνα – Δείτε τα «My Dearest Assassin» και «Ladies first»

Με ανανεωμένο υλικό επέστρεψε για τον Μάιο το Netflix, φέρνοντας 5 νέες ταινίες για να τις απολαύσουμε την άνοιξη.

Ρομαντικές ιστορίες, σκηνές δράσης και κωμωδίες περιλαμβάνονται στις νέες ταινίες του Netflix που ξεκίνησαν ήδη να προβάλλονται στην μικρή οθόνη. Δείτε αναλυτικά περιλήψεις, φωτογραφίες και τρέιλερ από τις νέες προσθήκες.

Αγαπητή Σενιορίτα

My Dearest Señorita

Διαθέσιμο

Μια νεαρή γυναίκα από παραδοσιακή οικογένεια ανακαλύπτει ότι είναι ίντερσεξ, ξεκινώντας ένα ταξίδι αυτογνωσίας, έμφυλης ταυτότητας και έρωτα σε απρόσμενα μέρη.

Η Αδέλα, ένα μοναχοπαίδι από συντηρητική οικογένεια, περνάει τις μέρες της ανάμεσα στο οικογενειακό παλαιοπωλείο και στο κατηχητικό όπου διδάσκει. Είναι σημαδεμένη από την προστατευτικότητα της μητέρας της και τη σιωπή γύρω από διαφυλικότητά της, την οποία δεν γνωρίζει, αλλά επηρεάζει τη ζωή της.

Μια απροσδόκητη και όμορφη φιλία με έναν νεοαφιχθέντα ιερέα, η επιστροφή ενός στενού παιδικού φίλου και η άφιξη μιας γυναίκας, της Ισαμπέλ, πυροδοτούν μια αλυσιδωτή αντίδραση που οδηγεί την Αδέλα σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, από την Παμπλόνα στη Μαδρίτη, όπου η ταυτότητά της θα χρειαστεί την αγάπη και την υποστήριξη των άλλων για να αποκαλυφθεί.

Γαμπρός

Son-In-Law

Διαθέσιμο

Ο Χοσέ Σάντσεζ γίνεται ένας φοβερός πολιτικός παράγοντας μετά από μια δύσκολη περίοδο, αλλά τώρα ούτε το γνωστό μουστάκι του ούτε η κοφτερή του γλώσσα θα είναι αρκετά.

Δολοφόνε, Αγάπη μου

My Dearest Assassin

07/05/2026

Μια γυναίκα, της οποίας η σπάνια ομάδα αίματος την καθιστά στόχο, βρίσκει προστασία στην αγκαλιά του φονικού δολοφόνου που αγαπά. Μαζί, παλεύουν για να επιβιώσουν.

Η Λαν, ένα κορίτσι από το Βιετνάμ με σπάνια ομάδα αίματος, καταδιώκεται από τον Προυκ, έναν αδίστακτο κυνηγό θησαυρών που δολοφόνησε εν ψυχρώ τους γονείς της. Διασώζεται από τον Πο, τον αρχηγό μιας οργάνωσης δολοφόνων που είναι γνωστή ως “Οίκος 89” και της δίνεται καταφύγιο στην Ταϊλάνδη. Αναθρεμμένη ως μία από τους δικούς τους, η Λαν μεγαλώνει μαζί με τον Πραν, τον βιολογικό γιο του Πο, και τον Εμ, ένα ορφανό παιδί που πήρε ο Πο υπό την προστασία του.

Ο Πραν αναλαμβάνει να προστατεύσει τη Λαν με κάθε κόστος και, με την πάροδο του χρόνου, η σχέση τους γίνεται στενότερη. Ωστόσο, η ευτυχία τους διαλύεται όταν ο Προυκ, που είναι αποφασισμένος να της πάρει το αίμα, εντοπίζει τη Λαν. Στο μεταξύ, η Λαν ανακαλύπτει μια απροσδόκητη αλήθεια για τον λόγο που την έφεραν στον Οίκο 89. Με το αίμα της να την κάνει και πάλι στόχο, η Λαν διοχετεύει την οργή που τρέφει από πάντα για τον δολοφόνο των γονιών της, όταν βγαίνει να πολεμήσει στο πλευρό του ανθρώπου που αγαπά. Είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει την ελευθερία της και να μην το βάλει ποτέ ξανά στα πόδια.

Πανέξυπνα Πλάσματα

Remarkably Bright Creatures

08/05/2026

Ενώ τα βράδια δουλεύει στο ενυδρείο μιας μικρής πόλης, μια χήρα έρχεται κοντά μ’ ένα έξυπνο χταπόδι κι έναν νεαρό, σ’ ένα δράμα που βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ.

Προηγούνται οι Κυρίες

Ladies First

22/05/2026

Ένας γυναικάς βλέπει τη ζωή του να ανατρέπεται όταν ξυπνά σε έναν παράλληλο κόσμο όπου κυριαρχούν οι γυναίκες. Με τους κανόνες του παιχνιδιού να έχουν αλλάξει, έρχεται αντιμέτωπος με μια δυναμική συνάδελφο σε μια παιχνιδιάρικη σάτιρα για το τι συμβαίνει όταν οι ρόλοι αντιστρέφονται.

Ο Ντέμιαν Σακς (Σάσα Μπάρον Κοέν) φαίνεται να τα έχει όλα: χρήμα, δύναμη και ατελείωτες εφήμερες ερωτικές σχέσεις. Καθώς ετοιμάζεται να αναλάβει τον ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου σε μια κορυφαία διαφημιστική εταιρεία, η ζωή του ανατρέπεται όταν ξυπνάει στον χειρότερο εφιάλτη του: έναν παράλληλο κόσμο που κυριαρχείται από γυναίκες. Εκεί που κάποτε ήταν επικεφαλής στα διοικητικά συμβούλια, τώρα βρίσκεται ταπεινωμένος και αναμετριέται με την αδίστακτη και ατρόμητη Άλεξ Φοξ (Ρόζαμουντ Πάικ). Με τους κανόνες της εμπλοκής να έχουν αλλάξει και την Άλεξ να κάνει κουμάντο, οι δυο τους μάχονται με τόλμη σε μια παιχνιδιάρικη και σατιρική κωμωδία για το τι συμβαίνει όταν το σενάριο ανατρέπεται.

Σε σκηνοθεσία της Τέα Σάροκ (Wicked Little Letters, Στρογγυλή θεά), σενάριο των Νάταλι Κρίνσκι και Σίνκο Πολ & Κέιτι Σίλμπερμαν, και παραγωγή των Λίζα Τσέισιν, p.g.a., Έλενορ Ντέιλι, p.g.a. και Έντουαρντ ντε Λασομέτ, p.g.a, στο “Προηγούνται οι Κυρίες” πρωταγωνιστούν επίσης οι Τσαρλς Ντανς, Έμιλι Μόρτιμερ, Τομ Ντέιβις, Φιόνα Σο και Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ.